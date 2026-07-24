Instalación del nuevo Congreso EN VIVO: sigue la conformación de la Junta Preparatoria y la juramentación de senadores y diputados

El Congreso de la República inicia hoy una nueva etapa con la instalación de la Junta Preparatoria para el periodo parlamentario 2026-2031. La jornada marca el comienzo de las actividades oficiales del Parlamento que asumirá funciones desde el 28 de julio bajo un esquema bicameral, con la participación de senadores y diputados elegidos en las Elecciones Generales de 2026.
La Junta Preparatoria se instala hoy, viernes 24 de julio, a las 09:00 horas, bajo la conducción de la Mesa Directiva presidida por el senador electo Miguel Torres Morales. De acuerdo con el literal f) de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Congreso, aprobado mediante la Resolución Legislativa del Congreso 004-2025-2026-CR, en el hemiciclo debe reunirse un número de senadores y diputados electos superior a noventa para iniciar la sesión.
Durante la ceremonia, Miguel Torres dispone la lectura del acta con los resultados oficiales del proceso electoral remitida por el Jurado Nacional de Elecciones. Después se presentan las normas reglamentarias correspondientes, el aviso de conformación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria publicado por la Oficialía Mayor y el texto de la citación difundido tanto en el portal institucional del Congreso como en el Diario Oficial El Peruano.
Senadores y diputados prestan juramento en sesiones separadas
El Reglamento del Congreso establece que la incorporación formal de los legisladores se realiza por separado en cada cámara. La sesión de juramentación de los senadores electos comienza a las 11:00 horas en el hemiciclo del Senado y permanece bajo la conducción de Miguel Torres Morales.
Más tarde, a las 16:00 horas, corresponde la juramentación de los diputados electos en el hemiciclo del Congreso. Esta ceremonia está dirigida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, presidida por Cecilia Chacón de Vettori.
El procedimiento contempla que los integrantes de cada cámara ocupen sus respectivos lugares para prestar juramento en orden alfabético, conforme a las disposiciones reglamentarias. Finalizado este acto, los titulares de ambas Mesas Directivas declaran formalmente constituido el Senado y la Cámara de Diputados, además de convocar para el domingo 26 la elección de las Mesas Directivas correspondientes al Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.
El Congreso retoma el sistema bicameral
Con el inicio de funciones previsto para el 28 de julio, el Parlamento pasa a una estructura integrada por 190 legisladores: 130 diputados y 60 senadores. Según la información difundida por Latina Noticias, esta distribución asigna responsabilidades distintas a cada cámara dentro del procedimiento legislativo.
La Cámara de Diputados concentra el inicio del trámite de los proyectos de ley. En ese espacio se presentan las iniciativas, se desarrollan los debates y se aprueban los textos antes de su envío al Senado.
El Senado recibe posteriormente esas propuestas para revisarlas antes de una decisión definitiva. Este mecanismo incorpora una segunda instancia de evaluación dentro del proceso de elaboración de las normas.
Organización y funciones de las dos cámaras
El Senado funciona en un ambiente distinto dentro del Palacio Legislativo, en el espacio que anteriormente ocupaba la sala Raúl Porras Barrenechea. Según la información difundida, el ingreso permanece restringido al personal autorizado, mientras que las sesiones se transmiten mediante cámaras robóticas.
La cámara alta contará con siete comisiones ordinarias que reunirán varios sectores en una misma instancia de trabajo. También funcionarán comisiones específicas dedicadas a ética, inteligencia y procedimientos especiales.
Por su parte, la Cámara de Diputados desarrolla sus actividades en el hemiciclo principal del Congreso. Este grupo parlamentario dispone de catorce comisiones ordinarias y concentra el debate inicial de las propuestas legislativas, además del control político sobre el Poder Ejecutivo.
Entre sus atribuciones figura la presentación de proyectos de ley, la fiscalización y la posibilidad de interpelar o censurar ministros. En esos procedimientos, la decisión corresponde únicamente a la Cámara de Diputados.
El funcionamiento del nuevo Congreso incorpora recursos tecnológicos para las sesiones y los procesos de votación. Cada escaño dispone de tablets destinadas al registro de asistencia y a la emisión del voto, además de equipos que permiten la participación en sesiones remotas.
La reorganización parlamentaria también modifica las reglas para las bancadas. Los congresistas que decidan abandonar su agrupación política solo podrán incorporarse a un grupo mixto o cambiar de bancada una única vez durante todo el periodo parlamentario.
Las disposiciones también establecen restricciones para quienes opten por ese cambio, entre ellas la imposibilidad de postular a la Mesa Directiva durante un periodo determinado y la obligación de renunciar al partido político con el que resultaron elegidos. Estas medidas forman parte de las normas previstas para el funcionamiento del Congreso bicameral que inicia actividades desde hoy.