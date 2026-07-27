"Ella tiene derecho a hacer todo lo que quiera": Alfonso López Chau sobre gabinete de Keiko Fujimori

Alfonso López Chau se pronunció sobre los tres ministros anunciados por Keiko Fujimori. Canal N

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El senador Alfonso López Chau reconoció la legitimidad de los tres primeros nombramientos del gabinete que encabezará Keiko Fujimori desde este martes 28 de julio, pero anticipó diferencias concretas con el nuevo gobierno en materia de justicia para las víctimas de la violencia política y en la derogación de leyes. Las declaraciones las dio en rueda de prensa, horas después de que la presidenta electa anunciara a Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros, a Elmer Cuba en Economía y Finanzas, y a Carlos Espá como canciller.

“Ella tiene derecho a hacer todo lo que quiera. Es una opinión legítima y legal”, dijo el legislador de Ahora Nación sobre la designación de Galarreta, partido que integrará la oposición al próximo Ejecutivo.

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El senador fue directo al separar la legitimidad política del acuerdo programático. Reconoció que Keiko Fujimori tiene plena potestad para elegir a su premier y que ese derecho no admite cuestionamiento desde la oposición.

“Primero, que la señora Keiko Fujimori legítimamente puede decidir quién va a ser su premier. Yo lo que puedo hacer es sugerir, dar mi opinión personal”, afirmó.

Peruvian presidential candidate Alfonso Lopez Chau attends a televised debate ahead of the general election on April 12, in Lima, Peru, April 1, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Con todo, López Chau identificó puntos en los que Ahora Nación acompañará al gobierno y otros en los que no. Entre los primeros mencionó el combate a la anemia, la atención a las zonas afectadas por desastres naturales —puso como ejemplo el terremoto en Huancavelica— y el impulso a las inversiones.

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“Le voy a poner ejemplo de acelerar para adelante: combatir la anemia, hay un terremoto en Huancavelica, hay que ir, hay que alentar las inversiones”, enumeró.

Las diferencias, en cambio, las situó en dos frentes: la deuda pendiente con los familiares de las víctimas de la violencia política y la negativa del fujimorismo a derogar ciertas leyes. “Claramente tenemos diferencia”, remarcó.

Peruvian presidential candidate Alfonso Lopez Chau attends a televised debate ahead of the general election on April 12, in Lima, Peru, April 1, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Elmer Cuba, un técnico respetado para Economía

Sobre la designación de Elmer Cuba al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, López Chau fue escueto pero elogioso. Lo calificó de “buen economista” y recordó su paso por el directorio del Banco Central de Reserva del Perú.

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“Elmer Cuba es un buen economista, fue director del Banco Central de Reserva del Perú. Tienen derecho a elegir su gabinete. No podemos cuestionar cuando un presidente nombra su gabinete”, sostuvo.

El senador dejó en claro que esperará a conocer el programa completo del gabinete antes de emitir un juicio más amplio. “Veremos lo que presente el gabinete”, repitió dos veces, como para subrayar que su postura es de observación, no de confrontación anticipada.

Elmer Cuba, próximo ministro de Economía, habló sobre una posible alza del sueldo mínimo. TV Perú

Educación, el punto donde propone consenso

Sin que se le preguntara directamente, López Chau abrió un flanco de propuesta concreta sobre la cartera de Educación. Planteó que la futura titular debería salir de las filas de los rectores de universidades públicas del país y ofreció un mecanismo formal para canalizarlo.

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“Cualquiera de los rectores de la UNAP. Está el rector de Huancavelica, está el rector de Ayacucho, está el rector de Trujillo, está el rector de Arequipa, cualquiera”, enumeró.

Detalló que ya ha hecho esta propuesta a presidentes anteriores: que la Asociación de Universidades eleve cuatro nombres técnicos al Ejecutivo, y que sea el presidente o la presidenta quien elija libremente entre ellos, o los descarte todos.

Representación de la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta del Perú (2026-2031). (Foto: Vizuales IA)

“La única institución que tiene a los mejores, ya sea actualmente o egresado, la única, es la universidad. No hay otra”, argumentó para sostener su postura.

El legislador también abrió el debate sobre el futuro de la SUNEDU y las setenta universidades que ya cuentan con licencia aprobada. “¿Va a seguir la misma SUNEDU? ¿Qué hacemos con las setenta universidades que han aprobado?”, preguntó, sin responder él mismo, como una advertencia de que el tema requerirá negociación política.

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La denuncia contra Roberto Sánchez y la posición de Ahora Nación

En la rueda de prensa también se le consultó sobre la denuncia periodística contra Roberto Sánchez, excandidato presidencial y aliado de Ahora Nación en la mesa directiva del Congreso, acusado de recortar sueldos a trabajadores en Charca.

López Chau recordó que su partido apoyó a Sánchez en primera y segunda vuelta, y que luego acató los resultados oficiales del Jurado Nacional de Elecciones que consagraron a Fujimori. Pero no esquivó la pregunta sobre la denuncia.

Alfonso Lopez Chau Créditos: ANGELA PONCE

“Si fuera de nuestro propio partido, empiezo por ahí, por casa, y hubiera este problema, es condenable”, dijo. Y extendió ese criterio a cualquier fuerza política: “Es condenable ser eso cierto, lo que pase en cualquier partido”.

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Cuando los periodistas le señalaron que existen chats y pruebas contundentes contra Sánchez, el senador no retrocedió de su postura condicional pero tampoco la endureció. “Si se comprueba lo que usted dice, es condenable”, reiteró.

El modelo Merkel y la socialdemocracia como señal de Galarreta

López Chau rescató una declaración previa del propio Luis Galarreta para leer en ella una apertura hacia la convivencia política. Recordó que el premier designado había expresado públicamente su respeto por la socialdemocracia, y tomó esa frase como una señal positiva.

Peru's presidential candidate Alfonso Lopez Chau attends his closing campaign rally besides Second Vice Presidential candidate Ruth Zenaida Buendia Mestoquiari of the Ahora Nacion party, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 9, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Para ilustrar por qué esa postura le parece valiosa, recurrió al ejemplo de Alemania: “Lo que muchos no sabemos en el Perú es que en Alemania gobernó la señora Merkel, de derecha, se reeligió cuatro veces. ¿Y con quién gobernó? Con la socialdemocracia“.

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“En labios de él, yo lo aliento”, dijo sobre Galarreta, en referencia a esa declaración sobre la socialdemocracia.