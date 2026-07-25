Perú es reconocido como el mejor destino para viajar en 2026 de Sudamérica, de acuerdo a ránking de Lonely Planet

El Perú recibió un importante reconocimiento internacional al ubicarse como el mejor destino turístico de Sudamérica en el listado Best in Travel 2026 elaborado por Lonely Planet. La prestigiosa guía especializada en viajes también incluyó al país entre los 25 lugares recomendados para visitar a nivel mundial durante el próximo año.
La publicación destaca que el territorio peruano sobresale por reunir un legado histórico de miles de años, una amplia biodiversidad, una gastronomía de prestigio internacional y mejores condiciones de conectividad, factores que fortalecen su atractivo para viajeros de distintas partes del mundo.
Infraestructura y patrimonio impulsan el turismo
Lonely Planet señala que el Perú logra combinar su herencia cultural con un proceso de modernización que facilita el desplazamiento de los visitantes. En ese contexto, resalta las mejoras en infraestructura aeroportuaria desarrolladas en los últimos años.
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La guía sostiene que “avanza a toda velocidad hacia el futuro mientras encuentra espacio para honrar su ilustre pasado”. Asimismo, destaca que viajar por el país resulta hoy más sencillo gracias a nuevos aeropuertos en Lima y Huaraz, además de otro próximo a inaugurarse cerca de Cusco.
Machu Picchu y nuevas rutas para diversificar las visitas
La publicación también pone énfasis en las acciones implementadas para mejorar la experiencia de quienes llegan a los principales atractivos turísticos. Entre ellas menciona la reorganización de los recorridos en Machu Picchu para reducir la presión del turismo masivo.
Según la guía, el santuario histórico cuenta actualmente con tres nuevos circuitos que agrupan diez rutas turísticas. Además, indica que un número creciente de viajeros opta por conocer destinos menos concurridos, como Choquequirao, o recorrer el Qhapaq Ñan, la antigua red de caminos que articuló el Imperio inca.
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La gastronomía peruana mantiene protagonismo internacional
Otro de los aspectos resaltados por Lonely Planet es la fortaleza de la gastronomía peruana, especialmente el posicionamiento de Lima como una de las principales capitales culinarias del planeta.
La publicación menciona el crecimiento de la cocina nikkei, representada por preparaciones como el tiradito, y destaca el reconocimiento alcanzado por la cocina tradicional de Arequipa, ciudad que fue distinguida por la Unesco en 2023 como Ciudad Creativa de la Gastronomía.
Un destino con experiencias para todos los viajeros
La guía concluye que uno de los mayores atributos del Perú es la variedad de escenarios y actividades que concentra dentro de un mismo territorio. Entre ellos figuran la costa, la cordillera de los Andes, la Amazonía, ciudades de origen colonial, áreas naturales protegidas y una amplia riqueza cultural.
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Por su parte, PromPerú, entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), indicó que continúa impulsando estrategias para consolidar la imagen del país como un destino integral, capaz de ofrecer experiencias auténticas vinculadas con la naturaleza, la historia, la aventura, la cultura y la gastronomía.
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