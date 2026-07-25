Día del Pisco: Perú incrementa producción de la bebida bandera, pero exportaciones registran caída

Un productor supervisa botellas de pisco premium sobre barriles de madera en una bodega tradicional de Perú, mientras uvas pisqueras y banderas peruanas decoran el ambiente de celebración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del Día Nacional del Pisco, que se celebra el cuarto domingo de julio, la producción de la bebida bandera del Perú registró un crecimiento durante los primeros meses de 2026, mientras que las exportaciones mostraron una reducción durante el primer semestre del año.

Según informó el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), entre enero y mayo de 2026 la producción de pisco alcanzó 3 millones 345 mil 416.89 litros, cifra que representa un incremento de 24.28% respecto al mismo periodo de 2025.

Los datos, elaborados con información del Ministerio de la Producción (Produce), señalan que durante enero y mayo del año pasado se produjeron 2 millones 691 mil 866.43 litros de pisco. El aumento registrado en 2026 estuvo marcado por un mayor nivel de producción desde marzo.

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Cómo la bebida llegó a Suecia gracias a una productora que visitó el viñedo años atrás. (Andina)

Mayo tuvo mayor producción de pisco

El mes con mayor producción de pisco durante el periodo analizado fue mayo, cuando se alcanzaron 969 mil 706.51 litros, la cifra más alta registrada en lo que va del año.

De acuerdo con la información de la SNI, mayo fue el único mes que superó los 900 mil litros de producción y se acercó al millón de litros. Además, el resultado representó un incremento cercano al doble frente a mayo de 2025, cuando se produjeron 505 mil 605.15 litros.

Si bien la producción de pisco durante enero y febrero de 2026 estuvo por debajo de los niveles registrados en los mismos meses del año anterior, el crecimiento observado desde marzo permitió que el acumulado entre enero y mayo cierre con un aumento respecto al 2025.

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Mientras la presencia del pisco peruano cae en el extranjero cae por segundo año consecutivo, el 'pisco' chileno habría aumentado en envíos. - Crédito Genry Bautista/ Andina

Caen exportaciones de pisco

En contraste con el aumento de la producción, las exportaciones de pisco registraron una disminución durante los primeros seis meses de 2026. El Comité de la Industria Vitivinícola de la SNI informó que los envíos al exterior bajaron tanto en valor FOB como en volumen.

Entre enero y junio de este año, las exportaciones alcanzaron 3.72 millones de dólares, monto inferior en 23.68% a los 4.87 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2025.

En cuanto al volumen exportado, los despachos pasaron de 602 mil 270 litros en el primer semestre de 2025 a 453 mil 978 litros en 2026, lo que representa una reducción de 24.6%.

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Una botella de pisco peruano divide la representación del crecimiento de su producción en una planta moderna y la disminución de sus envíos en un puerto de exportación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

EE.UU. es el principal destino

La reducción de las exportaciones estuvo relacionada con menores envíos hacia algunos de los principales destinos del pisco peruano, entre ellos Estados Unidos, España, Países Bajos y Japón.

Durante el primer semestre de 2026, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de exportación, al concentrar el 38.6% del valor total enviado al exterior. Sin embargo, sus compras disminuyeron en 24.7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Otros mercados importantes fueron España, con una participación de 14.05% del valor exportado; Países Bajos, con 14.02%; y Japón, con 4.39%, según las cifras recogidas por el Comité de la Industria Vitivinícola de la SNI a partir de datos de Sunat-Aduanas.

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Estados Unidos ama el pisco peruano: encabezó los mercados de destino del destilado en 2025. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

China incrementó compras de pisco peruano

Dentro de los mercados internacionales, China fue uno de los destinos que registró un resultado positivo durante el primer semestre de 2026.

El país asiático, que concentró el 2.5% del valor de los envíos de pisco, incrementó en 23.02% el valor de sus importaciones de esta bebida peruana.

Trabajadores portuarios preparan el pisco peruano en cajas para su exportación a Asia, mientras un barco carga contenedores en el fondo, con un mapa mundial que conecta ambos continentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, las cifras del sector muestran que mientras la producción nacional de pisco aumentó entre enero y mayo de 2026, las exportaciones enfrentaron una reducción durante el primer semestre del año, con menores envíos hacia varios de sus principales mercados internacionales.