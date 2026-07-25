En un partido reñido, Cusco FC logra el empate 1-1 gracias a un gol de cabeza de Facundo Callejo, quien aprovechó un descuido de la defensa crema. Mira el gol desde todos los ángulos.

Facundo Callejo ha puesto la paridad en el estadio Monumental. En el duelo entre Universitario y Cusco FC, el ‘Torero’ movió las redes del arco de Diego Romero y ha marcado por segunda fecha consecutiva en el Torneo Clausura 2026.

El atacante del conjunto cusqueño firmó su segunda anotación consecutiva en el certamen y silenció por algunos instantes a la afición ‘crema’, que había celebrado la apertura del marcador gracias a Álex Valera.

La jugada nació por el sector derecho del ataque de Cusco FC. Tras una buena elaboración colectiva, llegó un centro preciso al área de Universitario que encontró completamente habilitado a Callejo. El argentino ganó la posición entre los defensores y conectó un sólido remate de cabeza.

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Gol de Facundo Callejo para establecer empate transitorio en Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026. Crédito: Captura L1 MAX.

El balón tomó dirección hacia el arco defendido por Diego Romero. El guardameta de Universitario intentó contener el disparo, pero la potencia y colocación del cabezazo provocaron que la pelota terminara escurriéndose entre sus piernas antes de ingresar al fondo de la red.

El tanto reflejó el buen momento que atravesaba el conjunto dirigido por Javier Rabanal, que había adelantado sus líneas tras verse en desventaja y encontró el premio a su insistencia. Después de varios minutos buscando el empate, los ‘dorados’ lograron igualar el marcador gracias a la eficacia de su principal referente ofensivo.

Para Callejo, además, significó prolongar una destacada racha en el inicio del Torneo Clausura. Luego de convertir en la primera jornada ante Alianza Atlético, el atacante volvió a hacerse presente en el marcador y ratificó su importancia dentro del esquema ofensivo del cuadro cusqueño.

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En un partido clave de la Liga 1, Alex Valera se eleva por encima de la defensa y con un certero remate de cabeza pone en ventaja a la 'U', desatando la euforia en el Estadio Monumental.

La positiva racha de Callejo ante Universitario

Universitario se ha convertido en uno de los rivales favoritos de Facundo Callejo. Con el tanto anotado en el estadio Monumental, el delantero argentino llegó a cinco goles frente al conjunto merengue, consolidando un registro muy favorable cada vez que enfrenta a los cremas.

Dos de esas conquistas llegaron en el Torneo Apertura 2025, cuando Cusco FC sorprendió con una victoria por 2-0. Aquella tarde, Callejo fue la gran figura del encuentro al marcar un gol de cabeza y otro con un remate de derecha que sentenciaron el triunfo de los imperiales.

Más adelante, en otro enfrentamiento correspondiente a la temporada 2025, el atacante volvió a castigar a Universitario pese a la derrota de su equipo por 3-2, manteniendo su costumbre de aparecer en los partidos frente al vigente campeón del fútbol peruano.

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El delantero anotó de penal el empate en el Garcilaso. (Video: L1MAX)

Su cuarto tanto había llegado en el duelo del Torneo Apertura 2026, disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. En aquella ocasión, el argentino convirtió el gol que decretó el empate 1-1 definitivo.

Próximo partido de Cusco FC

Cusco FC buscará recuperarse en la siguiente fecha cuando reciba a UTC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El conjunto dirigido por Javier Rabanal afrontará ese compromiso el sábado 1 de agosto a las 18:00 horas, con el objetivo de volver al camino de la victoria y seguir sumando puntos en el Torneo Clausura.