“Creo que Christian Cueva no se está comportando como un profesional”: la dura crítica de Pamela López por el presente de ‘Aladino’ en Sport Boys

Guardar

La llegada de Christian Cueva a Sport Boys fue anunciada como un movimiento clave para impulsar al club en la antesala de su centenario, con la mira puesta en la clasificación a un torneo internacional en 2026. Sin embargo, una lesión sufrida ante Comerciantes FC por la Copa de la Liga neutralizó de inmediato el impacto que se esperaba de ‘Aladino’, quien quedó fuera de las dos primeras fechas del Torneo Clausura.

El debut del volante peruano, limitado a apenas 34 minutos, generó varias reacciones fuera y dentro del campo. La situación no solo repercutió en el plano deportivo, sino que también abrió espacio para opiniones cruzadas en el ámbito personal. Justamente, su expareja Pamela López fue una de las primeras voces en analizar el presente del futbolista.

PUBLICIDAD

“Nunca se ha consolidado en ningún equipo, siempre ha sido ave de paso”, manifestó en primera instancia para Willax Televisión, para luego subrayar: “Desde hace mucho tiempo no le resultan las cosas y de repente porque creo que no se está comportando como un verdadero profesional, según mi criterio”.

'Aladino' tuvo que abandonar la cancha a los 34 minutos en el duelo por la Copa de la Liga 2026. Créditos: Bicolor / Youtube.

Consultada sobre la breve participación del futbolista en su debut con la ‘misilera’, López expresó: “¡Qué pena! No le deseo el mal porque es el papá de mis hijos. De verdad, me da mucha pena porque talento lo tiene y lo he dicho en varias oportunidades. Tiene mucho talento, pero sin embargo, no ha sabido cimentar bien ese talento”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Pamela Franco, actual pareja del futbolista, abordó el episodio con un tono más distendido, restando gravedad al momento. “¿Lesión a los 34 minutos en su debut con Sport Boys? Es que tú no eres futbolista y no sabes cómo se maneja eso (risas)”, deslizó Franco, aludiendo a la dificultad de juzgar desde fuera el contexto físico de un jugador profesional.

Cuando fue consultada sobre los rumores de una celebración intensa durante el cumpleaños de Franco, ella misma respondió: “No bailó hasta abajo, hasta la mitad nomás (risas)”.

La expareja y Pamela Franco hablaron sobre la lesión de 'Aladino' que lo dejó fuera de la 'misilera'. (Video: Willax Televisión)

Carlos Desio sobre los regresos de Christian Cueva y Miguel Trauco en Sport Boys

El técnico Carlos Desio se refirió a la evolución de los jugadores lesionados del plantel: Christian Cueva y Miguel Trauco. “El otro día lo puse a Miguel en cancha a hacer ejercicios y renguea demasiado, le duele. Tenemos que ver cómo va la evolución, entonces frenarlo de nuevo un poco”, explicó ante la prensa.

PUBLICIDAD

Sobre ‘Aladino’, el DT argentino aportó un parte más alentador, aunque con cautela. “Christian está trotando ya alrededor de la cancha, yo creo que va a llegar. Obviamente hay que cuidarlo, no hay que apurarlo porque la necesidad de tenerlo dentro de la cancha no lo podemos perjudicar y tenerlo un mes más parado. Entonces, hay que llevarlo de a poco”, remarcó.

El entrenador insistió en la importancia de no arriesgar a los jugadores, confiando en la evaluación del cuerpo médico para definir los tiempos de regreso: “Ojalá que lleguen. Eso lo van a decir más los médicos que yo. Ellos son los encargados. Me van informando, van pasando cómo está cada uno, se van a hacer una resonancia los dos y ahí voy a poder tener una mejor visión de cómo están ellos y para cuándo los vamos a necesitar”.

PUBLICIDAD

Carlos Desio conoce a Christian Cueva de su paso por Cienciano y lo pidió para Sport Boys.

Reimond Manco no descartó fichar por Sport Boys

En paralelo a la recuperación de sus figuras, el universo ‘rosado’ sumó un ingrediente más a su actualidad: Reimond Manco reconoció públicamente su deseo de vestir la camiseta de Sport Boys en 2027, en especial durante el año del centenario, y dejó abierta la posibilidad de un fichaje si la dirigencia se lo propone.

“Gratis juego con Sport Boys (risas). No, gratis no, pero de hecho sí. En Sport Boys sí la pensaría, volver con todos los ‘hierros’”, confesó el ‘Rei’ en Juego Cruzado, dejando en claro su disposición y entusiasmo por sumarse al proyecto del club en una temporada que promete ser especial para la hinchada ‘chalaca’. Eso sí, admitió que tendría que prepararse entre tres a cuatro meses para estar a la altura.

PUBLICIDAD