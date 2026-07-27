El premio de Brenda Lobatón dejó un emotivo momento en el Dibós: así reaccionaron sus compañeras tras su galardón

Brenda Lobatón fue reconocida y sus compañeras emocionaron al Dibós con su reacción.

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Brenda Lobatón fue una de las grandes protagonistas de la ceremonia de clausura de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. La atacante peruana recibió el reconocimiento como una de las mejores puntas del torneo luego de una destacada actuación con la selección nacional, pero el momento más especial no ocurrió cuando subió al estrado, sino unos segundos antes, gracias a la espontánea reacción de sus compañeras.

Apenas el locutor anunció su nombre durante la premiación individual, las integrantes del combinado peruano estallaron de emoción desde las tribunas del Coliseo Eduardo Dibós. Los aplausos, abrazos y gritos de celebración reflejaron la felicidad del grupo por el reconocimiento obtenido por una de sus principales figuras, dejando una de las postales más emotivas del cierre del campeonato.

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La primera en reaccionar fue Karla Ortiz, una de las jugadoras con mayor experiencia del plantel. La atacante se levantó de inmediato de su asiento y celebró el anuncio con una emoción que incluso parecía superar la de la propia Lobatón.

La capitana Kiara Montes tampoco ocultó su alegría. Apenas escuchó el nombre de Lobatón, se puso de pie y celebró con entusiasmo el reconocimiento. Acto seguido, la abrazó y le dedicó unas palabras de felicitación antes de que recogiera su galardón.

El entrenador Antonio Rizola también se sumó al momento. El técnico brasileño felicitó personalmente a la voleibolista y la abrazó mientras el resto de la delegación peruana continuaba aplaudiendo desde las gradas.

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Sus compañeras estallaron de emoción tras el reconocimiento como una de las mejores puntas de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. (Video: Sport Total)

Mientras Lobatón se dirigía al escenario, las jugadoras de la selección corearon su nombre y la ovacionaron, generando una escena que fue celebrada por los asistentes al Coliseo Dibós y que dejó en evidencia el buen ambiente que existe dentro del equipo peruano.

Un premio que coronó un gran torneo

El reconocimiento recibido por Brenda Lobatón fue el reflejo de la sobresaliente campaña que firmó con la selección peruana en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. La atacante se consolidó como la principal carta ofensiva del equipo dirigido por Antonio Rizola y fue una de las jugadoras más determinantes del certamen.

A lo largo de la competencia acumuló 70 puntos, cifra que la convirtió en la segunda máxima anotadora del torneo, solo por detrás de la argentina Bianca Cugno, quien lideró el ranking ofensivo. Su destacado rendimiento también le permitió integrar el equipo ideal de la Copa Sudamericana como segunda mejor punta, reconocimiento que premió su regularidad y protagonismo en la cancha.

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Lobatón fue pieza clave en la reacción de la ‘bicolor’ tras un inicio adverso. Con su liderazgo en ataque, Perú enlazó tres victorias consecutivas en la recta final del campeonato para quedarse con el quinto lugar, dejando buenas sensaciones de cara a los próximos desafíos internacionales.

Brenda Lobatón y su galardón de mejor punta de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: Prensa USMP

Una imagen que reflejó la unión del plantel

Más allá del reconocimiento individual, la reacción de sus compañeras terminó convirtiéndose en uno de los momentos más significativos de la ceremonia de clausura. Lejos de tratarse de un logro personal, el premio fue celebrado por todo el grupo como si fuera una conquista colectiva.

Los abrazos, las sonrisas y la ovación desde las tribunas reflejaron el ambiente que se consolidó durante la competencia y el respaldo que Lobatón recibió tras su regreso a la selección peruana. La escena dejó una de las imágenes más emotivas de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 y confirmó que, además del crecimiento deportivo mostrado en la recta final del torneo, la ‘bicolor’ también fortaleció un aspecto clave para los próximos desafíos: la unión de su plantel.

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