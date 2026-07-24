Fiestas Patrias 2026: actividades gratuitas para toda la familia durante la última semana de julio

(Foto: Andina)

Durante las Fiestas Patrias 2026, la ciudad de Lima se llena de vida con actividades gratuitas en centros comerciales, brindando múltiples opciones de entretenimiento familiar.

Las celebraciones por el aniversario de la independencia reúnen a miles de personas en torno a la música, la danza y la gastronomía, reflejando el orgullo nacional y la diversidad cultural del Perú. El feriado largo, que se extiende a lo largo de julio, se convierte en una oportunidad para disfrutar de propuestas inspiradas en las tradiciones peruanas.

Los centros comerciales de la capital preparan una programación especial para estos días festivos. Según los organizadores, se busca “ofrecer alternativas de calidad y gratuitas para que las familias compartan experiencias únicas y celebren juntas el mes patrio”. Este año, la agenda incluye concursos, espectáculos, presentaciones artísticas y actividades interactivas especialmente pensadas para grandes y chicos.

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Crédito Parque Arauco

La Rambla: comparsas y juegos tradicionales

La Rambla presenta una propuesta variada en sus sedes de Brasil y San Borja. En La Rambla Brasil, las familias podrán disfrutar de una comparsa temática el 27 de julio de 4:00 p.m. a 5:00 p.m., mientras que en San Borja se llevará a cabo un juego de memoria inspirado en las tradiciones peruanas.

Larcomar: búsqueda del tesoro y cultura peruana

Larcomar invita a participar en “La Búsqueda del Tesoro”, una dinámica gratuita que repartirá más de 500 piezas de colección con diseños exclusivos del artista KAWAK. Los participantes deberán seguir pistas publicadas en las redes sociales del centro comercial para encontrar tomatodos, tote bags, posavasos y toallas distribuidos en distintos espacios del recinto.

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Además, la experiencia incluye la búsqueda de giftcards valorizadas entre S/.100 y S/.500, escondidas durante el fin de semana. “Buscamos convertir cada visita en una oportunidad de exploración y entretenimiento, y reforzar el vínculo de Larcomar con la cultura nacional”, explicaron los organizadores.

Uno de los activos más emblemáticos del grupo es Larcomar, situado sobre el acantilado de Miraflores. Foto: difusión

Mallplaza: pasacalles, juegos y espectáculos musicales

Mallplaza desarrolla una agenda especial con actividades gratuitas en todos sus centros comerciales a nivel nacional. El 27 de julio, las celebraciones inician con un pasacalle de música y danzas típicas del Perú. El 28 de julio, el “Cuy Challenge” desafía a los participantes a derribar cuyes de juguete para competir por premios instantáneos. El 29 de julio, artistas como Aldair Sánchez, Qué Tal Cumbión! y Nahomi Chávez ofrecerán espectáculos musicales en vivo.

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Mall Aventura: shows y talleres para la familia

Mall Aventura Santa Anita organiza un espectáculo de burbujas el 24 de julio y un pasacalle de personajes peruanos el 28 de julio. En San Juan de Lurigancho, la programación incluye degustaciones de dulces peruanos, el juego “Canta y Gana Criollo” y talleres de cerámica. El 26 de julio se presentará una marinera y el 29 de julio un pasacalle de danzas típicas.

MegaPlaza Independencia: homenaje a la música criolla

MegaPlaza Independencia ofrecerá un espectáculo criollo gratuito el 28 de julio, de 5:30 p.m. a 6:30 p.m., con la presentación de Los Kipus en el escenario principal. La propuesta busca reunir a la familia en torno a la música peruana.

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Minka: música y entretenimiento en la Plaza Central

Minka inicia las celebraciones el 27 de julio con la agrupación Hey Hey Camagüey, en una tarde de música y baile en la Plaza Central. La programación, que se extenderá de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., promete un ambiente festivo y de integración familiar.