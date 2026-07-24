Ollanta Humala reaparece a días de que el TC publique fallo que podría devolverle su libertad

Ollanta Humala participa en una audiencia de apelación judicial en Perú, buscando revertir su sentencia de 15 años de prisión.

El último lunes, el expresidente Ollanta Humala reapareció en la audiencia donde se evalúa la apelación contra la sentencia que lo condenó a 15 años de prisión por lavado de activos.

Humala vuelve a aparecer en público, de manera virtual, a días de que el Tribunal Constitucional publique la sentencia que podría anular el proceso penal en su contra por los presuntos aportes de Odebrecht y el Gobierno de Venezuela a las campañas de nacionalistas.

En la audiencia del último lunes, el exmandatario solicitó la anulación de la sentencia de primera instancia por presuntas incongruencias, como que, dice, se le habría condenado por hechos por los que no se le investigó o que se habría utilizado el testimonio de Martín Belaunde Lossio pese a que Bolivia denegó la extradición.

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En este punto, el director de debates, el juez superior Josué Córdova Pintado, interrumpió al exmandatario debido a que estaba dando argumentos jurídicos cuando estos, si deseaba presentarlos como incidencia, tenían que ser manifestados por su abogado David León. El magistrado también adelantó que el juicio de segunda instancia no podía paralizarse por un hechos que no fueron advertidos en el recurso de apelación.

De izquierda a derecha: César Ochoa, Gustavo Gutiérrez, Helder Domínguez, Luz Pacheco, Francisco Morales, Manuel Monteagudo y Pedro Hernández.

De todos modos, la defensa de Ollanta Humala formalizó la incidencia. Sin embargo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró improcedente de plano el pedido de nulidad. Los jueces superiores argumentaron que el recurso carecía de sustento procesal para detener el avance del juicio y que era “evidentemente dilatorio”.

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La próxima sesión está prevista para el 5 de agosto a las 3:00 de la tarde. En dicha sesión Humala deberá manifestar si declara ante el tribunal y acepta ser interrogado por la Fiscalía.

Sentencia inminente

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Gustavo Gutiérrez Ticse reveló que el colegiado ya adoptó una decisión sobre el habeas corpus presentado por el expresidente Ollanta Humala, quien cumple una condena de 15 años de prisión efectiva en el Penal Barbadillo por lavado de activos en el caso Odebrecht.

El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse. Foto: TC

“Tenemos el caso Humala que esperemos que en los próximos días —siendo una libertad— se defina. Un Tribunal Constitucional tiene que resolver los temas ligados a la libertad con la premura que se requiera, sobre todo para marcar una jurisprudencia”, declaró Gutiérrez en entrevista con RPP Noticias. La resolución está “pendiente de publicación” y se esperaba antes del 28 de julio.

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La demanda quedó lista para votación tras la audiencia del 9 de junio. Humala solicita la anulación de la sentencia de primera instancia y el archivamiento del proceso penal en su contra por recibir financiamiento ilícito de Odebrecht y del gobierno venezolano de Hugo Chávez para sus campañas de 2006 y 2011.

Su defensor, el abogado Julio Espinoza Goyena, invocó el precedente del caso Cócteles: el TC declaró fundada la demanda de Keiko Fujimori y anuló el proceso bajo argumentos similares —aportes de campaña de empresas extranjeras, imputación por lavado de activos y estructura probatoria comparable—. Tras ese fallo, la Corte Suprema archivó procesos análogos contra Pedro Pablo Kuczynski y Lourdes Flores Nano.

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La Procuraduría Pública, representada por Indira Bedregal, pidió rechazar la demanda: sostuvo que la sentencia aún está en apelación y que el caso de Humala difiere del de Fujimori. El fiscal Germán Juárez, litisconsorte en el proceso, marcó la diferencia clave: a Humala no se le imputó receptación patrimonial, sino actos de conversión de dinero ilícito para insertarlo en el circuito económico a través de su campaña electoral.