Gol agónico de Gianluca Lapadula para darle la victoria a Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026.

Universitario de Deportes ha sumado tres puntos vitales ante Cusco FC gracias a un tanto en extremis de Gianluca Lapadula. El ítalo-peruano combinó con Álex Valera y estableció el 2-1 final para el equipo de Héctor Cúper en el estadio Monumental.
Cuando el reloj ya había superado los 90 minutos y Universitario buscaba desesperadamente el tanto del triunfo luego de un juego sin muchas luces, apareció la sociedad que tanto esperaban los aficionados. Lapadula y Valera, los dos centrodelanteros del plantel de Héctor Cúper, se entendieron a la perfección y construyeron la jugada que terminó definiendo el encuentro.
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El ‘Bambino’ encontró espacios en el área tras asociarse con el goleador nacional y definió con categoría para vencer la resistencia del arquero Pedro Díaz. Fue una acción que premió la insistencia del vigente campeón, que había perdido el control del marcador después de que Facundo Callejo igualara transitoriamente el compromiso para el conjunto cusqueño.
El gol tuvo un valor especial no solo por los tres puntos, sino también por el momento en que llegó. Universitario veía cómo se le escapaba una victoria que parecía encaminada tras el tanto de Álex Valera, pero la aparición de Lapadula evitó un tropiezo en casa y permitió que los ‘cremas’ mantengan el puntaje perfecto en el arranque del Torneo Clausura.
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El equipo de Héctor Cúper sabe que no tiene demasiado margen de error si quiere mantenerse en la pelea por el título nacional, por lo que este triunfo sobre Cusco FC puede resultar determinante en una campaña que promete ser muy disputada.
Además, la anotación deja una señal muy positiva de cara a lo que viene. La dupla conformada por Lapadula y Valera ofreció su primer gran resultado y alimenta la ilusión de una ofensiva capaz de marcar diferencias frente a cualquier rival del campeonato.
Primera celebración en el Monumental
La noche también quedará grabada en la memoria de Gianluca Lapadula por un motivo muy especial. El delantero convirtió su primer gol en el estadio Monumental con la camiseta de Universitario y lo celebró de una manera muy emotiva.
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Tras enviar el balón al fondo de la red, el atacante corrió hacia una de las tribunas y dedicó la conquista a los miles de hinchas presentes. Entre aplausos y cánticos, Lapadula respondió enviando besos a la afición, mientras el Monumental estallaba de alegría por una victoria conseguida en los descuentos.
La llegada del ‘Bambino’ despertó una enorme expectativa entre los seguidores merengues. Durante varias temporadas, la dirigencia buscó un delantero que pudiera competir y complementarse con Álex Valera, una tarea que no encontró los resultados esperados.
En su primera gran noche como local, Lapadula dio una muestra del porqué Universitario apostó por su contratación. Más allá del gol decisivo, mostró movilidad, jerarquía y entendimiento con Valera, una sociedad que puede convertirse en una de las principales armas ofensivas del equipo durante el resto de la temporada.
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Su estreno goleador en Ate llega en el momento ideal y fortalece la ilusión de los hinchas, que empiezan a ver en el ítalo-peruano al delantero capaz de potenciar el ataque ‘crema’ en la lucha por conquistar un nuevo campeonato nacional.
Próximo partido de Universitario
Tras este compromiso, Universitario afrontará una complicada salida cuando visite a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El encuentro, correspondiente a la tercera jornada del Torneo Clausura, se disputará el domingo 2 de agosto desde las 18:30 horas.
Posteriormente, los dirigidos por Héctor Cúper volverán al estadio Monumental para protagonizar uno de los partidos más esperados del campeonato frente a Sporting Cristal, un encuentro que coincidirá con las celebraciones por el aniversario del club ‘crema’.
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