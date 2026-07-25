Fiestas Patrias 2026: cinco chequeos médicos clave antes de viajar para evitar emergencias en el feriado largo

Durante las Fiestas Patrias 2026, cerca de 1,9 millones de personas se movilizan a lo largo del país, aumentando la necesidad de prevención para evitar emergencias médicas en el viaje, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
El incremento de desplazamientos saca a la luz condiciones de salud previamente no detectadas, por lo que los expertos recomiendan realizar chequeos médicos antes de salir.
De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hasta el 79 % de los viajeros experimenta algún problema de salud durante o después de un viaje internacional.
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En este contexto, el director médico de Synlab, doctor Félix Loza, sugiere “dedicar unos minutos a un chequeo preventivo” para reducir riesgos y disfrutar del feriado con tranquilidad.
Los cinco análisis médicos recomendados antes de viajar son:
- Hemograma completo: detecta anemia e infecciones que pueden provocar fatiga o malestar durante la travesía.
- Glucosa en sangre: permite identificar alteraciones en los niveles de azúcar, fundamentales para quienes tienen diabetes o riesgo de descompensación.
- Perfil lipídico: evalúa colesterol y triglicéridos para determinar el riesgo cardiovascular.
- Examen de orina: revela infecciones urinarias o alteraciones metabólicas que podrían complicarse en el viaje.
- Pruebas de función renal y hepática: verifican el adecuado funcionamiento de riñones e hígado, órganos clave durante esfuerzos físicos y cambios de rutina.
Cuatro de estos análisis entregan resultados en un día hábil, mientras que las pruebas de función renal y hepática pueden requerir hasta siete días. El doctor Loza recomienda también verificar el calendario de vacunación, llevar suficiente medicación, mantenerse hidratado, evitar la automedicación y asegurar un seguro de viaje vigente.
“Muchas enfermedades no presentan síntomas en sus etapas iniciales y pueden manifestarse durante un viaje”, advierte el especialista.
Alimentación equilibrada
Durante las celebraciones por Fiestas Patrias, el consumo de alimentos aumenta por reuniones familiares y paseos. Mantener una alimentación saludable no implica dejar de disfrutar los platos típicos, sino aprender a consumirlos de manera consciente.
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En ese sentido, el mindful snacking surge como un enfoque alternativo que transforma la manera de comer snacks y meriendas, promoviendo una relación equilibrada con la alimentación.
La experta Silvia Sáenz, líder en Nutrición Estratégica de Mondelēz International para la región Andina, explicó que “el mindful snacking consiste en prestar atención al momento de comer, reconociendo señales de hambre y saciedad, y disfrutar conscientemente las características de los alimentos”.
Este enfoque puede aplicarse a cualquier edad y busca fomentar hábitos sostenibles, sin recurrir a restricciones extremas. “El mindful snacking también nos hace valorar aspectos sensoriales, como sabor, aroma y textura, e impulsa hábitos como hacer pausas conscientes y evitar comer distraídamente frente a pantallas”, detalla Sáenz.
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El 96 % de las personas ya incorpora hábitos de snackeo consciente. Siete de cada diez consumidores prefieren porciones controladas y más del 80 % presta atención a la experiencia sensorial de los alimentos.
Los especialistas coinciden en que el snackeo consciente es una alternativa práctica para disfrutar el feriado sin descuidar la salud. Incluir momentos de pausa y atención plena al comer puede marcar la diferencia y permitir que las celebraciones se vivan sin sobresaltos, combinando bienestar físico y placer al compartir los alimentos.
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