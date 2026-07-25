Gino Vegas y su contundente mensaje tras mala campaña de Perú en Copa Sudamericana de Vóley 2026: “Son las que dan la cara por el país”

El presidente de la FPV se refirió al mal momento que vive la selección peruana en la Copa Sudamericana de vóley. Créditos: Latina TV / Instagram.

En la antesala del partido entre Perú y Bolivia, Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley, se pronunció tras las derrotas ante Brasil y Chile, resultados que dejaron a la selección nacional sin posibilidades de avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

Vegas reconoció que no se logró el primer objetivo, aunque destacó que el equipo aún compite por el principal: asegurar la clasificación al próximo Campeonato Sudamericano. Para lograrlo, Perú necesita ubicarse entre los seis primeros puestos del torneo.

“Nosotros tenemos dos objetivos. Uno era poder llegar al podio, no se va a cumplir, pero el segundo, que es el más importante, es conseguir uno de los cuatro cupos para acceder al clasificatorio mundial y olímpico que se disputará en septiembre en Brasil. Eso todavía está en posibilidades”, expresó ante las cámaras de Latina TV.

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El presidente de la FPV subrayó la relevancia del partido ante Bolivia. “Va a depender mucho del partido de hoy y estamos contentos en ese sentido”, afirmó. Luego, compartió el mensaje que transmitió al equipo tras el difícil inicio en el certamen.

Gino Vegas puso en valor el compromiso de las jugadoras que integran la selección peruana, enviando un mensaje a quienes optaron por no sumarse a la ‘bicolor’. “Como les dije el primer día, no fue un buen partido, pero ellas son las que dan la cara por el país, han apostado por la selección y por el vóley. Eso para mí es muy importante”.

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Gino Vegas habló sobre la mala campaña de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Créditos: Captura de Latina.

Jugadoras apuntaron contra las que recharazon a la selección peruana

Esta opinión de Gino Vegas se suma a la de las jugadoras de la selección peruana de vóley tras la derrota ante Brasil. Kiara Montes se refirió a la situación interna del equipo y pidió moderación en las críticas hacia las deportistas. Además, dirigió un mensaje a quienes rechazaron la convocatoria a la ‘bicolor’.

“No hay problemas internos entre nosotras, porque tenemos un lindo grupo, pero no somos ajenas a la realidad que vivimos, donde muchos nos critican y sus jugadoras favoritas no están aquí. Además, existen otros temas también con nuestra Federación”, señaló.

Brenda Lobatón respaldó las palabras de su compañera. “Nadie sabe lo que atravesamos en los entrenamientos, las lesiones, el estrés, la ansiedad que sentimos. Lo único que, como dijo Kiara, saben hacer es criticar, pero es lo que hay. Como dice Kiara, no están aquí sus favoritas. Somos nosotras quienes damos la cara por el Perú”.

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La selección peruana volvió a caer contra Brasil y se despidió de la competencia internacional. (La Cátedra Deportes)

Lo que necesita Perú para clasificar al Campeonato Sudamericano

Perú enfrenta a Bolivia en el cierre de la tercera fecha. La selección nacional necesita una victoria ante la ‘verde’ para finalizar en el tercer puesto del Grupo A y así cruzarse con un rival considerado más accesible en los encuentros que definirán las posiciones en la Copa Sudamericana de Vóley.

Si logra ese objetivo, el equipo dirigido por Antonio Rizola jugará ante el cuarto clasificado del Grupo B, que es Ecuador, y evitará a Venezuela en esta etapa. Un triunfo frente a las ecuatorianas le permitirá avanzar al Campeonato Sudamericano.

El Sudamericano resulta clave para las aspiraciones de Perú, ya que otorga la posibilidad de luchar por un cupo al Mundial y a los Juegos Olímpicos. Este torneo se disputará en Brasil en septiembre.

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