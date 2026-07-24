Perú

Instalación del nuevo Congreso EN VIVO: sigue la conformación de la Junta Preparatoria y la juramentación de senadores y diputados

La sesión de este viernes marca el inicio del funcionamiento del Parlamento bicameral, integrado por 130 diputados y 60 senadores, que asumirá funciones desde el 28 de julio

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Salón del Congreso de Perú con parlamentarios de espaldas, atril de madera con banda presidencial, escudo nacional, cortinas granates y estatuas.
El Salón del Congreso de la República del Perú alberga una sesión solemne, con parlamentarios sentados y una banda presidencial peruana doblada sobre un atril frente al escudo nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de la República inicia hoy una nueva etapa con la instalación de la Junta Preparatoria para el periodo parlamentario 2026-2031. La jornada marca el comienzo de las actividades oficiales del Parlamento que asumirá funciones desde el 28 de julio bajo un esquema bicameral, con la participación de senadores y diputados elegidos en las Elecciones Generales de 2026.

La Junta Preparatoria se instala hoy, viernes 24 de julio, a las 09:00 horas, bajo la conducción de la Mesa Directiva presidida por el senador electo Miguel Torres Morales. De acuerdo con el literal f) de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Congreso, aprobado mediante la Resolución Legislativa del Congreso 004-2025-2026-CR, en el hemiciclo debe reunirse un número de senadores y diputados electos superior a noventa para iniciar la sesión.

Durante la ceremonia, Miguel Torres dispone la lectura del acta con los resultados oficiales del proceso electoral remitida por el Jurado Nacional de Elecciones. Después se presentan las normas reglamentarias correspondientes, el aviso de conformación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria publicado por la Oficialía Mayor y el texto de la citación difundido tanto en el portal institucional del Congreso como en el Diario Oficial El Peruano.

02:25 hsHoy

Senadores y diputados prestan juramento en sesiones separadas

Seis políticos, tres mujeres y tres hombres, con trajes formales levantan la mano derecha. Se ven banderas de Perú, el escudo nacional y el edificio del Congreso peruano.
Senadores y diputados peruanos juramentan sus cargos levantando la mano derecha, con la arquitectura clásica del Congreso y símbolos nacionales visibles de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Reglamento del Congreso establece que la incorporación formal de los legisladores se realiza por separado en cada cámara. La sesión de juramentación de los senadores electos comienza a las 11:00 horas en el hemiciclo del Senado y permanece bajo la conducción de Miguel Torres Morales.

Más tarde, a las 16:00 horas, corresponde la juramentación de los diputados electos en el hemiciclo del Congreso. Esta ceremonia está dirigida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, presidida por Cecilia Chacón de Vettori.

El procedimiento contempla que los integrantes de cada cámara ocupen sus respectivos lugares para prestar juramento en orden alfabético, conforme a las disposiciones reglamentarias. Finalizado este acto, los titulares de ambas Mesas Directivas declaran formalmente constituido el Senado y la Cámara de Diputados, además de convocar para el domingo 26 la elección de las Mesas Directivas correspondientes al Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

02:24 hsHoy

El Congreso retoma el sistema bicameral

Vista aérea de una cámara legislativa con la bandera peruana, superpuesta con grandes gráficos blancos que muestran '60 SENADORES' y '130 DIPUTADOS' con figuras humanas.
Una representación gráfica muestra la composición de un congreso con 60 senadores y 130 diputados, superpuesta sobre una vista aérea de una cámara legislativa con sus miembros presentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el inicio de funciones previsto para el 28 de julio, el Parlamento pasa a una estructura integrada por 190 legisladores: 130 diputados y 60 senadores. Según la información difundida por Latina Noticias, esta distribución asigna responsabilidades distintas a cada cámara dentro del procedimiento legislativo.

La Cámara de Diputados concentra el inicio del trámite de los proyectos de ley. En ese espacio se presentan las iniciativas, se desarrollan los debates y se aprueban los textos antes de su envío al Senado.

El Senado recibe posteriormente esas propuestas para revisarlas antes de una decisión definitiva. Este mecanismo incorpora una segunda instancia de evaluación dentro del proceso de elaboración de las normas.

02:15 hsHoy

Organización y funciones de las dos cámaras

Infografía con dos diagramas en forma de hemiciclo llenos de círculos de colores, representando la distribución de escaños en la Cámara de Diputados y el Senado de Perú.
La infografía muestra la composición de la Cámara de Diputados (130 escaños) y el Senado (60 escaños) de Perú, destacando la distribución de asientos entre seis partidos políticos y sus líderes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Senado funciona en un ambiente distinto dentro del Palacio Legislativo, en el espacio que anteriormente ocupaba la sala Raúl Porras Barrenechea. Según la información difundida, el ingreso permanece restringido al personal autorizado, mientras que las sesiones se transmiten mediante cámaras robóticas.

La cámara alta contará con siete comisiones ordinarias que reunirán varios sectores en una misma instancia de trabajo. También funcionarán comisiones específicas dedicadas a ética, inteligencia y procedimientos especiales.

Por su parte, la Cámara de Diputados desarrolla sus actividades en el hemiciclo principal del Congreso. Este grupo parlamentario dispone de catorce comisiones ordinarias y concentra el debate inicial de las propuestas legislativas, además del control político sobre el Poder Ejecutivo.

Entre sus atribuciones figura la presentación de proyectos de ley, la fiscalización y la posibilidad de interpelar o censurar ministros. En esos procedimientos, la decisión corresponde únicamente a la Cámara de Diputados.

02:10 hsHoy
La reforma legislativa en el país introduce un Congreso dividido en dos cámaras, con normativas de elección y atribuciones distintas para cada cuerpo, según explicó la Oficina Nacional de Procesos Electorales
El Congreso instala este viernes 24 de julio la Junta Preparatoria del periodo parlamentario 2026-2031.

El funcionamiento del nuevo Congreso incorpora recursos tecnológicos para las sesiones y los procesos de votación. Cada escaño dispone de tablets destinadas al registro de asistencia y a la emisión del voto, además de equipos que permiten la participación en sesiones remotas.

La reorganización parlamentaria también modifica las reglas para las bancadas. Los congresistas que decidan abandonar su agrupación política solo podrán incorporarse a un grupo mixto o cambiar de bancada una única vez durante todo el periodo parlamentario.

Las disposiciones también establecen restricciones para quienes opten por ese cambio, entre ellas la imposibilidad de postular a la Mesa Directiva durante un periodo determinado y la obligación de renunciar al partido político con el que resultaron elegidos. Estas medidas forman parte de las normas previstas para el funcionamiento del Congreso bicameral que inicia actividades desde hoy.

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Congresoperiodo parlamentario 2026-2031bicameralidadsenadoresdiputadosperu-politica

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