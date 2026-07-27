La reveladora imagen de Jairo Vélez con hinchazón en la frente tras penal no cobrado en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: “No es nada nuevo”

El atacante ecuatoriano-peruano habló del penal no cobrado en Cutervo. (Video: Jax Latin Media)

El empate entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos en Cutervo, correspondiente a la fecha dos del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, terminó envuelto en una nueva polémica. El árbitro Augusto Menéndez se convirtió en el protagonista involuntario del encuentro tras omitir un penalti claro, una decisión que no solo indignó a los jugadores en el campo, sino que reavivó cuestionamientos por su actuación reciente: en la jornada anterior, el mismo juez ya había sido criticado por no sancionar un penal a favor de Universitario de Deportes ante ADT en Tarma, tras una falta sobre José Rivera.

En el partido disputado en el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, la jugada que desató el enojo de los ‘blanquiazules’ ocurrió en el área local, cuando Alexis Cossio impactó con el codo la frente de Jairo Vélez. Justamente, el volante, con la marca visible de la agresión, exhibió ante los periodistas la hinchazón que le dejó la acción. “¿Fue penal? Son criterios de los árbitros, sabes que a veces es difícil, pero toca seguir”, dijo.

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Además, el ‘Corviche’ fue consultado sobre su gesto de mirar al cielo tras el segundo gol de Eryc Castillo, a lo que respondió: “A veces es difícil, pero sí fue penal para mi criterio. Pero en la siguiente jugada se dio el gol, así que vamos por ahí”.

La reveladora imagen de Jairo Vélez con hinchazón en la frente tras penal no cobrado en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos.

Jairo Vélez reconoció que Alianza Lima supo reponerse y sumar un punto en una plaza complicada, pero insistió en que la sensación general era de frustración. “Acá lo de siempre, no es nada nuevo, así que toca seguir. Creo que toca mejorar en el caso de nosotros, enfocarnos en nosotros, tratar de cuidar más los resultados, los goles y nada más. Creo que después tuvimos un par de acciones más para definir el partido”, afirmó.

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El reclamo de Vélez encontró eco no solo entre los hinchas, sino también en el resto del plantel, que vivió con impotencia la falta de respuesta del VAR, encabezado por Jesús Cartagena. El árbitro Augusto Menéndez, tras revisar la jugada, optó por no cobrar penal. Vélez resumió: “Es difícil, pero toca seguir”.

La sorpresiva confesión de Fernando Gaibor sobre el árbitro del Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Por otro lado, Fernando Gaibor sumó otra voz de descontento hacia el arbitraje, aunque su testimonio aportó una dimensión inesperada. “Vinimos a llevarnos un resultado positivo, durante todo el partido intentamos hacer las cosas bien, después estos errores arbitrales que suceden, así muy evidentes, la verdad que molestan”, precisó.

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El mediocampista ecuatoriano detalló que no fue solo el penal a Jairo Vélez lo que afectó el desarrollo del partido, sino una serie de decisiones, incluidas amonestaciones que condicionaron a tres jugadores de Alianza Lima. “No puede limitar a tres jugadores con tarjetas amarillas. Eso nos indigna mucho porque venimos con la intención de jugar, de llevarnos el resultado, y al final eso termina incidiendo en el resultado final”, indicó.

Los 'blanquiazules' se tuvieron que conformar con el empate frente a su rival de turno en Cutervo - Crédito: L1MAX.

La confesión más llamativa llegó cuando Fernando Gaibor reveló el contenido de una fuerte discusión con Augusto Menéndez. Negó haber insultado al árbitro y, por el contrario, afirmó que recibió un trato agresivo: “Más bien él empezó a decir palabras fuertes, me siguió amenazando con expulsarme”. El centrocampista defendió su derecho a reclamar con respeto y criticó el manejo del VAR y de los asistentes: “Para eso está el VAR, están los asistentes. Está el asistente que está ahí, a cuatro metros en la raya. Y, y mano. O sea, ¿para qué están entonces?”.

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Gaibor también reclamó por el tiempo efectivo de juego, pidiendo que en la Liga 1 se juegue más minutos y que no se pause tanto el partido. “Lo que sí le reclamaba era que no se pause tanto el juego, porque necesitamos que en la Liga 1 se jueguen más minutos”, agregó.