Instalación del nuevo Congreso EN VIVO: sigue la conformación de la Junta Preparatoria y la juramentación de senadores y diputados

El Salón del Congreso de la República del Perú alberga una sesión solemne, con parlamentarios sentados y una banda presidencial peruana doblada sobre un atril frente al escudo nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de la República inicia hoy una nueva etapa con la instalación de la Junta Preparatoria para el periodo parlamentario 2026-2031. La jornada marca el comienzo de las actividades oficiales del Parlamento que asumirá funciones desde el 28 de julio bajo un esquema bicameral, con la participación de senadores y diputados elegidos en las Elecciones Generales de 2026.

La Junta Preparatoria se instala hoy, viernes 24 de julio, a las 09:00 horas, bajo la conducción de la Mesa Directiva presidida por el senador electo Miguel Torres Morales. De acuerdo con el literal f) de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Congreso, aprobado mediante la Resolución Legislativa del Congreso 004-2025-2026-CR, en el hemiciclo debe reunirse un número de senadores y diputados electos superior a noventa para iniciar la sesión.

Durante la ceremonia, Miguel Torres dispone la lectura del acta con los resultados oficiales del proceso electoral remitida por el Jurado Nacional de Elecciones. Después se presentan las normas reglamentarias correspondientes, el aviso de conformación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria publicado por la Oficialía Mayor y el texto de la citación difundido tanto en el portal institucional del Congreso como en el Diario Oficial El Peruano.