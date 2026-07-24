Así fue la juramentación de los 130 diputados: Fuerza Popular y Juntos por el Perú se enfrentaron en duelo de arengas

Arengas entre bancadas marcaron uno de los primeros momentos de tensión política durante la instalación de la nueva Cámara de Diputados. (Crédito: X/@Epicentro_TV)

El nuevo Congreso bicameral del Perú inicia este viernes 24 de julio su periodo parlamentario 2026-2031 con la juramentación de los 130 diputados electos en el hemiciclo de la Cámara de Diputados.

La sesión solemne comenzó a las 4:17 p. m. y fue inaugurada por Cecilia Chacón, vicepresidenta de la Junta Preparatoria y diputada electa por Fuerza Popular, quien abrió el acto de incorporación de los representantes elegidos en los comicios generales del 12 y 13 de abril.

La ceremonia está dirigida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, integrada además por los secretarios Luis Quispe Candia y Romina Uribe, de Buen Gobierno. El acto marca la instalación de la Cámara de Diputados como parte del nuevo Parlamento bicameral.

PUBLICIDAD

Luis Quispe Candia, Cecilia Chacón y Romina Uribe de la Junta Preparatoria asumen sus cargos en la juramentación de diputados en el Congreso de Perú. (FB/Congreso de la República)

Duelo de arengas: Fuerza Popular y Juntos por el Perú

Previo al inicio de la juramentación de los 130 diputados ocurrió un momento inesperado en el Congreso. Los legisladores de Juntos por el Perú se reunieron en el centro del hemiciclo y comenzaron a lanzar arengas en respaldo a su agrupación política.

La reacción no tardó en llegar. Los integrantes de Fuerza Popular, bancada oficialista, respondieron con una arenga propia de mayor intensidad que culminó con el grito de “¡Sí se pudo!”, en alusión a la victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral. El momento finalizó entre aplausos de los parlamentarios presentes.

Aunque el intercambio no pasó a mayores y continuó el desarrollo de la ceremonia, el episodio marcó uno de los primeros momentos de tensión política dentro de la Cámara de Diputados, que inicia su periodo parlamentario 2026-2031.

PUBLICIDAD

Los logotipos de los partidos políticos Fuerza Popular y Juntos por el Perú se presentan en el contexto del nuevo Congreso bicameral peruano.

Orden de la juramentación y primeras palabras

Al inicio de la sesión, Chacón cedió de forma temporal la presidencia a Quispe Candia para que le tomara juramento a ella. La diputada electa pronunció: “Por mi familia, por todos los peruanos, por una verdadera unión y reconciliación, sí juro”. Tras recibir sus credenciales, Chacón retomó la conducción y procedió a tomar juramento a Quispe Candia y luego a Uribe, en ese orden, según consignó RPP Noticias.

Con los tres miembros de la Junta Preparatoria ya incorporados, la sesión avanzó al llamado en orden alfabético de los 130 diputados electos. El primero en prestar juramento fue Jaime Abensur Pinasco (Fuerza Popular), quien declaró: “Por el Perú, por Ucayali y por la unidad y fortaleza del servicio parlamentario del Congreso, sí juro”. Al momento de abrirse la sesión, 114 de los 130 diputados electos habían marcado su asistencia.

PUBLICIDAD

Le siguieron, entre otros, Marlon Aguirre (Juntos por el Perú), Rossana Alayza (Partido del Buen Gobierno), Henry Albañil (Partido Cívico Obras), Arturo Alegría (Fuerza Popular) y Edgar Alvaron (Partido Cívico Obras). Después juraron Yuli Ambrosio (Juntos por el Perú), Gladys Andrade (Fuerza Popular), Christian Aranda (Renovación Popular), Marleni Valencia (Ahora Nación), Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), José Baella (Renovación Popular), Rosángella Barbarán (Fuerza Popular), Diego Bazán (Renovación Popular), Jessica Benítez (Partido del Buen Gobierno), Karina Beteta (Fuerza Popular), Ángel Bobadilla (Fuerza Popular), Aldo Bravo (Renovación Popular), Freshman Buitrón (Ahora Nación), Juan César Cabrera Nieto (Partido Cívico Obras), Oswar Cahuaza (Juntos por el Perú), Raúl Camargo (Partido Cívico Obras) y Eduardo Castillo (Fuerza Popular), entre otros legisladores electos.

Cámara de Diputados inicia etapa bicameral

La juramentación de los representantes continúa mientras el Perú pone en marcha nuevamente un Congreso bicameral, compuesto por una Cámara de Diputados con 130 integrantes y un Senado conformado por 60 representantes.

PUBLICIDAD

Luego de completar la incorporación de los legisladores, el Parlamento deberá avanzar con la organización interna de ambas cámaras, incluida la elección de sus respectivas mesas directivas.

La ceremonia representa uno de los primeros actos oficiales del nuevo Congreso para el periodo 2026-2031 y define el inicio de las funciones legislativas de los representantes elegidos en los últimos comicios generales.