Fiestas Patrias 2026: SAMU activa operativo especial y refuerza emergencias médicas para el 28 y 29 de julio

El servicio de atención prehospitalaria del Minsa opera las 24 horas con personal especializado y unidades móviles equipadas para intervenir en situaciones críticas en todo el país.

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) implementa un plan especial para responder a emergencias médicas durante las Fiestas Patrias 2026, según informó el Ministerio de Salud (Minsa) de Perú.

La estrategia se desarrollará entre el 27 y el 29 de julio, días en que la capital acogerá ceremonias y actividades oficiales por el 205° aniversario de la independencia nacional.

El operativo contempla el despliegue de ambulancias, equipos de respuesta prehospitalaria y personal especializado en puntos estratégicos de Lima Metropolitana para asegurar atención inmediata en eventos de alta concurrencia.

El Minsa detalló que el propósito de este plan es “garantizar una respuesta rápida y oportuna ante cualquier urgencia o emergencia médica durante las celebraciones”.

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Las unidades asistenciales estarán ubicadas cerca de los escenarios con mayor flujo de personas, como la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (RR. EE.), el Congreso de la República, la Basílica Catedral de Lima y el Palacio de Torre Tagle.

Además, el miércoles 29, la cobertura se reforzará durante la Gran Parada y Desfile Cívico Militar con la presencia de vehículos asistenciales y cinco equipos prehospitalarios distribuidos a lo largo del recorrido.

Refuerzo sanitario con ambulancias y personal especializado busca garantizar atención inmediata en playas del sur durante las celebraciones de Año Nuevo. Foto: Agencia Andina

Coordinación y prevención: la articulación para salvar vidas

La acción del SAMU se articula con la Central de Regulación de Urgencias y Emergencias (CRUE) mediante la línea gratuita 106, desde donde médicos reguladores supervisan reportes y coordinan el despacho inmediato de ambulancias.

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El director de la Dirección de Servicios de Atención Móvil de Urgencias, Dr. Humberto Salas, explicó: “Nuestro personal, las ambulancias y la Central 106 permanecerán articulados durante las actividades oficiales y los eventos de mayor concentración de personas”.

El plan también incluye exhortaciones a la población para utilizar responsablemente la línea 106 y así priorizar la atención a quienes realmente enfrentan una urgencia o emergencia médica.

“Exhortamos a la ciudadanía a utilizar responsablemente la línea 106, permitiendo priorizar la atención de quienes realmente enfrentan una urgencia o emergencia médica”, subrayó Salas.

Este despliegue busca fortalecer la capacidad de respuesta y la prevención durante los eventos por las Fiestas Patrias, asegurando la seguridad sanitaria de autoridades, ciudadanos y visitantes. El Ministerio de Salud reitera su compromiso de mantener la disponibilidad operativa y promover la articulación entre sus servicios para proteger la vida y la integridad de la población durante las celebraciones.

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El cronograma específico incluye la ubicación de una ambulancia tipo II el 27 de julio en la sede de Relaciones Exteriores. El 28 de julio, cuatro ambulancias cubrirán las actividades centrales: dos en el Congreso, una en la Catedral y una en Torre Tagle, además de equipos especializados atentos a cualquier eventualidad. Para la Gran Parada y Desfile del 29 de julio, el SAMU reforzará la presencia con vehículos y equipos en puntos clave del desfile.

Números de emergencia

En el Perú, cuentas con distintos números de emergencia a los que puedes llamar según lo que necesites. Revisa el listado aquí:

Central policial: 105

Atención médica en Essalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar: 01 4118000 opción 6

Denuncia contra la violencia familiar y sexual: 100

Essalud a nivel nacional: 107

Infosalud: 113

Defensa Civil: 115

Bomberos: 116

Línea 911

Cabe recordar que la línea 911 es el nuevo número único de emergencias que está implementando el MTC a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel). Este sistema unifica la atención de la Policía Nacional, los bomberos, el SAMU y la Línea 100.

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