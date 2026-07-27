La firme advertencia de Pablo Guede por el arbitraje en empate de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: “Tenemos que estar preparados para todo”

El DT argentino habló por el empate del cuadro 'blanquiazul' en Cutervo por el Torneo Clausura 2026. (Video: Jax Latin Media)

El empate sufrido de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos en Cutervo dejó sensaciones encontradas en el equipo ‘blanquiazul’. El encuentro, correspondiente a la fecha dos del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, mantuvo al conjunto visitante invicto en su objetivo de conquistar el segundo certamen anual, aunque la jornada resultó especialmente tensa por las polémicas arbitrales y la presión ambiental que rodeó el partido.

Pese a las dificultades, el resultado permitió a los ‘aliancistas’ continuar su marcha sin derrotas fuera de casa. Pablo Guede, en su análisis posterior, subrayó la dificultad de competir en la altura y el mérito de su plantel al sobreponerse a factores extradeportivos, como el clima hostil vivido en la noche previa al partido.

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“Seguimos invictos en la altura, pero destacaría más la forma en que nosotros vamos a disputar esos partidos. Sabíamos que Comerciantes tiene jugadores de calidad, que tienen una presión tras pérdida en campo rival muy fuerte, por eso intentamos saltar esa línea de presión tras pérdida para jugar en campo de ellos haciéndonos con la segunda pelota”, dijo en conferencia de prensa.

La noche previa en Cutervo no fue tranquila para la delegación ‘íntima’. Según el técnico argentino, la delegación tuvo serias dificultades para descansar debido a las bombas de estruendo lanzadas durante la madrugada. “Nos vamos con un punto, tenemos cosas para mejorar, pero creo que el equipo dio la cara en este campo, con la altura, sin poder dormir porque nos tiraron toda la noche bombas de estruendo. Es lo que toca. Dije el primer día que tenemos que estar preparados para todo y hasta el día de hoy lo estamos”, reflexionó.

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Eryc Castillo fue la gran figura del Alianza Lima vs Comerciantes Unidos al convertir un doblete. - créditos: Liga 1

En términos futbolísticos, Pablo Guede consideró que Alianza Lima fue superior en la generación de ocasiones. “Creo que hicimos un buen partido y, si tuvo que haber un ganador por las situaciones de gol generadas, fuimos nosotros. Muchas veces solo valoramos el resultado, pero no es fácil pararse en esta cancha así como lo hicimos nosotros”, afirmó.

Pablo Guede sobre el arbitraje del Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

La actuación del árbitro Augusto Menéndez fue uno de los temas centrales una vez finalizado el encuentro. El reclamo más fuerte de la delegación de Alianza Lima se centró en la jugada previa al segundo gol ‘blanquiazu’, donde un codazo de Alexis Cossio contra Jairo Vélez dentro del área no fue sancionado como penal. Esta decisión generó una reacción inmediata del cuerpo técnico y, en especial, del gerente deportivo Franco Navarro Mandayo, quien cuestionó con dureza la participación del VAR.

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Pablo Guede, consultado por la prensa sobre este episodio, evitó confrontar abiertamente a los árbitros. “Con el árbitro jamás me quejé públicamente, ni lo voy a hacer. Yo no estaba incómodo con el árbitro, sino le decía cosas que a mí me parecían, pero sin faltarle el respeto ni nada por el estilo. Cosas como que todos los laterales pisaban la línea y levantaban los talones; eso está prohibido y es falta”, explicó.

El DT también remarcó la dificultad de juzgar el trabajo arbitral desde afuera. “Siempre mi relación con los árbitros es correcta y no soy quién para para valorar las decisiones que toman en la mitad de un partido, porque cuando yo dirigido nuestros ‘partiditos’ es muy difícil ser árbitro”, acotó.

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Los 'blanquiazules' se tuvieron que conformar con el empate frente a su rival de turno en Cutervo - Crédito: L1MAX.

Las protestas de los directivos y jugadores de Alianza Lima por el penal no sancionado reflejan el clima de tensión que se vivió en el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra. A ello se le suma la reveladora confesión de Fernando Gaibor por la actitud que tuvo el árbitro con él a lo largo del encuentro. Pese a la evidente incomodidad por la decisión arbitral, Pablo Guede insistió en que la institución debe estar preparado para enfrentar cualquier adversidad, tanto dentro como fuera del campo.

“Jamás me voy a quejar de las cosas. Nosotros somos Alianza, sabemos que todos nos quieren ganar y nosotros tenemos que estar preparado para todo. Eso lo tengo claro”, sentenció, reafirmando el espíritu de resiliencia y autocrítica que, según él, debe guiar el camino del equipo en la lucha por el Torneo Clausura 2026.

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