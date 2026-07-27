Hernán Barcos palpita la revancha ante Bragantino y asume el reto con Sporting Cristal: “Estamos con confianza”

El delantero celeste aseguró que el plantel llegará en óptimas condiciones al duelo decisivo en Brasil. (Video: Jax Latin Media)

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Sporting Cristal ya dejó atrás la derrota frente a Melgar por el Torneo Clausura y concentra toda su atención en uno de los partidos más importantes de la temporada. El conjunto ‘celeste’ visitará este miércoles 19 de julio a Bragantino por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, con la misión de conseguir un triunfo que le permita avanzar a la siguiente ronda del certamen continental.

La serie permanece completamente abierta luego del empate 0-0 registrado en el encuentro de ida disputado en el Estadio Nacional. A pocos días del decisivo compromiso en São Paulo, una de las voces experimentadas del plantel, Hernán Barcos, transmitió tranquilidad y aseguró que el equipo llegará en óptimas condiciones para afrontar el reto.

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“Estamos bien, llegamos bien. Todavía tenemos dos días, así que vamos a llegar al 100%. Estamos con confianza. Sabemos que es un rival difícil, que es una plaza difícil, pero tenemos el grupo para sacar el partido adelante”, declaró el atacante ante la prensa local sobre el exigente calendario que afronta el equipo.

Las palabras de Barcos reflejan el ambiente que se vive en el conjunto rimense antes de viajar a Brasil. Pese a no haber podido sacar ventaja en Lima, el equipo mantiene la convicción de que puede competir de igual a igual frente al cuadro brasileño y conseguir la clasificación como visitante.

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Hernán Barcos afronta con optimismo la revancha ante Bragantino por la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Prensa SC

La exigencia de competir en tres frentes

Sporting Cristal atraviesa una etapa de gran intensidad en la temporada. Además del Torneo Clausura, el equipo disputa la Copa Sudamericana y la Copa Caliente, situación que ha obligado al comando técnico a administrar cuidadosamente el plantel.

Para Barcos, la carga de partidos representa un desafío importante, aunque considera que el plantel tiene las herramientas para responder. “Estamos preparados. Es una seguidilla importante, pero estamos bien. Tenemos un grupo amplio también que nos va a ayudar”, sostuvo el experimentado delantero.

El ‘Pirata’ también se refirió al rival que tendrá al frente este miércoles por la Copa Sudamericana. El delantero evitó minimizar al conjunto brasileño y resaltó varias de sus fortalezas, especialmente cuando juega como local.

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“Es un rival difícil, juega muy bien, sabe jugar en su cancha, ocupa bien los espacios. Tienen un gran entrenador y buenos jugadores. No es misterio. Nosotros tenemos que hacer un partido perfecto para poder conseguir el resultado”, afirmó.

El atacante considera que Sporting Cristal deberá mantener un alto nivel de concentración durante los 90 minutos si quiere regresar de Brasil con la clasificación en el bolsillo.

“Todavía tengo mucho para dar”

Además de hablar sobre el momento del equipo, Barcos fue consultado por su rendimiento desde su llegada a Sporting Cristal. El delantero reconoció que aún continúa adaptándose al funcionamiento colectivo, aunque aseguró que todavía puede ofrecer mucho más dentro del campo.

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“Todavía tengo mucho para dar. Me voy de a poco encontrando con el equipo, pero todavía me falta”, comentó el atacante argentino, quien espera seguir creciendo con el paso de los partidos.

Su experiencia internacional aparece como uno de los principales argumentos del cuadro ‘celeste’ para afrontar una serie de esta magnitud, en la que los detalles podrían terminar marcando la diferencia.

Los 'celestes' se tuvieron que conformar con el empate sin goles en el Estadio Nacional de Lima - Crédito: ESPN.

Todo se define en São Paulo

Tras el empate sin goles en el Estadio Nacional, Sporting Cristal y Bragantino definirán la serie este miércoles 29 de julio, desde las 7:30 p. m. (hora peruana), en São Paulo.

Con la llave igualada, el equipo dirigido por Roberto Mosquera intentará dar el golpe fuera de casa y avanzar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Para ello, necesitará confirmar las sensaciones que transmitió Hernán Barcos: un plantel recuperado físicamente, convencido de sus posibilidades y preparado para afrontar uno de los desafíos más exigentes de la temporada.

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