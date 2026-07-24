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Brenda Lobatón fue cruda contra las críticas por eliminación de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026: “No están aquí sus favoritas”

La voleibolista nacional defendió a sus compañeras de los cuestionamientos por el bajo rendimiento de la ‘blanquirroja’ que lo dejó afuera de la competencia internacional

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La selección peruana volvió a caer contra Brasil y se despidió de la competencia internacional. (La Cátedra Deportes)

La eliminación de la selección peruana de vóley en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 ha dejado al plantel fuera de la pelea por las semifinales, tras caer ante Chile y Brasil. Ambos equipos aseguraron su clasificación con dos triunfos, mientras que el equipo de Antonio Rizola quedó relegado en la tabla sin opciones de avanzar.

El balance negativo de la ‘blanquirroja’ ha provocado una ola de críticas, especialmente por el rendimiento mostrado durante el torneo. Aunque se observó una leve mejoría en el duelo contra las brasileñas, el equipo nacional finalizó la serie sin ganar ningún set, lo que intensificó los cuestionamientos hacia las jugadoras y el director técnico.

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Brenda Lobatón salió al frente para responder a los cuestionamientos. La ‘Canguro’ no tuvo pelos en la lengua y lanzó dura declaración con indirecta las volibolistas que decidieron no defender la camiseta de la ‘bicolor’.

Además, respaldó a Kiara Montes, quien también sacó cara por sus compañeras y resaltó la entrega en cada entrenamiento.

“Como dijo Kiara, estamos las que estamos, estamos las que queremos estar. Sabemos que la Federación lo está pasando por un buen momento, pero aun así nosotros hemos aceptado estar aquí a dar la cara por el Perú, a entrenar superfuerte. Nadie sabe lo que pasamos en los entrenamientos, las lesiones, el estrés, la ansiedad que tenemos. Lo único que, como dijo Kiara, saben criticar nada más, pero es lo que hay. Como dice Kiara, no están aquí sus favoritas. Estamos nosotras dando la cara por el Perú. Entonces, lo que sí me gustaría es que esas personas nos apoyaran más. Ellos saben que ellas no están aquí, entonces que nos apoyen”, apuntó la voleibolista nacional en zona mixta.

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El cuadro peruano cayó 25-30 en el tercer set y las brasileñas se quedaron con el partido - Crédito: Latina.

Además, Lobatón pidió más apoyo a los hinchas y remarcó que es su último año con la selección peruana: "Es lo que hay ahorita en la selección y nosotros estamos dando la cara por ello y estamos muy contentas por hacerlo, por eso estamos aquí. A pesar de todas las derrotas, estamos aprendiendo muchísimo. Y yo soy muy feliz de estar aquí; así sea mi último año en selección, estoy dando lo mejor de mí para dejar el Perú en alto y espero que haya sido así“.

“Nosotras le decimos sí a la convocatoria”

La selección peruana de vóley atraviesa un momento de autodefensa y autocrítica tras la eliminación en la Copa Sudamericana 2026. La jugadora Kiara Montes, una de las figuras más reconocidas del equipo, salió al frente para respaldar públicamente el compromiso de sus compañeras y responder a las críticas surgidas tras el bajo rendimiento en Lima.

Montes reconoció el descontento de la afición por el desempeño del grupo, pero subrayó la importancia de situar el análisis en el contexto real que atraviesa el plantel. “Nosotras no nos debemos a nadie, nos debemos a nosotras mismas. Somos las 14 que estamos acá paradas representando, las que decimos sí a las convocatorias”, afirmó la deportista, marcando distancia de las voces externas.

La capitana se mostró incómoda con críticas que viene recibiendo por parte de los hinchas - Crédito: Cátedra Deportes.

En un giro llamativo, también denunció situaciones que han afectado la armonía interna: “Somos las que venimos tantos años aguantando tantos maltratos externos de internos. Seguimos acá y estamos dando pecho y tratando de representar de la mejor manera. Les guste o no, estamos las que estamos”, sostuvo Montes, haciendo visible el desgaste acumulado en el entorno de la selección.

Para quienes buscan una explicación sobre el clima dentro del grupo, Montes aseguró que no existen problemas internos entre las jugadoras. Destacó la unidad y la fortaleza del colectivo, aunque admitió que la realidad impone desafíos adicionales: “No hay problemas internos entre nosotras, porque tenemos un lindo grupo, pero no somos ajeno a la realidad que tenemos, de que muchos nos critican y sus jugadoras favoritas no están aquí; luego, tenemos otros temas también con nuestra Federación”.

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