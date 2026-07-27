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Felipe VI rompe el protocolo al caminar desde Palacio de Gobierno hasta la Cancillería y saludar a ciudadanos en las escalinatas de la Catedral

El monarca español cumplió una intensa agenda oficial en Lima que incluyó reuniones con José María Balcázar y Keiko Fujimori, además de un recorrido por el Centro Histórico

El rey Felipe VI de España abandona el Palacio de Gobierno en Lima, Perú, tras sostener una reunión. A su salida, recibe los honores del Regimiento Mariscal Domingo Nieto antes de cruzar la plaza a pie. | Canal N
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El rey Felipe VI de España cumplió este lunes una intensa agenda oficial en Lima como parte de su visita para asistir a la ceremonia de transmisión de mando presidencial prevista para el martes 28 de julio. Su presencia incluyó reuniones con las principales autoridades peruanas y una serie de desplazamientos por el Centro Histórico de la capital.

Uno de los momentos que concentró mayor atención ocurrió tras su encuentro con el presidente José María Balcázar en Palacio de Gobierno. En lugar de trasladarse en un vehículo oficial, el monarca optó por recorrer a pie el trayecto hasta el Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería, acompañado por el canciller Carlos Pareja y bajo un amplio dispositivo de seguridad.

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El recorrido permitió que ciudadanos ubicados en la Plaza Mayor observaran de cerca al jefe de Estado español. Durante el trayecto, Felipe VI saludó a personas que permanecían en las escalinatas de la Catedral de Lima, mientras efectivos policiales peruanos y miembros de su equipo de seguridad resguardaban el desplazamiento.

La agenda del monarca continuó en la sede de la Cancillería, donde sostendrá una reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori, antes de participar en otras actividades oficiales previstas dentro de su visita de Estado.

Felipe VI recorrió a pie el Centro Histórico tras salir de Palacio de Gobierno

El Rey Felipe VI de España es captado caminando por el Cercado de Lima junto a su delegación, dirigiéndose a la Cancillería peruana para un encuentro con Keiko Fujimori. Momentos después, la lideresa política también llega al lugar para la importante reunión. | Canal N

Felipe VI llegó durante la tarde a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente José María Balcázar. El encuentro se extendió aproximadamente cuarenta minutos y formó parte de las actividades oficiales programadas durante su permanencia en el Perú.

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Al término de la reunión, el regimiento Mariscal Domingo Nieto rindió honores al rey de España antes de su salida de la sede del Ejecutivo. Luego, el mandatario español dejó el recinto junto al canciller Carlos Pareja, mientras el presidente Balcázar permaneció en el acceso principal del edificio.

El monarca avanzó a pie por la Plaza Mayor con dirección al Palacio de Torre Tagle. Debido a este desplazamiento, las autoridades restringieron el acceso del público al frontis de Palacio de Gobierno mientras se desarrollaba el recorrido.

El recorrido permitió un contacto cercano con los ciudadanos

Durante el recorrido por la Plaza Mayor saludó a ciudadanos reunidos en las escalinatas de la Catedral de Lima. Composición: Infobae
Durante el recorrido por la Plaza Mayor saludó a ciudadanos reunidos en las escalinatas de la Catedral de Lima. Composición: Infobae

Durante el trayecto hacia la Cancillería, Felipe VI pasó por el frontis de la Catedral de Lima. Las imágenes registradas durante la cobertura mostraron al rey saludando a personas que se encontraban sentadas en las escalinatas del templo.

El dispositivo de seguridad acompañó todo el desplazamiento. Personal de la Policía Nacional del Perú trabajó junto al equipo de protección del Estado español para resguardar el recorrido por el Centro Histórico.

El monarca caminó a escasa distancia del público que permanecía en la zona, mientras la delegación oficial continuó su avance hasta la sede de la Cancillería.

Reunión con Balcázar incluyó revisión de la relación bilateral

El desplazamiento estuvo resguardado por un amplio operativo de seguridad con participación de la Policía Nacional y del equipo de protección español.
El desplazamiento estuvo resguardado por un amplio operativo de seguridad con participación de la Policía Nacional y del equipo de protección español.

Felipe VI llegó durante la tarde a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente José María Balcázar. Según la información oficial de la Presidencia de la República, el encuentro formó parte de las actividades previas a la Transmisión del Mando Supremo y permitió revisar la agenda bilateral entre el Perú y España.

Durante la reunión, ambos jefes de Estado resaltaron los históricos lazos de amistad entre los dos países y reafirmaron su voluntad de continuar fortaleciendo la Asociación Estratégica Reforzada vigente desde el 2015. Además, abordaron temas vinculados al diálogo político, el comercio, las inversiones, la cooperación para el desarrollo, así como las acciones conjuntas frente al crimen organizado y el narcotráfico.

La Presidencia de la República informó que España se mantiene como el principal socio comercial del Perú en Europa. Durante el 2025, el intercambio comercial alcanzó los US$ 3.768 millones, cifra que representó un incremento de 27 % respecto al año anterior y dejó un saldo favorable para el Perú de US$ 1.868 millones.

La información oficial también señala que España constituye la segunda fuente de inversión extranjera en el país, con US$ 5.227 millones registrados hasta diciembre de 2025. Empresas españolas participan en proyectos de infraestructura y en otros sectores estratégicos. Asimismo, ambas delegaciones destacaron la importancia de avanzar en la suscripción del Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal, con el objetivo de fortalecer las inversiones y los vínculos económicos.

Otro de los puntos abordados durante la reunión fue el aporte de la comunidad peruana residente en España. Según la Presidencia de la República, cerca de medio millón de peruanos viven en ese país europeo, lo que representa un vínculo permanente entre ambas naciones antes de que Felipe VI dejara Palacio de Gobierno para trasladarse a pie hacia el Palacio de Torre Tagle y continuar con su agenda oficial.

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