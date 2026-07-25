Yahaira Plasencia cantó “Machito” en ‘América Hoy’ pero Xiomy Kanashiro no apareció.

Yahaira Plasencia llegó como invitada a América Hoy la mañana del viernes 24 de julio, interpretó varios de sus temas y recibió elogios del panel. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la salsera cantó “Machito”, canción que en su momento indicó que estaba dirigida a su expareja Jefferson Farfán. Mientras ella entonaba el tema sin dudar, Xiomy Kanashiro, actual pareja del exfutbolista, no apareció en el set.

La ausencia se volvió tema en redes y en la conversación de espectáculos, sobre todo porque Kanashiro trabaja en el magazine y, aunque no asiste todos los días, se mencionó que los viernes usualmente acude al programa.

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La visita de Yahaira a ‘América Hoy’ y el momento de “Machito”

Durante la emisión, Plasencia interpretó sus canciones y se llevó comentarios positivos del panel. El foco se concentró especialmente en “Machito”, por el antecedente público que rodea a esa canción y por la lectura que ella misma hizo en el pasado sobre a quién estaba dirigida.

La artista la cantó en vivo sin evitar el tema, en un set donde el público suele estar atento a los guiños del espectáculo y a las coincidencias de la farándula. En ese marco, la ausencia de Xiomy Kanashiro fue resaltante: no estuvo en cámara ni se le vio compartiendo el momento en el estudio.

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Yahaira Plasencia cantó “Machito” en ‘América Hoy’ pero Xiomy Kanashiro no apareció. TikTok

Xiomy Kanashiro no apareció: una ausencia que no pasó desapercibida

Xiomy Kanashiro no estuvo presente durante la participación de Yahaira Plasencia. Según se comentó, Kanashiro va algunos días, pero el detalle que aumentó las preguntas fue que los viernes suele acudir al magazine de América TV.

Por eso, cuando Plasencia interpretó “Machito” y Kanashiro no apareció, el episodio quedó marcado por el contraste: la salsera cantando un tema con carga personal, y la ausencia de la actual pareja de Farfán en un espacio donde trabaja.

Elogios y un mensaje inesperado: Janet Barboza le habla de “dignidad”

Además del segmento musical, otro momento resaltante fue el comentario de Janet Barboza, quien aprovechó la visita de Plasencia para enviarle un mensaje directo sobre dignidad y decisiones personales, en el marco del proceso legal que la cantante mantiene con Magaly Medina.

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“Has llegado hasta aquí de forma exitosa, lo has hecho bien, ha sido un gran trayecto. La dignidad no tiene precio, no transes con lo que tiene que ver con la dignidad”, expresó Barboza.

La conductora también cuestionó la posibilidad de aceptar disculpas después de sentirse afectada por comentarios públicos.

“Porque creo que cuando una persona te difama y te dicen las cosas que a ti te han dicho, no merece la pena siquiera que te sientes a escuchar un tipo de disculpa”.

El comentario generó sorpresa en el set y cambió por un momento el tono musical del programa hacia un terreno más personal, ligado a la imagen pública y al respeto.

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Janet Barboza y Edson Dávila bromearon sobre el tamaño del anillo, considerando el éxito empresarial del exfutbolista. Captura: América Hoy

La reunión con Magaly por la demanda: “Ya entramos a juicio oral”

La conversación en el programa se enlazó con lo que Yahaira declaró días atrás a Trome: que tuvo un encuentro con Magaly Medina tras la demanda presentada en 2024 y que, aunque el proceso continúa, se reunieron para conversar con miras a una conciliación.

“No, todavía sigue. La demanda contra la señora Magaly Medina fue presentada en el 2024. Ya entramos a juicio oral, pero tuvimos la grata oportunidad de reunirnos personalmente y conversar sobre la demanda para llegar a un buen acuerdo y a una conciliación. De hecho, ambas partes tenemos que estar satisfechas con lo que deseamos”, declaró.

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“Lo único que deseo son las disculpas”: lo que pide Yahaira

Plasencia también afirmó que su objetivo no era económico, sino obtener disculpas por los calificativos que, según dijo, afectaron su honor e imagen.

“He dicho que, si llegamos a una conciliación, lo único que deseo son las disculpas del caso, nada relacionado con el tema monetario”, sostuvo.

Al cierre de su declaración, insistió en la intención de priorizar el respeto y enviar un mensaje de convivencia.

“Se está priorizando el lado humano y el respeto, porque ambas somos mujeres exitosas, cada una en su rubro. Con esta acción también queremos dar un mensaje a la sociedad de que se puede llevar la fiesta en paz”, agregó

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Yahaira Plasencia y Magaly Medina comparten un momento sonriente en un encuentro que sugiere una posible conciliación. (Imagen Ilustrativa Infobae)