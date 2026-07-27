Fil Lima 2026: Gisela Valcárcel, Bruno Pinasco, Phillip Chu Joy, Andrea Llosa y la agenda de los famosos en la segunda semana de feria

Guardar

La Feria Internacional del Libro de Lima FIL Lima 2026 se celebra en una nueva sede: el Centro de Exposiciones Jockey, ubicado en el distrito de Santiago de Surco. Con esta edición, la feria consolida su papel como uno de los encuentros culturales más relevantes del país, congregando durante dos semanas a editoriales, autores, lectores y personalidades de distintos ámbitos en un espacio renovado, pensado para facilitar el acceso y la experiencia de miles de visitantes.

En la segunda semana, figuras reconocidas del entretenimiento y el periodismo nacional presentan sus más recientes publicaciones y dialogan con el público sobre sus procesos creativos. Gisela Valcárcel, Bruno Pinasco, Phillip Chu Joy y Andrea Llosa figuran entre los protagonistas de la programación, con propuestas que abarcan narrativa interactiva, autoayuda y superación personal. El interés por estos lanzamientos impulsa la expectativa de asistencia y participación en el evento.

PUBLICIDAD

Phillip Chu Joy presenta ‘Aventura infinita’

Phillip Chu Joy debuta en la narrativa con Aventura infinita, una novela interactiva que integra relato, acertijos y toma de decisiones. La historia sigue a Phillip y Pinpón, quienes encuentran una antigua sala de videojuegos en un parque de diversiones y, tras activar tres máquinas misteriosas, se ven envueltos en desafíos que ponen a prueba su ingenio y la fuerza de su amistad. El libro invita a los lectores a resolver los enigmas propuestos en cada capítulo.

La presentación, con la participación de Henry Spencer, se realizará el martes 28 de julio a las 5:00 p.m. en el auditorio Blanca Varela.

PUBLICIDAD

Fil Lima 2026: Gisela Valcárcel, Bruno Pinasco, Phillip Chu Joy, Andrea Llosa y la agenda de los famosos en la segunda semana de feria

Andrea Llosa presenta ‘¿Cómo liberarte de una relación tóxica?’

Andrea Llosa aborda el impacto de los vínculos dañinos en ¿Cómo liberarte de una relación tóxica?, un libro que explora la dependencia afectiva, la manipulación y el proceso de recuperación emocional. Mediante relatos y testimonios, analiza los motivos que llevan a permanecer en relaciones destructivas y ofrece herramientas para iniciar un proceso de transformación personal, fortalecer los límites y recuperar la autoestima.

La presentación contará con la participación de Lizbeth Cueva y Militza Rivasplata, el viernes 31 de julio a las 8:00 p.m. en el auditorio Blanca Varela B.

Andrea Llosa presenta su segundo libro en la FIL Lima | Editorial Planeta

Bruno Pinasco presenta ‘Tea Shop 3’

Bruno Pinasco concluye su trilogía con Tea Shop 3, Renacer de las cenizas, una novela sobre reencuentros, secretos familiares, amistades que superan adversidades y nuevos comienzos. Los protagonistas enfrentan decisiones que definen su identidad y su futuro, en una trama que recorre temas de reconstrucción y esperanza.

PUBLICIDAD

La obra será presentada por Javier Ponce el domingo 2 de agosto a las 5:00 p.m. en el auditorio César Vallejo.

Fil Lima 2026: Gisela Valcárcel, Bruno Pinasco, Phillip Chu Joy, Andrea Llosa y la agenda de los famosos en la segunda semana de feria

Gisela Valcárcel presenta ‘El poder de ser tú’

Gisela Valcárcel publica El poder de ser tú, un libro que reúne experiencias, reflexiones y aprendizajes sobre libertad, perdón, disciplina y toma de decisiones. La autora invita a los lectores a revisar su propia historia y descubrir el potencial de transformar su vida a partir de elecciones conscientes y auténticas.

La presentación estará a cargo de Patricia del Río el domingo 2 de agosto a las 5:00 p.m. en el auditorio Blanca Varela.

Fil Lima 2026: Gisela Valcárcel, Bruno Pinasco, Phillip Chu Joy, Andrea Llosa y la agenda de los famosos en la segunda semana de feria

FIL Lima 2026 amplía su propuesta con autores provenientes de distintos ámbitos de la cultura y el espectáculo, lo que demuestra el alcance e interés de la feria entre públicos diversos y consolida su papel como espacio de encuentro y diálogo literario.

PUBLICIDAD