Embajador de EEUU anuncia que “se va a estudiar” una visita de Keiko Fujimori a la Casa Blanca

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, señaló que una eventual visita de la presidenta electa Keiko Fujimori a la Casa Blanca "se va a estudiar en el futuro"

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El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, anunció este lunes que una eventual visita de la presidenta electa Keiko Fujimori a la Casa Blanca “se va a estudiar en el futuro”, a solo unas horas de que asuma la Jefatura de Estado.

“Es un nuevo amanecer para el país y para la relación bilateral, así que muy contento de nuestras reuniones”, declaró el diplomático a los periodistas que lo abordaron a la salida de la oficina de la nueva gobernante, en el marco de las actividades previas a la ceremonia de toma de mando programada para este 28 de julio.

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En la reunión también participaron Christopher Landau, secretario de Estado adjunto del Departamento de Estado; William Kimmitt, subsecretario de Comercio Internacional; Viviana Bovo, asesora para asuntos del hemisferio occidental; y Eric Brown, consejero del Departamento del Tesoro.

“Ayer tuvimos una reunión y hoy seguimos con el vicesecretario y la delegación presidencial que vino para acompañar a la presidenta en su mando”, expresó.

Consultado de forma directa sobre si existe una invitación formal para que Fujimori realice una visita oficial a la residencia y lugar de trabajo del presidente Donald Trump, Navarro respondió que “a futuro todas esas cosas se van a estudiar”.

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La declaración se produjo tras una reunión entre la mandataria electa y una delegación de alto nivel del Gobierno estadounidense, en la antesala de la toma de mando

“Cómo no”, agregó el representante de la diplomacia estadounidense, quien participó como observador internacional en los comicios en los que la lideresa de Fuerza Popular resultó elegida al derrotar al excandidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) inaugurará la segunda era del fujimorismo en erl país cuando este martes la invistan presidenta para el siguiente quinquenio (2026-2031), un momento que llevaba buscando toda su trayectoria política, desde hacía más de veinte años.

Lo hace casi veintiséis años después de que su padre dimitiese por fax desde Japón en medio de un gran escándalo de corrupción que involucraba también a su mano derecha, Vladimiro Montesinos.

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En ese cuarto de siglo, la primogénita del exautócrata tomó las riendas del fujimorismo con el propósito de liberar a su padre, que fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción, y de recuperar el poder para reivindicarlo e intentar limpiar su nombre.

Navarro afirmó que ambos países inician "un nuevo amanecer" en su relación bilateral y destacó el desarrollo de las reuniones sostenidas en Lima

La lideresa de Fuerza Popular, que venía de tres derrotas y de pasar cerca de año y medio en prisión preventiva entre 2018 y 2020 por presunto lavado de dinero en sus campañas electorales, ganó las elecciones de este año por menos de 50.000 votos sobre Sánchez.

Ha prometido combatir a las bandas criminales de la misma manera que su padre derrotó al terrorismo de los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), una estrategia que logró su propósito, pero llevó al expresidente a que lo condenaran por violaciones a derechos humanos.

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La primera mujer en resultar electa presidenta asumirá el cargo después de una década de gran inestabilidad política que ha llevado al país a tener ocho jefes del Estado en diez años, por una serie de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento, la mayoría con votos del fujimorismo cuando los mandatarios no se alineaban con sus demandas.