Gol anulado a Cusco FC ante Universitario a los 5 minutos: la eufórica reacción de Javier Rabanal

¡Del grito de gol a la frustración total! Los jugadores de Cusco FC celebran lo que parecía ser el primer gol del partido, pero la decisión del árbitro de anularlo por fuera de juego desata la incredulidad y el enojo en el banquillo.

El viernes 24 de julio, Universitario de Deportes enfrentó a Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo visitante anotó a los 5 minutos del primer tiempo, pero el tanto de José Manzaneda fue anulado por decisión arbitral. Tras la jugada, el entrenador Javier Rabanal mostró una reacción eufórica en el banquillo.

La jugada comenzó con una buena circulación de balón por parte de Cusco FC, que desplazó la defensa de Universitario de izquierda a derecha. Por ese sector, Lucas Colitto y José Zevallos combinaron antes de que el argentino enviara un centro al área.

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Un error de Matías Di Benedetto permitió que la pelota quedara suelta cerca del arco. José Manzaneda aprovechó la oportunidad, controló y definió de derecha al primer palo. El arquero Diego Romero se lanzó hacia el lado opuesto y el balón terminó en la red.

Tras la acción, el banco de Cusco FC celebró con euforia. El técnico Javier Rabanal salió a festejar, pero se detuvo al ver la bandera levantada del asistente. El entrenador, con reciente paso por la ‘U’, expresó su frustración al confirmarse que el gol no fue convalidado.

Gol anulado a José Manzaneda provocó eufórica reacción de Javier Rabanal en Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026.

El gol de José Manzaneda fue anulado por posición adelantada al momento del centro de Lucas Colitto. Así, Universitario evitó que Cusco FC se adelantara en el marcador en los primeros minutos del partido disputado en el estadio de Ate.

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Rabanal no ocultó su descontento, consciente de que ese gol habría dado tranquilidad a su equipo. Con experiencia en el Monumental, sabe lo exigente que resulta jugar allí como visitante. Una ventaja temprana le habría permitido a su elenco asentarse en el campo y forzar a los ‘merengues’ a tomar más riesgos, lo que podría haber favorecido a los ‘aurinegros’ en las transiciones largas.

Universitario abrió el marcador ante Cusco FC con gol de Alex Valera

El gol anulado a Cusco FC sirvió como impulso para Universitario en el estadio Monumental. A los 20 minutos, el equipo local generó una falta y obtuvo un tiro libre que culminó en el 1-0 a favor de Alex Valera.

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Lisandro Alzugaray ejecutó el balón detenido desde fuera del área y envió un centro preciso al punto de penal. Valera anticipó a la defensa rival y, con un giro de cabeza, venció al portero Pedro Díaz.

La celebración de Universitario quedó en suspenso debido a la revisión de una posible posición adelantada. Tras varios minutos de espera, el árbitro Edwin Ordoñez validó el gol que puso en ventaja a la ‘U’.

Alex Valera alcanzó los 12 tantos en la presente temporada. El delantero peruano registró su gol número 83 y se acerca a Piero Alva en la lista de máximos anotadores en la historia de Universitario.

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Próximo partido de Universitario

Universitario visitará a Cienciano por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. El partido está programado para el domingo 2 de agosto a las 18:30 horas (hora peruana) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Su rival llegará a este encuentro luego de su compromiso ante Lanús por la Copa Sudamericana.

Próximo partido de Cusco FC

Por su parte, Cusco FC será local ante UTC en la próxima jornada del torneo. El encuentro está programado para el sábado 1 de agosto a las 18:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El ‘gavilán del norte’ llegará a este partido tras enfrentarse a CD Moquegua como local.

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