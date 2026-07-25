Mario Hart revela cómo Erick Elera lo desplazó de la conducción de ‘Mande quien Mande’: “Queremos refrescar la pantalla”

Mario Hart revela cómo Erick Elera lo desplazó de la conducción de ‘Mande quien Mande’. YouTube: Sin +Que Decir.

Mario Hart reveló cómo, según su versión, Erick Elera lo terminó desplazando de la conducción de ‘Mande quien Mande’ en el arranque de la temporada de este año. El cantante y conductor lo contó en 'Sin + Que Decir’, donde explicó que no fue convocado para integrar el magazine junto a Laura Huarcayo y Carlos Vílchez, y que en su lugar fue llamado el actor de 'Al Fondo Hay Sitio’.

Hart relató que entendió el movimiento como una decisión “temporal”, porque —de acuerdo con lo que le dijeron— Erick Elera solo estaría disponible hasta marzo, ya que en ese mes volvería a las grabaciones de Al Fondo Hay Sitio. Sin embargo, aseguró que, llegado ese punto, el llamado que esperaba nunca se concretó.

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En Sin + Que Decir, Mario Hart dijo que este año no fue convocado para el magazine y que la producción optó por Erick Elera con el argumento de “refrescar” la pantalla.

“Queremos refrescar un poquito”: contó Mario Hart

En su testimonio, Mario Hart recreó una conversación telefónica en la que le habrían dado el contexto de la decisión. Según contó, le dijeron que, tras la salida de María Pía Copello del espacio, la producción buscaba mover piezas y “refrescar” la pantalla por unos meses.

“Mira, este, justo de eso te quería hablar, porque, tú sabes que, bueno, ya Pía no sigue, ¿no? Eh, queremos, este, refrescar un poquito, unos meses, la pantalla y para serte honesta, me dice, entra Erick Elerá”, contó Mariana Ramírez de Villar a Mario por teléfono.

Ese momento, según Hart, fue el primer aviso de que no arrancaría la temporada como él esperaba.

Mario Hart contó en Sin + Que Decir por qué no estuvo en el arranque de temporada de Mande quien Mande. YouTube: Sin +Que Decir.

Erick Elera habría llamado a producción: “Nos llamó”

El punto más llamativo del relato fue cuando Hart aseguró que Erick Elera habría sido quien se comunicó con la producción de Pro TV para ofrecer su disponibilidad, con una ventana de tiempo definida: estar libre hasta fines de febrero y, luego, volver a grabaciones en marzo.

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“Él solamente puede grabar y estar con nosotros hasta marzo porque empieza ‘Al fondo hay sitio’. Eh, me llamó, me... Bueno, mira. Nos llamó”, contó.

En la versión de Hart, la entrada de Elera se dio por un contacto directo con la producción, lo que aceleró su incorporación al magazine.

“¿Yo empiezo en marzo?”: la expectativa de Hart y la respuesta que recibió

El piloto explicó que interpretó la situación como un “relevo” pactado: Elera entraba por un periodo corto y luego, cuando el actor retomara sus compromisos en Al Fondo Hay Sitio, él podría ingresar al equipo.

“Ya, entonces yo arranco. No, va Eric. Ya. Entonces, si tú me dices que Al fondo hay sitio arranca en marzo, este... ¿yo empiezo en marzo?”.

Según contó, insistió con la misma pregunta para confirmar el calendario y evitar malentendidos. “¿Yo empiezo en marzo?”.

La respuesta que recibió —según su relato— fue una salida sin confirmación: no le aseguraron una fecha, solo le dijeron que lo llamarían más adelante.

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“No, este... Nosotros te llamamos, me dijo. Nosotros te avisamos. Ah, ya. Bueno, está claro entonces”.

El llamado que no llegó: “Me dijeron que lo llamarían, pero no ocurrió”

El desenlace del episodio, en la versión de Mario Hart, fue simple: la producción no volvió a contactarlo como él esperaba. Por eso, presentó el caso como un desplazamiento en el que su ingreso quedó en suspenso y, finalmente, no se dio.

En su relato, el cambio de planes no se explicó como una decisión definitiva al inicio, sino como un ajuste por meses, que luego se extendió sin una comunicación clara sobre su futuro en el programa.

El contexto: Laura Huarcayo y Carlos Vílchez en el magazine

Mario Hart enmarcó su testimonio recordando que el magazine siguió con Laura Huarcayo y Carlos Vílchez, mientras él quedó fuera del equipo en este arranque. La incorporación de Erick Elera, según su versión, ocupó ese espacio que él esperaba tener.

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Sin entrar en detalles sobre negociaciones formales o contratos, Hart centró su versión en la secuencia de hechos: la salida de Pía, la búsqueda de “refrescar” la pantalla, el llamado de Elera, la promesa de “te avisamos” y, finalmente, el silencio.

Con humor y competencia, las dos figuras prometen ponerle su sello al emblemático programa, mientras la audiencia espera ansiosa descubrir quién se sumará a este trío dinámico desde el primer episodio (Mande quién Mande)