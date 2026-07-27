Obras defiende a su senadora Agripina Flores, otra señalada de traicionar a la oposición tras elección de Miguel Torres

Daniel Barragán, excandidato a la Mesa Directiva del Senado, aseguró que la legisladora votó por su lista y rechazó las acusaciones de un presunto quiebre dentro del bloque opositor

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El senador Daniel Barragán (Obras), excandidato a la Mesa Directiva de la cámara alta, defendió este lunes a su correligionaria Agripina Flores, luego de que fuera señalada como una de las legisladoras que presuntamente habría traicionado a la oposición en la votación que dio la presidencia al fujimorista Miguel Torres.

En diálogo con la prensa, Barragán rechazó esa versión y aseguró que Flores votó por su candidatura, crítica al oficialismo. “¿Cómo va a ser Agripina? Yo la conozco, he visto el voto de la señora y estoy seguro que ella ha votado el número dos“, declaró.

“Yo pido que veamos hacia adelante en nuestro país”, dijo en otro momento al reiterar que observó el sufragio de Flores, quien fue señalada por su homóloga Silvana Robles por no haber mostrado públicamente su voto, tal como había acordado la coalición opositora para garantizar la transparencia de la votación.

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Barragán afirmó posteriormente que el desenlace no puede atribuirse a una equivocación. “Justamente ese es el problema del Perú: cuando hay traiciones. Una cosa es un error, que posiblemente la primera todos podemos pensar, pero cuando ya sucede dos veces ya no es un error, ¿no es cierto?”, cuestionó.

El senador pidió no hacer acusaciones sin pruebas e instó a mantener la unidad del bloque opositor, aunque sostuvo que sí debe identificarse a los responsables de la derrota

El legislador también sostuvo que corresponde identificar a los responsables de la derrota de la oposición, aunque evitó señalar a algún congresista en particular, e insistió en que el bloque opositor debe mantenerse unido y evitar acusaciones sin pruebas concluyentes.

Suspendida

Robles, de Juntos por el Perú (JP), quedó suspendida en la víspera por su agrupación por tampoco haber enseñado su sufragio, tras lo cual aseguró que se trata de un “cargamontón” y acusó al fujimorismo de intentar “dividir la izquierda”.

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La elección debió repetirse luego de que un voto de la coalición opositora, integrada por Obras, JP, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno, quedara anulado por marcar ambas listas en la cédula. En la segunda ronda ocurrió lo mismo con otro sufragio del mismo frente, lo que permitió la ventaja definitiva de la lista encabezada por Torres, en alianza con Renovación Popular.

Robles declaró que había solicitado revisar “bien los videos” del Parlamento, “porque no todos han mostrado abiertamente su voto”.

Silvana Robles señaló a Flores por no mostrar públicamente su voto, como había acordado la coalición opositora, y pidió revisar los videos de la sesión para esclarecer lo ocurrido

“Yo tengo información, mi equipo de imagen también ha trabajado, que hay una señora que tampoco ha mostrado su voto (...) La señora del partido de Barragán”, agregó, en referencia a Flores.

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Perú vuelve a tener, después de más de 34 años, un Parlamento bicameral compuesto por una cámara de senadores y otra de diputados, tras casi un cuarto de siglo funcionando con un Congreso unicameral que se volvió en epicentro de la inestabilidad política que ha caracterizado el país en la última década, con ocho presidentes en diez años.

Los 60 senadores y los 130 diputados electos en las pasadas elecciones celebradas el 12 y 13 de abril juraron este viernes sus respectivos cargos para el periodo 2026-2031 que tendrá como presidenta a Keiko Fujimori, hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).

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