Semifinales de la Copa Sudamericana de vóley 2026: selecciones clasificadas y cruces confirmados del torneo

La fase de grupos de la Copa Sudamericana de Vóley concluye este viernes 24 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós con la disputa de la tercera fecha. Tras esta jornada, se definirán los cruces de semifinales del torneo. Las cuatro selecciones clasificadas ya obtuvieron su lugar en el Campeonato Sudamericano que se disputará en Brasil.
La selección peruana de vóley quedó fuera de esta instancia tras sus derrotas frente a Brasil y Chile, por lo que disputará el quinto puesto del torneo. A continuación, se detallan las selecciones nacionales que continúan en competencia por el campeonato, que se desarrolla en Lima.
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Selecciones clasificadas a semifinales de Copa Sudamericana
Brasil y Chile avanzaron a las semifinales como representantes del Grupo A, mientras que Argentina y Colombia lograron la clasificación en el Grupo B.
- Argentina
- Colombia
- Chile
- Brasil
Cruces confirmados de las semifinales
Según el formato de la Copa Sudamericana de vóley, el primer clasificado del Grupo A enfrentará al segundo del Grupo B, mientras que el líder del Grupo B jugará ante el segundo del Grupo A.
Brasil aseguró el primer lugar del Grupo A tras superar a Chile en la última jornada, dejando a la selección chilena en la segunda posición.
Ambos equipos aguardan por sus rivales, que se conocerán tras el partido entre Argentina y Colombia por el Grupo B, programado para este viernes 24 a las 15:45 horas.
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- Brasil (primero del Grupo A) vs segundo del Grupo B
- Primero del Grupo B vs Chile
Programación de la fase final de la Copa Sudamericana de vóley
Junto a las semifinales, se jugarán los encuentros que determinarán las posiciones del octavo al quinto lugar de la Copa Sudamericana de vóley. Los equipos que finalicen en el quinto y sexto puesto asegurarán los últimos cupos para el próximo Campeonato Sudamericano.
Fase final
Sábado 25 de julio
- Tercero del Grupo A vs Cuarto del Grupo B (11:15 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Tercero del Grupo B vs Cuarto del Grupo A (13:45 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Semifinal (16:15 horas / por señal abierta de Latina)
- Semifinal (18:45 horas / por señal abierta de Latina)
Domingo 26 de julio
- Partido por el séptimo puesto (9:45 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Partido por el quinto puesto (12:15 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Partido por el tercer puesto (14:45 horas / por señal abierta de Latina)
- Final (17:15 horas / por señal abierta de Latina)
Dónde ver las semifinales de la Copa Sudamericana de vóley
Las semifinales y los partidos para definir el orden del octavo al quinto puesto de la Copa Sudamericana de vóley 2026 estarán disponibles para el público peruano a través de Latina Televisión, que transmitirá los encuentros más destacados del certamen. Los duelos podrán verse en los canales 2 y 702 en alta definición, con acceso tanto en señal estándar como en HD.
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Quienes prefieran opciones digitales podrán seguir la transmisión en vivo a través del sitio web oficial de Latina y su aplicación móvil, lo que permite ver los cotejo desde cualquier dispositivo y ubicación.
Además, Infobae Perú realizará una cobertura completa del torneo, con información previa a cada enfrentamiento, actualizaciones punto a punto, resúmenes de las jugadas más importantes y declaraciones de las protagonistas, así como resultados, posiciones y análisis de cada jornada.
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