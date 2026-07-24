Perú

Pedro Castillo en prisión: Las razones por las que la Comisión de Gracias Presidenciales rechazó su última solicitud

Ministerio de Justicia informó por qué no habrá indulto ni gracia común para el exmandatario que cumple, de manera simultánea, una condena por el golpe de estado y una prisión preventiva por organización criminal

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Fotografía de archivo del 27 de noviembre de 2025 que muestra al expresidente de Perú Pedro Castillo (2021-2022) reaccionando durante una audiencia, en Lima (Perú). EFE/ Renato Pajuelo/ ARCHIVO
Fotografía de archivo del 27 de noviembre de 2025 que muestra al expresidente de Perú Pedro Castillo (2021-2022) reaccionando durante una audiencia, en Lima (Perú). EFE/ Renato Pajuelo/ ARCHIVO

No habrá indulto ni gracia presidencial para el golpista expresidente Pedro Castillo. Así lo anunció el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, al informar que la Comisión de Gracias Presidenciales desestimó el último pedido del exmandatario.

Se trataba de una solicitud de gracia común, la figura mediante la que el presidente de la República puede archivar un proceso penal si es que la instrucción (hoy investigación preparatoria) haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria, de acuerdo al inciso 21 del artículo 118 de la Constitución.

Pues bien el incumplimiento de ese requisito es el motivo por el que la Comisión de Gracias Presidenciales declaró improcedente la solicitud a favor de Pedro Castillo y archivó el expediente.

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A la fecha, Castillo enfrenta dos procesos (otros casos se encuentran en investigación preliminar o a la espera de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tramite la denuncia constitucional). Estos son el caso del golpe de Estado y el caso donde se le imputa ser líder de una organización criminal.

“En el primer caso (por conspiración para la rebelión), la investigación ya concluyó y el solicitante cuenta con una sentencia de primera instancia que se encuentra en apelación, por lo que no existe una etapa de investigación que se pueda cortar. En el segundo caso (por organización criminal y otros), la investigación preparatoria está totalmente dentro de los plazos legales vigentes y no presenta el exceso de tiempo que exige la norma para aplicar esta gracia”, informó el Ministerio de Justicia en un comunicado.

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Un comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú con texto, un icono de burbuja de diálogo, dos banderas peruanas y el logo institucional
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú comunica las razones por las que la Comisión de Gracias Presidenciales declaró improcedente un pedido de gracia para Pedro Castillo.

Minutos antes de la publicación del comunicado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, informó que la Comisión sesionó en la mañana de este viernes 24 de julio y adoptó la decisión de forma unánime. “No hay ninguna gracia, ningún indulto y continuamos trabajando como siempre en las tareas para acercar la justicia a todos los peruanos”, declaró.

También indicó que a lo largo del proceso se acumularon 17 solicitudes en total: 14 fueron presentadas por terceros y no llegaron a ser admitidas; dos de las tres restantes fueron rechazadas por no subsanar los plazos reglamentarios; y la tercera, la única que permanecía en evaluación, fue declarada improcedente este viernes. Jiménez señaló que se notificará formalmente a Castillo y que “ahí culmina el proceso”.

En prisión

Esta semana, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó la apelación de la defensa de Castillo y ratificó la ampliación de su prisión preventiva por 12 meses adicionales, con vencimiento el 8 de marzo de 2027. El tribunal fundamentó la medida en tres factores: el riesgo de fuga —la familia del exmandatario reside en México, país que estaría dispuesto a concederle asilo—, la complejidad de la investigación y la magnitud de la presunta red criminal. Esta última involucra a más de 90 personas, entre ellas exministros, en casos de corrupción vinculados a Petroperú, Provías Nacionaly el Ministerio de Vivienda.

Además, el tribunal supremo programó para setiembre la calificación del recurso de apelación de Castillo contra la sentencia que lo condenó a 11 años y 5 meses de prisión por el fallido golpe de Estado.

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