Jaime Quito juró por Pedro Castillo, rechazó que Miguel Torres le colocara la medalla y llamó “traidor” a José María Balcázar

Cobertura del evento de juramentación de senadores electos para el periodo parlamentario 2026-2031. Un hombre de traje jura su cargo en el Hemiciclo del Senado, levantando un puño. Otros tres hombres con indumentaria formal y fajas bicolores observan la ceremonia. Tras el juramento, el nuevo senador recibe una faja similar y saluda a uno de los presentes. Una intérprete de lenguaje de señas es visible en pantalla. Este video documenta la incorporación de los legisladores.

La instalación del Senado de la República, en el marco del retorno de la bicameralidad, estuvo marcada por momentos de tensión y mensajes políticos. Durante la ceremonia de juramentación de los 60 senadores electos para el periodo 2026-2031, el legislador Jaime Quito Sarmiento, de Juntos por el Perú, convirtió su juramento en una arenga contra las leyes que, según afirmó, favorecen la impunidad, y en respaldo al expresidente Pedro Castillo.

Al ser llamado para prestar juramento, Quito respondió:

“Por los mártires del sur, por los mártires del valle de Tambo, contra las leyes pro crimen, pro impunidad, por la libertad de Pedro Castillo y por una nueva Constitución y darle todo el poder al pueblo, ¡sí juro!”.

Sus palabras provocaron aplausos de parte de algunos asistentes de izquierda antes de que continuara el protocolo establecido para la ceremonia.

Rechazó que Miguel Torres le colocara la medalla

Tras culminar su juramento, el senador protagonizó otro momento que llamó la atención. Aunque saludó cordialmente al presidente de la Junta Preparatoria, Miguel Torres (Fuerza Popular), se negó a que este le colocara la medalla parlamentaria, como establece el protocolo.

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En cambio, tomó la medalla y se la colocó él mismo. Posteriormente estrechó la mano de Torres, recibió de Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) un ejemplar del Reglamento del Congreso y de la Constitución Política del Perú, mientras que Alejandro Muñante (Renovación Popular) le entregó el distintivo correspondiente.

Finalmente, se negó a posar para la fotografía oficial junto a los integrantes de la Junta Preparatoria antes de retirarse del estrado.

Jaime Quito, político peruano, presta juramento como senador en el Hemiciclo del Senado, con el puño derecho levantado frente a un micrófono. (Congreso)

Una ceremonia marcada por mensajes políticos

La juramentación de los nuevos senadores dejó en evidencia las diferencias políticas que marcarán el inicio del nuevo Parlamento bicameral. Varios legisladores aprovecharon su turno para incluir mensajes alusivos a sus posiciones ideológicas o a temas de coyuntura.

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Entre ellos destacó también Mirtha Vásquez, quien juró “por la lucha contra la impunidad, por la justicia y la memoria de las víctimas de la dictadura de los 90 y de los últimos gobiernos autoritarios”, mientras que José Mercedes Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo, hizo referencia a la libertad del exmandatario durante su juramentación.

La ceremonia forma parte del proceso de instalación del Congreso para el periodo 2026-2031, que marca el retorno del sistema bicameral en el Perú con una Cámara de Senadores integrada por 60 miembros y una Cámara de Diputados conformada por 130 legisladores.

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Jaime Quito llama “traidor” a José María Balcázar

Al término de la ceremonia, ya en el pasillo de Los Pasos Perdidos, el senador Jaime Quito cuestionó la decisión del Ministerio de Justicia de desestimar el pedido de gracia presidencial presentado a favor del expresidente Pedro Castillo, quien permanece en prisión preventiva mientras afronta un proceso por el intento fallido de golpe de Estado de diciembre de 2022. Asimismo, sostuvo que el Gobierno incumplió el compromiso que, según afirmó, había asumido para impulsar su liberación.

En declaraciones a Canal N, el legislador calificó de “traidor” al presidente José María Balcázar, al considerar que no cumplió con la promesa de promover la libertad del exmandatario. Además, sostuvo que el jefe de Estado tenía la potestad constitucional de otorgar la gracia presidencial sin depender de un pronunciamiento de la Comisión de Gracias Presidenciales.

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“Bueno, eso es lo único que puede decirse en ese término: que es un traidor. Un traidor a los planteamientos que él había hecho y también a las esperanzas que había generado al señalar que iba a dar la libertad a Pedro Castillo, porque estaba en la facultad y en la posibilidad de hacerlo. Es una prerrogativa presidencial y no necesitaba el informe de esta comisión de indultos”, declaró.