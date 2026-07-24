Ale Fuller no se arrepiente de la polémica cena con Pablo Heredia y aclara que actor es su amigo: “Me da mucho pena”

La actriz aseguró: “No me siento mal de haber ido a cenar con los chicos”, pero lamentó lo que vino después. YouTube: 'Q'Bochinche'.

Ale Fuller aseguró que no se arrepiente de la cena que protagonizó junto a Pablo Heredia, Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón, pero admitió que le genera tristeza y cierta incomodidad todo lo que ocurrió después.

La actriz se pronunció tras quedar en el centro de una controversia que terminó afectando la relación entre Shirley Arica y la hija de Melissa Klug, luego de que se difundieran imágenes del encuentro en Miraflores.

En entrevista con ‘Q’Bochinche’, Fuller sostuvo que su salida no tuvo una intención polémica, aunque reconoció que las consecuencias la dejaron con una sensación amarga.

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“No me siento mal de haber ido a cenar con los chicos, me da mucha pena todo lo que se terminó dando después de eso y sí un poco incómoda por lo que se ha dicho”, señaló la actriz de Ven Baila Quinceañera.

“Me da naturalmente mucha pena”: su mensaje por el conflicto entre Shirley y Samahara

Lejos de alimentar el enfrentamiento, Ale Fuller optó por un mensaje conciliador. Evitó tomar partido y remarcó que cada persona siente de manera distinta, por lo que considera válido el malestar de quienes se sintieron afectadas.

“Me da naturalmente mucha pena que haya ese tipo de situaciones, entiendo que cada persona es única y siente de una manera muy especial y particular y creo que eso no debe de estar en discusión... es válido sentir y lo que sí esperas es que puedan conversar las cosas y estar todo bien, creo que eran lindas amigas... si hay amistad sincera eso se puede conversar y nada”, manifestó.

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Su expectativa, según dijo, es que haya diálogo y que las diferencias se resuelvan sin que el conflicto escale más.

Sobre Pablo Heredia, aclaró que no se trata de un romance: “No hay que mezclar las cosas, es amistad”. YouTube: 'Q'bochinche'.

Cómo empezó la polémica: cine, cena en Miraflores y un quiebre de amistad

La controversia se encendió después de difundirse imágenes de una salida al cine y una posterior cena en Miraflores, donde participaron Samahara Lobatón, Pablo Heredia, Renato Rossini Jr. y Ale Fuller. Según Shirley Arica, ella no fue informada de que la actriz estaría en ese encuentro, y eso marcó un punto de quiebre.

En ese contexto, Shirley Arica confesó que no supera lo ocurrido y sostuvo que, antes de bloquear a Samahara, intentó conversar, pero no recibió la disculpa que esperaba.

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“Sí estoy muy mal, la verdad, y ya me cansé de hacerme la dura. Me siento mal y lo digo sin vergüenza”.

Y agregó: “Antes de bloquearla hablé con ella y nunca se disculpó, solo dijo que no sabía”.

La molestia creció con un episodio que Shirley expuso públicamente: “Ella llegó al restaurante con mi canje y jamás me invitó”. Días después, Samahara admitió en Q Bochinche que debió contarle a su entonces amiga sobre la reunión.

Ale Fuller y su experiencia personal: “Nos peleamos durante siete años”

Ale Fuller también fue consultada por un episodio que, según explicó, le permite entender lo que pasa cuando una amistad se rompe. Se refirió a su distanciamiento con Flavia Laos, un conflicto que, según dijo, se extendió durante años por una razón “más compleja”.

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“Ese caso creo que ha sido un registro distinto, nuestro alejamiento se trató por otra razón mucho más compleja diría yo y también por ello la proporción del tiempo que nos peleamos, nos peleamos durante 7 años... pero valoro lo lindo de la vida de poder como volver a conectar de un lugar mucho más adulto, de un lugar mucho más maduro, como es el hoy, entonces me quedo con eso”, señaló.

La actriz afirmó que lo valioso, en su caso, fue el aprendizaje: reconectar desde un lugar distinto, con otra madurez.

“Es amistad”: Ale Fuller aclara su vínculo con Pablo Heredia

Uno de los puntos más comentados tras la cena fue el vínculo entre Ale Fuller y Pablo Heredia, por el antecedente público de su relación y por la historia que habría influido en el distanciamiento con Flavia Laos. Sin embargo, Fuller fue clara al señalar que no se trata de un retorno amoroso, sino de un vínculo amical construido con el tiempo.

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“Poder tener un vínculo amical, eh, con una persona que ha sido importante en tu vida, a mí me hace mucho sentido”.

Fuller explicó que no fue algo inmediato, sino el resultado de un proceso largo, luego de años de distancia total.

“Entiendo que obviamente no es de la noche a la mañana, entiendo que hay un proceso de por medio. Creo que en nuestro caso, ehm, fueron ocho años en donde estuvimos totalmente separados y, y, y fueron ocho años de proceso también para poder como volver a conectar desde este lugar, eh, amical hoy por hoy, ¿no?”.

Y remarcó su idea central: “Entonces, eh, no hay que mezclar las cosas, es solamente eso. Estamos en la misma línea ambos, es amistad”.

Sobre Pablo Heredia, aclaró que no se trata de un romance: “No hay que mezclar las cosas, es amistad”. YouTube: 'Q'Bochinche'.

“Por qué no”: la apuesta por un vínculo “saludable”

Ale Fuller insistió en que la amistad con Heredia —según su versión— existe hoy desde un lugar distinto, con límites y con una intención sana. Incluso recordó que en su momento esa cercanía era “directamente imposible”, pero que el tiempo cambió el escenario.

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“Por qué no, por qué no, de, de alguna manera conectar desde un lugar saludable. Creo que obviamente eso se da con el tiempo. En su momento era directamente imposible”.

Mientras el conflicto entre Shirley Arica y Samahara Lobatón sigue siendo tema de conversación, Fuller busca deslindar su participación: no se arrepiente de la cena, pero lamenta el impacto posterior y reafirma que, en el caso de Pablo Heredia, lo que hay es amistad.

Ale Fuller no se arrepiente de la polémica cena con Pablo Heredia y aclara que actor es su amigo