Perú

¿Te quedas en Lima por Fiestas Patrias? Cinco lugares con historia, cultura y naturaleza para visitar

El Centro Histórico, parques metropolitanos, museos y espacios recreativos ofrecen alternativas para disfrutar los feriados sin salir de la capital. Varios de estos destinos pueden conectarse mediante las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima.

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Díptico. Izquierda: parque con fuentes, edificios y bandera de Perú. Derecha: personas con trajes coloridos bailando bajo un arco floral iluminado
La capital peruana ofrece diversas actividades durante las Fiestas Patrias, incluyendo la visita a espacios públicos emblemáticos y presentaciones de danzas tradicionales. (Composicón: Infobae Perú)

Quedarse en Lima durante Fiestas Patrias no significa pasar todos los días en casa. La capital cuenta con espacios históricos, parques, centros culturales y rutas al aire libre que permiten organizar una salida en familia, con amigos o incluso en solitario.

Las opciones van desde recorrer las calles y monumentos del Centro Histórico de Lima hasta pasar el día en amplias áreas verdes, visitar museos o aventurarse en una caminata por las zonas altas de Lima Sur. Son planes que pueden realizarse sin salir de la ciudad y sin necesidad de contar con movilidad propia.

Para quienes utilizan el transporte público, las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima pueden servir como punto de partida para acercarse a distintos atractivos. En algunos casos, será necesario completar el recorrido caminando o mediante buses y taxis locales.

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¿A dónde puedes llegar con la Línea 1?

A lo largo de sus 26 estaciones, la Línea 1 permite conectarse con parques, museos, espacios históricos y zonas recreativas ubicadas en distintos puntos de Lima. Algunos destinos se encuentran a pocos minutos caminando, mientras que otros requieren completar el trayecto en transporte público. Estas son algunas alternativas para organizar una salida durante los feriados.

Tren verde y negro sobre vías, llegando a una plataforma de estación con cables aéreos. Persona de espaldas en primer plano, edificios al fondo
La Línea 1 del Metro de Lima conecta 26 estaciones con parques, museos, espacios históricos y zonas recreativas. (Andina)

Club Metropolitano Wiracocha desde la estación Los Jardines

A poca distancia de la estación Los Jardines, en San Juan de Lurigancho, se encuentra el Club Metropolitano Wiracocha, uno de los parques recreativos más grandes de Lima Este.

El recinto cuenta con áreas verdes, juegos infantiles, espacios deportivos y zonas para realizar actividades culturales o pasar un día de picnic. Es una alternativa para las familias que buscan un lugar amplio donde pasar varias horas sin alejarse demasiado de la ciudad.

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Antes de acudir, se recomienda revisar los horarios, las tarifas y los servicios disponibles durante los feriados, debido a que algunas actividades dentro del parque pueden tener costos adicionales.

El Club Metropolitano Wiracocha, cerca de la estación Los Jardines, reúne áreas verdes, juegos infantiles y espacios deportivos en San Juan de Lurigancho. (Foto: Serpar)
El Club Metropolitano Wiracocha, cerca de la estación Los Jardines, reúne áreas verdes, juegos infantiles y espacios deportivos en San Juan de Lurigancho. (Foto: Serpar)

El Centro Histórico desde la estación Grau

Desde la estación Grau se puede continuar el recorrido en transporte público hacia el Centro Histórico de Lima, donde se concentran algunos de los principales atractivos patrimoniales de la capital.

La ruta puede incluir la Plaza Mayor, la Catedral de Lima, el Palacio de Gobierno, el jirón de la Unión y distintas iglesias tradicionales. También es posible extender el paseo hacia el Parque de la Exposición o el Circuito Mágico del Agua.

Es una opción para quienes buscan combinar historia, arquitectura y espacios públicos en una sola jornada. Durante los feriados, conviene considerar el mayor flujo de visitantes y las posibles restricciones de tránsito en el centro de la ciudad.

Vista panorámica de una plaza iluminada al atardecer con una fuente central, una catedral con dos campanarios y edificios históricos alrededor, palmeras y personas
La Plaza Mayor de Lima se ilumina al atardecer, mostrando la Catedral y su fuente monumental frente a los edificios coloniales.

El Parque de la Amistad desde Ayacucho o Jorge Chávez

Las estaciones Ayacucho y Jorge Chávez permiten continuar el trayecto hacia el Parque de la Amistad, ubicado en Santiago de Surco.

El recinto es conocido por su Arco Morisco y cuenta con áreas para caminar, una laguna, espacios recreativos y un circuito de tren. En fechas festivas también puede ofrecer espectáculos musicales, actividades familiares y presentaciones culturales.

La programación depende de la municipalidad y puede cambiar según el día, por lo que conviene consultar las actividades previstas antes de iniciar el recorrido.

Surco: Parque de la Amistad
Las estaciones Ayacucho y Jorge Chávez sirven como acceso al Parque de la Amistad, que cuenta con Arco Morisco, laguna y circuito de tren en Surco.

Club Metropolitano Huayna Cápac desde Atocongo

Otra alternativa para pasar el día al aire libre es el Club Metropolitano Huayna Cápac, ubicado en San Juan de Miraflores.

Desde la estación Atocongo es necesario completar el recorrido en bus o taxi. El parque dispone de áreas verdes, espacios deportivos, juegos infantiles y zonas apropiadas para realizar un picnic.

Debido a que las tarifas y condiciones de ingreso pueden variar, se recomienda revisar la información actualizada antes de acudir, especialmente durante los días feriados.

El Club Metropolitano Huayna Cápac en San Juan de Miraflores tiene una sesión de cuentacuentos titulada “El Juego de los Tronos y Club Metropolitano Flor de Amancaes en Villa María del Triunfo celebra la copa “Día del Niño” y ofrece una minigranja para visitar. Foto: Serpar
La estación Atocongo permite completar el trayecto hacia el Club Metropolitano Huayna Cápac, un espacio al aire libre en San Juan de Miraflores. Foto: Serpar

Trekking en las Lomas de Paraíso desde María Auxiliadora

Quienes buscan una actividad al aire libre pueden tomar como punto de partida la estación María Auxiliadora para dirigirse hacia las Lomas de Paraíso, ubicadas en Villa María del Triunfo.

El principal acceso al circuito se encuentra en el sector Edén del Manantial, dentro del asentamiento humano del mismo nombre. Desde la estación, los visitantes deben abordar las combis de la Línea 22 y continuar hasta el último paradero.

La caminata dura aproximadamente entre dos y tres horas y presenta un nivel de dificultad básico a moderado. Durante el recorrido es posible observar la flor de amancaes, vizcachas, restos arqueológicos y vistas panorámicas de distintos sectores de Lima.

Un grupo de personas sube por un sendero de tierra con escalones rústicos entre colinas cubiertas de vegetación verde bajo un cielo claro
Un grupo de personas realiza una caminata por un sendero ascendente en las Lomas de Paraíso, un área de abundante vegetación en Villa María del Triunfo, Lima. (Facebook / Las Lomas de Paraíso VMT)

Antes de acudir, se recomienda contactar al grupo de conservación de las Lomas de Paraíso mediante sus canales oficiales para confirmar el estado de la ruta, los horarios de ingreso y la disponibilidad de recorridos guiados.

Los visitantes deben llevar agua, calzado adecuado, ropa cómoda, protección solar y una casaca ligera debido a la humedad y los cambios de temperatura. También es preferible realizar la caminata en grupo y evitar salirse de los senderos establecidos para no afectar el ecosistema.

Recomendaciones antes de salir

Aunque las estaciones facilitan parte del desplazamiento, varios de los destinos no se encuentran inmediatamente junto al Metro. Por ello, es conveniente revisar la ruta completa, calcular el tiempo adicional de traslado y verificar los horarios de funcionamiento de cada espacio.

También se recomienda consultar las tarifas actualizadas, la programación especial por Fiestas Patrias y las posibles restricciones de ingreso. Una pequeña revisión antes de salir puede evitar que el paseo familiar termine convertido en una expedición urbana con final inesperado.

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