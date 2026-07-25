Pedro Gallese centra su atención en el presente, ignorando la posibilidad de un traslado a Alianza Lima: “Estoy concentrado en Deportivo Cali”

Pedro Gallese centra su atención en el presente, desoyendo cualquier rumor que lo ubique en la rampa de salida. - Crédito: Deportivo Cali

Las aguas, al parecer, comienzan a calmarse en Palmaseca. Tras la aparición del rumor que asociaba a Pedro Gallese como fichaje inminente de Alianza Lima nada más arrancando el Torneo Clausura 2026, tuvo que salir a dar un paso al frente el protagonista de la historia para ofrecer una postura definida.

Finalizado el Deportivo Cali vs Jaguares, con una victoria adecuada de los ‘azucareros’, el portero de la selección peruana fue el hombre del momento por los medios de comunicación. Consciente de lo que iban a preguntarle, el ‘1’ no tuvo reparos en abordar los temas en los que se encuentra indirectamente implicado.

PUBLICIDAD

Aunque Pedro Gallese mantiene contrato con Deportivo Cali, se rumorea su inminente salida. - Crédito: Difusión

De saque, Gallese afirmó que su foco está únicamente en su club actual, desestimando cualquier posibilidad de traslado a Alianza Lima. “Estoy concentrado en Deportivo Cali, en ayudar al grupo para salir campeón este año. Vamos paso a paso”, declaró con mucha convicción en la zona mixta.

El ‘Pulpo’, además, aseguró que un factor clave para que se encuentre sereno en su aventura en la Liga 2026-II pasa por la presencia de sus seres queridos: “Tengo a mi familia aquí. Si bien es cierto mis hermanos están en Perú, estoy contento y mi familia también está contenta, que es lo más importante”.

PUBLICIDAD

En cuanto al inicio favorable en el circuito doméstico, Gallese señaló que “estoy satisfecho por el arranque que tuvimos. No recibimos goles, que era lo más importante. Fuimos pacientes ante una defensa que se iba a meter atrás y finalmente fuimos justos ganadores del partido”.

Pedro Gallese, por último, ratificó que el sentimiento de unidad y compañerismo lo hacen sentir muy cómodo, dejando entrever que no existe manera alguna de alejarse de un ambiente tan afable. “Estoy muy feliz en Deportivo Cali. Los trabajadores del club me han recibido muy bien y mis compañeros también. Estoy muy contento”, soslayó el peruano.

PUBLICIDAD

El entrenador del Deportivo Cali confirmó que hubo consultas desde Perú por el arquero y sostuvo que el club no abrirá conversaciones por su salida durante la ventana de pases actual (Deportivo Cali)

Gallese, opción firme en Matute

Hubo una modificación en la planificación deportiva de Alianza Lima que empujó a buscar a Pedro Gallese: la salida de Guillermo Viscarra. Al no encontrar regularidad y perder el respaldo de Pablo Guede, decidió marcharse a través de la resolución de contrato, el cual fenecía a finales del actual año.

Sin un portero de garantías que le haga sombra y competencia a Alejandro Duarte en el marco del equipo, se definió un reemplazo inmediato con el guardameta de la selección peruana; sin embargo, para establecer una operación oficial se debía realizar un contacto formal con Deportivo Cali.

PUBLICIDAD

En exclusiva, contactamos al gerente deportivo del Deportivo Cali, quien nos revela la situación contractual de Pedro Gallese. El club colombiano asegura que el arquero tiene contrato vigente por un año y medio más, complicando las aspiraciones de Alianza Lima. - Modo Futbol

No bastaba con tener la respuesta afirmativa de Gallese, dado que su unión con la institución colombiana se ve reflejada en un vínculo de un año y medio. Enterados del intento de desvertebrar a los ‘azucareros’ con la salida de un pilar sustancial, los altos mandos dieron una negativa rotunda.

“No tenemos conocimiento del interés formal de club alguno para la desvinculación de Pedro Gallese. Tiene contrato con nosotros por año y medio. La voluntad del club es que se cumpla con dicho contrato a cabalidad”, declaró el Gerente General a TV Perú.

Pedro Gallese pisó Matute después de siete años, pero ahora con la camiseta del Deportivo Cali. Crédito: Fabiana Gordillo / A Presión

A su vez, el técnico Rafael Dudamel zanjó la cuestión a su manera, firme y directa: “Siempre digo que ningún futbolista es indispensable, hay una cláusula de rescisión, el equipo peruano la sabe, pero para nosotros en este mercado, Pedro es intransferible”.

PUBLICIDAD

Hace cerca de dos semanas, Gallese pisó nuevamente el estadio Alejandro Villanueva, pero defendiendo la camiseta del Deportivo Cali para enfrentar a Alianza Lima, en el marco de un amistoso internacional. Con mucha sobriedad, cumplió con dejar su meta en cero, contribuyendo al éxito de los suyos (0-2).