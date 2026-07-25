Ignacio Buse será preclasificado en el Masters 1000 de Montreal luego de las ausencias confirmadas de Jannik Sinner y Novak Djokovic

Ignacio Buse continúa acumulando hitos en la mejor temporada de su carrera. El tenista peruano será uno de los cabezas de serie del Masters 1000 de Montreal, convirtiéndose por primera vez en preclasificado en un torneo de esta categoría gracias a su ascenso en el ranking ATP y a las bajas confirmadas de varias figuras del circuito.
Las ausencias del italiano Jannik Sinner, del español Carlos Alcaraz —quien ya había descartado su participación semanas atrás— y del serbio Novak Djokovic modificaron la lista de sembrados del certamen canadiense. Con ello, el último puesto entre los cabezas de serie será ocupado por el jugador que aparezca en el puesto 35 del ranking ATP tras la actualización de este lunes 27 de julio.
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Buse ya tiene asegurado finalizar la semana entre los puestos 33 o 34 del mundo, por lo que ingresará automáticamente como preclasificado, un logro que confirma el extraordinario crecimiento que ha experimentado durante este 2026.
Ser cabeza de serie también representa una importante ventaja deportiva. El peruano quedará exento de disputar la primera ronda y comenzará directamente su participación en la segunda fase del torneo, donde debutará entre el martes 4 y el miércoles 5 de agosto.
El gran momento de Buse llega luego de alcanzar los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel, certamen en el que firmó su mejor actuación hasta el momento en un torneo ATP. Aunque fue eliminado por el argentino Tomás Martín Etcheverry, el peruano volvió a demostrar que puede competir de igual a igual frente a jugadores instalados en la élite del circuito.
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A lo largo de la temporada, el limeño ha protagonizado un ascenso meteórico que lo llevó a consolidarse entre los mejores 35 tenistas del mundo. Los buenos resultados obtenidos en los últimos meses no solo le permitieron ingresar directamente a los principales torneos del calendario, sino también comenzar a evitar enfrentamientos prematuros contra los mejores jugadores del ranking.
'Nacho' fue derrotado por Tomás Etcheverry en cuartos de final. Créditos: Tennis TV / X.
El beneficio de ser sembrado cobra aún mayor relevancia en un Masters 1000, donde participan la mayoría de los mejores tenistas del planeta y cada detalle puede marcar la diferencia en el desarrollo del cuadro.
Primera gira de cemento en Norteamérica
La participación en Montreal abrirá una etapa completamente nueva para Ignacio Buse. El peruano afrontará por primera vez una gira completa sobre pistas duras en Norteamérica como integrante de la élite del circuito ATP, un desafío que también servirá como preparación para el último Grand Slam del año.
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Después del Masters 1000 de Canadá, el siguiente destino será el Masters 1000 de Cincinnati, donde volverá a enfrentarse a varios de los mejores jugadores del mundo antes de viajar a Nueva York para disputar el US Open 2026.
Incluso existe la posibilidad de que Buse también llegue al Abierto de los Estados Unidos como cabeza de serie, siempre que logre mantener su posición en el ranking durante los dos torneos previos. De conseguirlo, evitaría medirse con otros preclasificados en las primeras rondas, una ventaja importante en un certamen de máxima exigencia.
La gira norteamericana también supondrá un reto desde el punto de vista deportivo. Tras varios meses compitiendo sobre polvo de ladrillo, el peruano deberá adaptarse rápidamente a las características del cemento, una superficie mucho más veloz que exige ajustes tanto en el servicio como en los desplazamientos y la capacidad defensiva.
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Durante la temporada pasada, Buse ya dejó buenas sensaciones en pista dura al superar la fase clasificatoria del US Open, experiencia que le permitió conocer las exigencias de esta superficie. Sin embargo, el escenario será muy distinto este año. Ahora llegará como uno de los jugadores a seguir del circuito, con un lugar asegurado en los cuadros principales de los torneos más importantes y con la responsabilidad de confirmar que su irrupción entre los mejores del mundo no ha sido casualidad.
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