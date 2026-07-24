Perú

Ollanta Humala reaparece a días de que el TC publique fallo que podría devolverle su libertad

Tras ausencias debido a problemas en su salud, el expresidente se conectó a la audiencia judicial donde se evalúa la apelación contra su condena de 15 años de prisión

Guardar
Google icon
Un hombre de mediana edad con pelo grisáceo, gafas de montura oscura, traje y camisa blanca mira al frente. Un logotipo 'JUSTICIATV' aparece en marca de agua
Ollanta Humala participa en una audiencia de apelación judicial en Perú, buscando revertir su sentencia de 15 años de prisión.

El último lunes, el expresidente Ollanta Humala reapareció en la audiencia donde se evalúa la apelación contra la sentencia que lo condenó a 15 años de prisión por lavado de activos.

Humala vuelve a aparecer en público, de manera virtual, a días de que el Tribunal Constitucional publique la sentencia que podría anular el proceso penal en su contra por los presuntos aportes de Odebrecht y el Gobierno de Venezuela a las campañas de nacionalistas.

En la audiencia del último lunes, el exmandatario solicitó la anulación de la sentencia de primera instancia por presuntas incongruencias, como que, dice, se le habría condenado por hechos por los que no se le investigó o que se habría utilizado el testimonio de Martín Belaunde Lossio pese a que Bolivia denegó la extradición.

PUBLICIDAD

En este punto, el director de debates, el juez superior Josué Córdova Pintado, interrumpió al exmandatario debido a que estaba dando argumentos jurídicos cuando estos, si deseaba presentarlos como incidencia, tenían que ser manifestados por su abogado David León. El magistrado también adelantó que el juicio de segunda instancia no podía paralizarse por un hechos que no fueron advertidos en el recurso de apelación.

De izquierda a derecha: César Ochoa, Gustavo Gutiérrez, Helder Domínguez, Luz Pacheco, Francisco Morales, Manuel Monteagudo y Pedro Hernández.
De izquierda a derecha: César Ochoa, Gustavo Gutiérrez, Helder Domínguez, Luz Pacheco, Francisco Morales, Manuel Monteagudo y Pedro Hernández.

De todos modos, la defensa de Ollanta Humala formalizó la incidencia. Sin embargo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró improcedente de plano el pedido de nulidad. Los jueces superiores argumentaron que el recurso carecía de sustento procesal para detener el avance del juicio y que era “evidentemente dilatorio”.

PUBLICIDAD

La próxima sesión está prevista para el 5 de agosto a las 3:00 de la tarde. En dicha sesión Humala deberá manifestar si declara ante el tribunal y acepta ser interrogado por la Fiscalía.

Sentencia inminente

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Gustavo Gutiérrez Ticse reveló que el colegiado ya adoptó una decisión sobre el habeas corpus presentado por el expresidente Ollanta Humala, quien cumple una condena de 15 años de prisión efectiva en el Penal Barbadillo por lavado de activos en el caso Odebrecht.

El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse. Foto: TC
El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse. Foto: TC

“Tenemos el caso Humala que esperemos que en los próximos días —siendo una libertad— se defina. Un Tribunal Constitucional tiene que resolver los temas ligados a la libertad con la premura que se requiera, sobre todo para marcar una jurisprudencia”, declaró Gutiérrez en entrevista con RPP Noticias. La resolución está “pendiente de publicación” y se esperaba antes del 28 de julio.

La demanda quedó lista para votación tras la audiencia del 9 de junio. Humala solicita la anulación de la sentencia de primera instancia y el archivamiento del proceso penal en su contra por recibir financiamiento ilícito de Odebrecht y del gobierno venezolano de Hugo Chávez para sus campañas de 2006 y 2011.

Su defensor, el abogado Julio Espinoza Goyena, invocó el precedente del caso Cócteles: el TC declaró fundada la demanda de Keiko Fujimori y anuló el proceso bajo argumentos similares —aportes de campaña de empresas extranjeras, imputación por lavado de activos y estructura probatoria comparable—. Tras ese fallo, la Corte Suprema archivó procesos análogos contra Pedro Pablo Kuczynski y Lourdes Flores Nano.

La Procuraduría Pública, representada por Indira Bedregal, pidió rechazar la demanda: sostuvo que la sentencia aún está en apelación y que el caso de Humala difiere del de Fujimori. El fiscal Germán Juárez, litisconsorte en el proceso, marcó la diferencia clave: a Humala no se le imputó receptación patrimonial, sino actos de conversión de dinero ilícito para insertarlo en el circuito económico a través de su campaña electoral.

Temas Relacionados

Ollanta HumalaTribunal ConstitucionalTCPoder Judicialperu-politica

Más Noticias

Senado de la República quedó constituido: 60 legisladores juramentaron para el periodo 2026-2031

La sesión de este viernes marca el inicio del funcionamiento del Parlamento bicameral, integrado por 130 diputados y 60 senadores, que asumirá funciones desde el 28 de julio

Senado de la República quedó constituido: 60 legisladores juramentaron para el periodo 2026-2031

Brenda Lobatón fue cruda contra las críticas por eliminación de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026: “No están aquí sus favoritas”

La voleibolista nacional defendió a sus compañeras de los cuestionamientos por el bajo rendimiento de la ‘blanquirroja’ que lo dejó afuera de la competencia internacional

Brenda Lobatón fue cruda contra las críticas por eliminación de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026: “No están aquí sus favoritas”

Cronograma de pagos del Banco de la Nación para agosto: Fechas de depósito de sueldos y pensiones

En julio se recibieron las gratificaciones y aguinaldos. Pero en agosto no habrán ‘bonos’ extra. Solo los CAS podrán recibir este mes, fuera del cronograma su gratificación al 10%

Cronograma de pagos del Banco de la Nación para agosto: Fechas de depósito de sueldos y pensiones

¿Sin planes por Fiestas Patrias? Conoce 10 eventos gratuitos en Lima con conciertos, museos y cine

Del 24 al 29 de julio, limeños y visitantes podrán disfrutar de una variada agenda de actividades sin costo, que incluye serenatas, espectáculos culturales, talleres y más

¿Sin planes por Fiestas Patrias? Conoce 10 eventos gratuitos en Lima con conciertos, museos y cine

Absalón Vásquez sufre dura caída antes de su juramentación como senador

El exministro tropezó con un escalón cuando se dirigía al estrado y fue auxiliado por otros senadores antes de continuar con el acto protocolar

Absalón Vásquez sufre dura caída antes de su juramentación como senador
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Senado de la República quedó constituido: 60 legisladores juramentaron para el periodo 2026-2031

Senado de la República quedó constituido: 60 legisladores juramentaron para el periodo 2026-2031

No habrá indulto ni gracia para Pedro Castillo: Ministerio de Justicia rechaza su última solicitud

MTC condecora a Óscar Arriola en medio de críticas por nunca haber capturado a Vladimir Cerrón

TC ya decidió sobre la libertad de Ollanta Humala y “en los próximos días” se publicará la sentencia

José María Balcázar podría indultar a Pedro Castillo: la decisión podría darse antes del cambio de gobierno

ENTRETENIMIENTO

Quién era ‘La Chocolatita’, mujer vinculada con Pedro Aquino que fue hallada sin vida en La Molina

Quién era ‘La Chocolatita’, mujer vinculada con Pedro Aquino que fue hallada sin vida en La Molina

Dónde ver La Velada del Año 6 de Ibai en Perú: canal y transmisión online de los combates en vivo

Agenda cultural en Lima del 23 al 29 de julio: Vibra Perú, FIL Lima 2026, ferias y estrenos teatrales para las Fiestas Patrias

A qué hora ver La Velada del Año 6 de Ibai en Perú: transmisión de los combates en vivo

Influencer vinculada a Pedro Aquino es hallada muerta en La Molina: madre del presunto asesino lo delató

DEPORTES

Brenda Lobatón fue cruda contra las críticas por eliminación de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026: “No están aquí sus favoritas”

Brenda Lobatón fue cruda contra las críticas por eliminación de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026: “No están aquí sus favoritas”

Venezuela vs Ecuador 3-0: resumen de la primera victoria de la ‘vinotinto’ por la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Partidos de hoy, viernes 24 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en la fecha 3 del torneo

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido por fecha 2 del Torneo Clausura de Liga 1 2026