No es para lapicero: conoce para qué sirve realmente el lado azul de los borradores y por qué todos se confundieron

Un borrador bicolor rosa y azul se enfoca en primer plano sobre una superficie de madera, con útiles escolares desenfocados en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creencia de que el lado azul del borrador sirve para eliminar marcas de tinta es uno de los errores más extendidos entre quienes alguna vez usaron uno de estos artículos de papelería. La realidad detrás del diseño bicolor tiene una explicación técnica precisa que la mayoría desconoce.

Los borradores de dos colores —rosado y azul— fueron concebidos para responder a un mismo problema: borrar marcas de lápiz, pero sobre tipos de papel distintos. El lado rosado, más suave, está formulado para papeles lisos y delgados, como los cuadernos escolares comunes. El lado azul contiene partículas abrasivas más gruesas y fue diseñado para papeles de mayor gramaje, como los bloques de dibujo artístico o el cartón, donde el grafito penetra más profundo en la fibra y el lado suave resulta insuficiente.

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La confusión popular nació, en parte, por un detalle de diseño que se volvió en contra de los fabricantes: algunos modelos llevan impreso un pequeño ícono de pluma o bolígrafo en el lado azul. Esa imagen llevó a generaciones enteras a concluir que ese extremo tenía la capacidad de borrar tinta. Según explicó la publicación especializada The Pencil Case, citada por el portal Mirror, “el 95% de la población cree que el lado rosado es para lápiz y el azul para bolígrafo”, cuando en realidad ambos lados están pensados para el mismo tipo de marca.

Un borrador bicolor, un lápiz y un bolígrafo yacen sobre un cuaderno escolar abierto en un escritorio de madera, bajo la luz natural que entra por una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasa al usarlo sobre tinta de lapicero?

Lo que ocurre cuando alguien intenta usar el lado azul sobre tinta en papel común no es un borrado, sino una abrasión: el caucho no disuelve ni absorbe la tinta, sino que raspa la capa superficial del papel donde la tinta quedó depositada. El resultado habitual es un agujero o una mancha borrosa, no una corrección limpia.

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Desde el punto de vista de su composición, el lado azul tiene una mezcla de caucho más duro con partículas minerales, lo que lo convierte en una herramienta eficaz sobre superficies rugosas. El portal Practical Tips describe su funcionamiento como el de “una herramienta de precisión para trabajos pesados”: sobre papel texturado, puede eliminar sombras de grafito muy marcadas o líneas trazadas con excesiva presión.

Algunos ilustradores y diseñadores gráficos usan el lado azul de forma deliberada para crear efectos de iluminación en bocetos a lápiz, aprovechando su capacidad de retirar capas de grafito sin dañar el trazo general del dibujo. En superficies como madera o piedra, ese mismo lado puede remover residuos de marcas de lápiz con mayor eficiencia que cualquier borrador convencional.

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Una mano intenta borrar la palabra ERROR escrita con lapicero en una hoja de cuaderno que se encuentra dañada por la fricción del borrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del pan al caucho: el origen del borrador

La historia del borrador como objeto se remonta al siglo XVIII. Antes de su invención, los escritores y dibujantes recurrían a migas de pan para eliminar el grafito del papel, un método funcional pero con limitaciones evidentes: dejaba residuos, atraía roedores y deterioraba el papel con facilidad.

El quiebre llegó en 1770, cuando el ingeniero inglés Edward Nairne descubrió de forma accidental las propiedades del caucho natural. Según la tradición, tomó por error un trozo de goma en lugar de pan para borrar una marca y quedó sorprendido por el resultado. Nairne comenzó a vender esos borradores de caucho a tres chelines por media pulgada cúbica (aproximadamente 1,3 centímetros cúbicos), un precio que los hacía artículos de lujo al alcance de pocos.

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El caucho natural presentaba problemas de durabilidad: se deterioraba con el calor, se agrietaba con el frío y se descomponía con el tiempo. Esos defectos quedaron resueltos en 1839, cuando el inventor estadounidense Charles Goodyear desarrolló el proceso de vulcanización, que estabilizó el caucho con azufre y calor, y lo convirtió en el material resistente y elástico que permitió la fabricación masiva de borradores.

Una recreación histórica muestra un escritorio del siglo XVIII con pluma, tintero, hojas manuscritas, pan y caucho natural como herramientas de escritura y borrado, iluminado por velas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lápiz con borrador

Dos décadas después del descubrimiento de Goodyear, en 1858, el papelero estadounidense Hymen Lipman obtuvo la primera patente para unir un borrador al extremo de un lápiz, diseño que persiste hasta hoy. Aunque la patente fue invalidada años más tarde por considerarse una combinación de dos objetos existentes y no una invención nueva, la idea se consolidó como estándar de la industria.

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El color rosado de la cara suave no fue una decisión estética deliberada: surgió de la mezcla de caucho con piedra pómez y un pigmento rojo utilizado en los primeros procesos industriales de fabricación. Con el tiempo, ese tono se convirtió en el estándar visual del borrador escolar en gran parte del mundo. En algunos mercados europeos y asiáticos predominan los borradores blancos, fabricados con vinilo o plástico sintético, que ofrecen un borrado más limpio y no dejan residuos de color sobre el papel.

Un lápiz moderno con borrador y un antiguo lápiz de grafito ilustran la evolución de las herramientas de escritura sobre un escritorio de madera con documentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Existen borradores para tinta?

Existen borradores específicos para tinta, pero su funcionamiento es radicalmente distinto al del modelo bicolor. Algunos usan agentes químicos que disuelven los pigmentos de la tinta; otros incorporan puntas de plástico duro que friccionan la superficie con mayor intensidad para retirar la capa de papel donde la tinta se fijó. En ningún caso se trata del lado azul del borrador escolar tradicional.

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La distinción entre ambos tipos suele aparecer en el empaque: los borradores diseñados para tinta llevan indicaciones explícitas o están fabricados con materiales visiblemente distintos al caucho convencional. El lado azul del borrador bicolor, pese a su fama de multiusos, fue concebido desde el principio como una solución para el papel grueso, no como un rival del corrector líquido o la goma química.

Un borrador bicolor tradicional y uno especializado para tinta se encuentran sobre una hoja con anotaciones en un escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)