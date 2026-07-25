Perú vs Ecuador: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ en la Copa Sudamericana de Vóley 2026

La selección peruana de vóley se midió ante Bolivia en el cierre de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, el viernes 24 de julio. La ‘bicolor’ obtuvo un resultado favorable que le permitió ubicarse en el tercer puesto del Grupo A.
El equipo dirigido por Antonio Rizola venció 3-0 a Bolivia con parciales de 25-18, 25-14 y 25-10. Con este resultado, evitó enfrentar a Venezuela y se cruzará con el último clasificado del Grupo B, Ecuador, que no sumó victorias en la primera fase. A continuación, la programación del próximo partido de la ‘blanquirroja’.
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Programación del Perú vs Ecuador
Este partido se llevará a cabo el sábado 24 de julio a las 18:15 horas de Perú en el Coliseo Eduardo Dibós, de acuerdo a la información de Latina TV. El horario se modificó, ya que este encuentro estaba pactado para las 11:15 horas en primera instancia.
Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 17:15 horas de México; a las 18:15 horas de Ecuador y Colombia; a las 19:15 horas de Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos; y a las 20:15 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
La selección peruana enfrentará a Ecuador con un impulso renovado tras haber puesto fin a una racha de dos derrotas consecutivas ante Brasil y Chile, y obtener su primera victoria en el torneo. Por su parte, la ‘tricolor’ aún no ha conseguido sumar puntos en esta edición de la Copa Sudamericana.
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Dónde ver el partido de Perú vs Ecuador: canal TV
El partido entre Perú y Ecuador por la Copa Sudamericana de vóley 2026 podrá verse en Perú a través de Latina Televisión, que transmitirá los encuentros principales del torneo. La señal estará disponible en los canales 2 y 702 en alta definición, tanto en formato estándar como en HD.
Para quienes prefieran plataformas digitales, la transmisión en vivo estará habilitada en el sitio web oficial de Latina y en su aplicación móvil, lo que permite seguir el encuentro desde cualquier ubicación y dispositivo.
La Federación Peruana de Vóley (FPV) también ofrece la transmisión gratuita del partido mediante su página de Facebook y su sitio web, con relato en vivo.
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Infobae Perú realizará una cobertura completa del campeonato, incluyendo información previa al partido, actualizaciones en tiempo real, resúmenes de las jugadas más destacadas, declaraciones de las protagonistas, resultados, posiciones y análisis de cada fecha.
Programación de los partidos de la Copa Sudamericana del sábado
Sábado 25 de julio
- Venezuela vs Bolivia (11:15 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Colombia vs Chile (13:45 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Argentina vs Brasil (16:15 horas / por señal abierta de Latina)
- Perú vs Ecuador (18:45 horas / por señal abierta de Latina)
Perú, cerca a la clasificación al Campeonato Sudamericano
Perú venció a Bolivia y aseguró su cruce ante Ecuador en la siguiente fase de la Copa Sudamericana de vóley.
Si supera a Ecuador, el equipo dirigido por Antonio Rizola obtendrá la clasificación al Campeonato Sudamericano. Luego, enfrentará al ganador del duelo entre Venezuela y Bolivia.
El Campeonato Sudamericano representa una instancia decisiva para Perú, ya que permite disputar una plaza para el Mundial y los Juegos Olímpicos. Este certamen se desarrollará en Brasil durante septiembre.
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