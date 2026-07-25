Lucciana Pérez se instala en sus cuartas semifinales de la temporada y apunta a su segundo título en el W75 de Vacaria

La tenista peruana derrotó en sets corridos a la brasileña Pietra Rivoli. Crédito: X ATPerú.

Lucciana Pérez continúa confirmando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional. La tenista peruana derrotó este viernes a la brasileña Pietra Rivoli por 6-4 y 6-3, en una hora y 21 minutos de juego, para clasificar a las semifinales del W75 de Vacaria, torneo que se disputa sobre arcilla en Río Grande do Sul, Brasil.

La limeña, ubicada en el puesto 375 del ranking WTA y cuarta cabeza de serie del certamen, volvió a mostrar solidez desde el fondo de la cancha para imponerse a la joven local, número 1382 del mundo, y mantenerse invicta en el campeonato. Con esta victoria, además, alcanzó las semifinales de un torneo de categoría W75, un nivel superior al de los certámenes que había disputado durante las últimas semanas.

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El triunfo también tiene un importante impacto en el ranking. Pérez defendió los 35 puntos que debía revalidar en esta semana y, además, ya suma una ganancia de ocho unidades que le permitirán seguir acercándose a las primeras 350 posiciones del escalafón mundial.

La regularidad de la peruana empieza a convertirse en una de sus principales fortalezas. En lo que va de la temporada, ha disputado cinco torneos y en cuatro de ellos logró instalarse entre las cuatro mejores, una muestra del crecimiento que viene experimentando en el circuito profesional.

Lucciana Pérez avanza a paso firme en busca de su segundo título de la temporada. Crédito: Tenis al Máximo.

Otro dato que ilusiona es que Lucciana todavía no ha cedido un solo set en Vacaria. Ha superado con autoridad cada uno de sus compromisos y llega a las semifinales con la confianza de estar desplegando uno de los mejores niveles de su temporada.

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Lucciana Pérez vs Daria Egorova: día, hora y dónde ver

El siguiente desafío de la peruana será la rusa Daria Egorova (487 WTA), quien dio una de las sorpresas del torneo al eliminar por doble 6-4 a la argentina Martina Capurro (242 WTA), segunda favorita del cuadro principal.

El encuentro por un lugar en la final está programado para este sábado 25 de julio desde las 09:00 horas de Perú.

Estos son los horarios en Sudamérica:

Perú, Colombia y Ecuador: 09:00 horas.

Bolivia, Chile y Venezuela: 10:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:00 horas.

Lucciana Pérez, la máxima exponente del tenis peruano femenino. Crédito: Instagram Lucciana Pérez.

El partido podrá seguirse en directo a través del canal oficial de Tenis al Máximo en YouTube, que viene transmitiendo los encuentros más importantes del torneo brasileño.

En caso de conseguir la victoria, Lucciana disputará la segunda final individual de su temporada y la más importante de su carrera en un torneo W75, categoría que entrega una mayor cantidad de puntos para el ranking WTA y reúne a jugadoras de un nivel competitivo superior.

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Lucciana Pérez va por su segundo título de la temporada

La campaña de Lucciana Pérez ratifica que atraviesa un gran presente. Junto a Dana Guzmán, la limeña se ha consolidado como una de las principales referentes del tenis femenino peruano y continúa combinando con éxito su carrera profesional con su etapa como número uno del tenis universitario de los Estados Unidos.

Ahora buscará conquistar su segundo título de la temporada. Aunque este año ya levantó un trofeo, lo hizo en la modalidad de dobles durante el W35 de San Gregorio, donde consiguió el campeonato formando pareja con su compañera de cuadro.

Lucciana Pérez obtiene su primer título de la temporada. Crédito: W35 de San Gregorio.

En singles, la peruana también estuvo muy cerca de celebrar semanas atrás, cuando alcanzó la final del mismo W35 de San Gregorio. Sin embargo, en aquella oportunidad se encontró con la experimentada argentina Nadia Podoroska, ex semifinalista de Roland Garros, quien terminó imponiéndose para quedarse con el título.

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Esta vez, el escenario es todavía más exigente. Un W75 representa un salto importante en el circuito ITF, tanto por el nivel de las rivales como por la cantidad de puntos en juego. Por ello, una eventual consagración significaría el mayor título individual de la carrera de Lucciana Pérez y un impulso decisivo para seguir escalando posiciones en el ranking mundial, consolidando el gran momento que vive el tenis peruano también en la rama femenina.