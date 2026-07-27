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Keiko Fujimori arranca con respaldo: 7 de cada 10 peruanos creen que merece una oportunidad, según Ipsos

El sondeo muestra que el 71% de los ciudadanos considera que la presidenta electa debe tener la posibilidad de demostrar su gestión, mientras que el 23% opina lo contrario

El 71% de los peruanos considera que Keiko Fujimori merece una oportunidad para gobernar, frente a un 23% que opina lo contrario, según una encuesta de Ipsos para Perú21
El 71% de los peruanos considera que Keiko Fujimori merece una oportunidad para gobernar, frente a un 23% que opina lo contrario, según una encuesta de Ipsos para Perú21
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Al menos 7 de cada 10 peruanos consideran que la presidenta electa Keiko Fujimori merece una oportunidad para demostrar su capacidad de gobierno, según una encuesta de Ipsos publicada este domingo por Perú21.

El estudio revela que el 71% de los consultados cree que la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1938-2024) merece esa oportunidad, independientemente de si votó por ella. En cambio, el 23% opina que no la merece y un 6% no responde.

El respaldo es mayor en Lima, donde alcanza el 79%, frente al 66% registrado en el interior del país. Por regiones, el mayor apoyo se concentra en el Oriente (77%), mientras que el Sur registra el nivel más bajo (55%).

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Según el nivel socioeconómico, el mayor respaldo corresponde a los sectores A y D (76%), seguidos por el C (75%), el B (70%) y el E (61%), que presenta el porcentaje más bajo.

El respaldo es mayor en Lima (79%) y en la región Oriente (77%), mientras que el menor nivel de apoyo se registra en el Sur (55%). La aprobación supera el 60% en todos los niveles socioeconómicos y grupos de edad
El respaldo es mayor en Lima (79%) y en la región Oriente (77%), mientras que el menor nivel de apoyo se registra en el Sur (55%). La aprobación supera el 60% en todos los niveles socioeconómicos y grupos de edad

Por género, el 74% de los hombres considera que Fujimori merece una oportunidad, frente al 68% de las mujeres. La aprobación se mantiene estable entre los grupos etarios: 72% entre quienes tienen de 18 a 26 años, 70% entre las personas de 27 a 46 años y 71% entre los mayores de 47 años.

Expectativas

La encuesta también evaluó las expectativas sobre el mandato de la lideresa de Fuerza Popular, quien asumirá la Presidencia este martes para el periodo 2026-2031, tras cuatro postulaciones consecutivas.

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El 42% cree que, al concluir su gestión, el país estará mejor que ahora. En tanto, el 27% considera que la situación será similar, el 18% estima que el país estará peor y el 13% no expresa una opinión.

Las expectativas favorables son más altas en la capital (54%) que en el interior (36%). En contraste, el mayor nivel de pesimismo se concentra en el Sur, donde el 29% cree que el país terminará en una situación peor.

Respecto a la elección de Fujimori, las opiniones reflejan un escenario dividido. El 39% afirma sentir preocupación, mientras que el 37% expresa optimismo. Además, el 16% manifiesta indiferencia y el 8% no responde.

La lideresa de Fuerza Popular se sienta en el sillón presidencial luego de perder las tres segundas vueltas anteriores, victora que marca el retorno del fujimorismo al poder casi 26 años después de la renuncia por fax de su padre desde Japón, en medio del escándalo de corrupción que también involucró a su exasesor Vladimiro Montesinos.

Ipsos
La elección de Fujimori genera opiniones divididas: el 39% dice sentir preocupación, el 37% expresa optimismo y el 16% manifiesta indiferencia

De cara al mensaje a la Nación de este 28 de julio, la principal prioridad para la ciudadanía es la lucha contra la delincuencia. El 68% considera que ese debe ser el eje central del discurso presidencial.

Le siguen la lucha contra la corrupción (45%), el fortalecimiento de la salud pública (39%), la mejora de la educación pública (33%) y la reducción de la pobreza (32%).

Más atrás aparecen las medidas frente al fenómeno de El Niño (15%), la reforma del sistema de justicia (13%), las reformas políticas (10%), la construcción de infraestructura (9%) y la promoción de la inversión privada (7%).

Durante ese cuarto de siglo, la primogénita del exmandatario asumió el liderazgo del fujimorismo con el objetivo de lograr la liberación de su padre, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción, además de recuperar el poder para reivindicar su legado e intentar limpiar su imagen.

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