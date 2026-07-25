Perú Deportes

Gol de Facundo Callejo para establecer empate transitorio en Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026

El ‘Torero’ venció la resistencia que ofreció el portero Diego Romero y los ‘dorados’ encontraron premio a la insistencia para emparejar el marcador

Guardar
Google icon
En un partido reñido, Cusco FC logra el empate 1-1 gracias a un gol de cabeza de Facundo Callejo, quien aprovechó un descuido de la defensa crema. Mira el gol desde todos los ángulos.

Facundo Callejo ha puesto la paridad en el estadio Monumental. En el duelo entre Universitario y Cusco FC, el ‘Torero’ movió las redes del arco de Diego Romero y ha marcado por segunda fecha consecutiva en el Torneo Clausura 2026.

El atacante del conjunto cusqueño firmó su segunda anotación consecutiva en el certamen y silenció por algunos instantes a la afición ‘crema, que había celebrado la apertura del marcador gracias a Álex Valera.

La jugada nació por el sector derecho del ataque de Cusco FC. Tras una buena elaboración colectiva, llegó un centro preciso al área de Universitario que encontró completamente habilitado a Callejo. El argentino ganó la posición entre los defensores y conectó un sólido remate de cabeza.

PUBLICIDAD

Gol de Facundo Callejo para establecer empate transitorio en Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026.
Gol de Facundo Callejo para establecer empate transitorio en Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026. Crédito: Captura L1 MAX.

El balón tomó dirección hacia el arco defendido por Diego Romero. El guardameta de Universitario intentó contener el disparo, pero la potencia y colocación del cabezazo provocaron que la pelota terminara escurriéndose entre sus piernas antes de ingresar al fondo de la red.

El tanto reflejó el buen momento que atravesaba el conjunto dirigido por Javier Rabanal, que había adelantado sus líneas tras verse en desventaja y encontró el premio a su insistencia. Después de varios minutos buscando el empate, los ‘dorados’ lograron igualar el marcador gracias a la eficacia de su principal referente ofensivo.

Para Callejo, además, significó prolongar una destacada racha en el inicio del Torneo Clausura. Luego de convertir en la primera jornada ante Alianza Atlético, el atacante volvió a hacerse presente en el marcador y ratificó su importancia dentro del esquema ofensivo del cuadro cusqueño.

PUBLICIDAD

En un partido clave de la Liga 1, Alex Valera se eleva por encima de la defensa y con un certero remate de cabeza pone en ventaja a la 'U', desatando la euforia en el Estadio Monumental.

La positiva racha de Callejo ante Universitario

Universitario se ha convertido en uno de los rivales favoritos de Facundo Callejo. Con el tanto anotado en el estadio Monumental, el delantero argentino llegó a cinco goles frente al conjunto merengue, consolidando un registro muy favorable cada vez que enfrenta a los cremas.

Dos de esas conquistas llegaron en el Torneo Apertura 2025, cuando Cusco FC sorprendió con una victoria por 2-0. Aquella tarde, Callejo fue la gran figura del encuentro al marcar un gol de cabeza y otro con un remate de derecha que sentenciaron el triunfo de los imperiales.

Más adelante, en otro enfrentamiento correspondiente a la temporada 2025, el atacante volvió a castigar a Universitario pese a la derrota de su equipo por 3-2, manteniendo su costumbre de aparecer en los partidos frente al vigente campeón del fútbol peruano.

El delantero anotó de penal el empate en el Garcilaso. (Video: L1MAX)

Su cuarto tanto había llegado en el duelo del Torneo Apertura 2026, disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. En aquella ocasión, el argentino convirtió el gol que decretó el empate 1-1 definitivo.

Próximo partido de Cusco FC

Cusco FC buscará recuperarse en la siguiente fecha cuando reciba a UTC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El conjunto dirigido por Javier Rabanal afrontará ese compromiso el sábado 1 de agosto a las 18:00 horas, con el objetivo de volver al camino de la victoria y seguir sumando puntos en el Torneo Clausura.

Temas Relacionados

Facundo CallejoUniversitario de DeportesCusco FCLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Gol agónico de Gianluca Lapadula para darle la victoria a Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026

El ‘Bambino’ se despachó con su primera celebración con el conjunto ‘merengue’ y apareció en el momento oportuno cuando ya se había cumplido el tiempo reglamentario

Gol agónico de Gianluca Lapadula para darle la victoria a Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026

Universitario vs Cusco FC EN VIVO 2-1: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

La ‘U’ buscará su segunda victoria en este certamen ante un rival que tiene viejos conocidos como Miguel Silveira y Javier Rabanal. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Cusco FC EN VIVO 2-1: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los clasificados al Campeonato Sudamericano de vóley 2026: Perú cerca del tan ansiado boleto en Copa Sudamericana

La selección de Antonio Rizola se jugará su clasificación ante Ecuador este sábado 25 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós

Los clasificados al Campeonato Sudamericano de vóley 2026: Perú cerca del tan ansiado boleto en Copa Sudamericana

Gol anulado a Cusco FC ante Universitario a los 5 minutos: la eufórica reacción de Javier Rabanal

El técnico español celebró con mucha efusividad, pero el árbitro invalidó el tanto de José Manzaneda en el estadio Monumental

Gol anulado a Cusco FC ante Universitario a los 5 minutos: la eufórica reacción de Javier Rabanal

Gol de Álex Valera con certero cabezazo para anotar el 1-0 de Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026

El ariete abrió la cuenta en el estadio Monumental luego de una extensa revisión en el VAR que terminó convalidando el tanto. El ‘Rifle’ anota por segundo encuentro al hilo

Gol de Álex Valera con certero cabezazo para anotar el 1-0 de Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Así fue la juramentación de los 130 diputados: Fuerza Popular y Juntos por el Perú se enfrentaron en duelo de arengas

Así fue la juramentación de los 130 diputados: Fuerza Popular y Juntos por el Perú se enfrentaron en duelo de arengas

Jaime Quito juró por Pedro Castillo, rechazó que Miguel Torres le colocara la medalla y llamó “traidor” a José María Balcázar

Pedro Castillo en prisión: Las razones por las que la Comisión de Gracias Presidenciales rechazó su última solicitud

Ollanta Humala reaparece a días de que el TC publique fallo que podría devolverle su libertad

Senado de la República quedó constituido: 60 legisladores juramentaron para el periodo 2026-2031

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello anuncia que “muere +QTV” y desata reacciones en redes: ¿Estrategia o cierre real?

María Pía Copello anuncia que “muere +QTV” y desata reacciones en redes: ¿Estrategia o cierre real?

Yahaira Plasencia cantó “Machito” en ‘América Hoy’ pero Xiomy Kanashiro no apareció

¿Quiénes son los diseñadores peruanos que vestirán a Keiko Fujimori este 28 de julio para recibir la banda presidencial?

Mario Hart revela cómo Erick Elera lo desplazó de la conducción de ‘Mande quien Mande’: “Queremos refrescar la pantalla”

Ale Fuller no se arrepiente de la polémica cena con Pablo Heredia y aclara que actor es su amigo: “Me da mucho pena”

DEPORTES

Universitario vs Cusco FC EN VIVO 1-1: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Universitario vs Cusco FC EN VIVO 1-1: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los clasificados al Campeonato Sudamericano de vóley 2026: Perú cerca del tan ansiado boleto en Copa Sudamericana

Gol anulado a Cusco FC ante Universitario a los 5 minutos: la eufórica reacción de Javier Rabanal

Gol de Álex Valera con certero cabezazo para anotar el 1-0 de Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026

Colombia vs Chile: día, hora y dónde ver partido por semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026