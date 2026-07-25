Perú

Día del Pisco: Perú incrementa producción de la bebida bandera, pero exportaciones registran caída

La elaboración nacional tuvo su mayor registro en mayo, con cerca de un millón de litros, según cifras del Ministerio de la Producción

Guardar
Google icon
Hombre con sombrero y delantal inspecciona botellas de pisco en barriles de madera. Uvas, banderas peruanas y otras personas se ven al fondo.
Un productor supervisa botellas de pisco premium sobre barriles de madera en una bodega tradicional de Perú, mientras uvas pisqueras y banderas peruanas decoran el ambiente de celebración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del Día Nacional del Pisco, que se celebra el cuarto domingo de julio, la producción de la bebida bandera del Perú registró un crecimiento durante los primeros meses de 2026, mientras que las exportaciones mostraron una reducción durante el primer semestre del año.

Según informó el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), entre enero y mayo de 2026 la producción de pisco alcanzó 3 millones 345 mil 416.89 litros, cifra que representa un incremento de 24.28% respecto al mismo periodo de 2025.

Los datos, elaborados con información del Ministerio de la Producción (Produce), señalan que durante enero y mayo del año pasado se produjeron 2 millones 691 mil 866.43 litros de pisco. El aumento registrado en 2026 estuvo marcado por un mayor nivel de producción desde marzo.

PUBLICIDAD

Cómo la bebida llegó a Suecia gracias a una productora que visitó el viñedo años atrás. (Andina)
Cómo la bebida llegó a Suecia gracias a una productora que visitó el viñedo años atrás. (Andina)

Mayo tuvo mayor producción de pisco

El mes con mayor producción de pisco durante el periodo analizado fue mayo, cuando se alcanzaron 969 mil 706.51 litros, la cifra más alta registrada en lo que va del año.

De acuerdo con la información de la SNI, mayo fue el único mes que superó los 900 mil litros de producción y se acercó al millón de litros. Además, el resultado representó un incremento cercano al doble frente a mayo de 2025, cuando se produjeron 505 mil 605.15 litros.

Si bien la producción de pisco durante enero y febrero de 2026 estuvo por debajo de los niveles registrados en los mismos meses del año anterior, el crecimiento observado desde marzo permitió que el acumulado entre enero y mayo cierre con un aumento respecto al 2025.

PUBLICIDAD

botella de pisco sirviendo en copa frente a la puesta del sol
Mientras la presencia del pisco peruano cae en el extranjero cae por segundo año consecutivo, el 'pisco' chileno habría aumentado en envíos. - Crédito Genry Bautista/ Andina

Caen exportaciones de pisco

En contraste con el aumento de la producción, las exportaciones de pisco registraron una disminución durante los primeros seis meses de 2026. El Comité de la Industria Vitivinícola de la SNI informó que los envíos al exterior bajaron tanto en valor FOB como en volumen.

Entre enero y junio de este año, las exportaciones alcanzaron 3.72 millones de dólares, monto inferior en 23.68% a los 4.87 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2025.

En cuanto al volumen exportado, los despachos pasaron de 602 mil 270 litros en el primer semestre de 2025 a 453 mil 978 litros en 2026, lo que representa una reducción de 24.6%.

Botella de pisco, planta de producción con alambiques y tanques, tres trabajadores, cajas de madera, contenedores de carga, grúa de puerto, mapa de Perú.
Una botella de pisco peruano divide la representación del crecimiento de su producción en una planta moderna y la disminución de sus envíos en un puerto de exportación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

EE.UU. es el principal destino

La reducción de las exportaciones estuvo relacionada con menores envíos hacia algunos de los principales destinos del pisco peruano, entre ellos Estados Unidos, España, Países Bajos y Japón.

Durante el primer semestre de 2026, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de exportación, al concentrar el 38.6% del valor total enviado al exterior. Sin embargo, sus compras disminuyeron en 24.7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Otros mercados importantes fueron España, con una participación de 14.05% del valor exportado; Países Bajos, con 14.02%; y Japón, con 4.39%, según las cifras recogidas por el Comité de la Industria Vitivinícola de la SNI a partir de datos de Sunat-Aduanas.

Estados Unidos ama el pisco peruano: encabezó los mercados de destino del destilado en 2025. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Estados Unidos ama el pisco peruano: encabezó los mercados de destino del destilado en 2025. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

China incrementó compras de pisco peruano

Dentro de los mercados internacionales, China fue uno de los destinos que registró un resultado positivo durante el primer semestre de 2026.

El país asiático, que concentró el 2.5% del valor de los envíos de pisco, incrementó en 23.02% el valor de sus importaciones de esta bebida peruana.

Personas en un almacén empacan botellas de pisco en cajas de madera, mientras una grúa carga contenedores en un barco con un mapa mundial superpuesto.
Trabajadores portuarios preparan el pisco peruano en cajas para su exportación a Asia, mientras un barco carga contenedores en el fondo, con un mapa mundial que conecta ambos continentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, las cifras del sector muestran que mientras la producción nacional de pisco aumentó entre enero y mayo de 2026, las exportaciones enfrentaron una reducción durante el primer semestre del año, con menores envíos hacia varios de sus principales mercados internacionales.

Temas Relacionados

PiscoExportacionesDía del PiscoActualidad Perúperu-noticias

Más Noticias

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

El bloque nacional intentará lavarse la cara en el cierre de su serie. Sin opciones de clasificar a la instancia decisiva, solo queda conseguir un triunfo por el honor. Sigue las incidencias del juego

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Lucciana Pérez se instala en sus cuartas semifinales de la temporada y apunta a su segundo título en el W75 de Vacaria

‘Lu’ venció por 6-4 y 6-3 a la brasileña Pietra Rivoli en 1 hora y 21 minutos de juego. La limeña de 21 años se ha ubicado en esta instancia en cuatro de los cinco certámenes que ha disputado este curso

Lucciana Pérez se instala en sus cuartas semifinales de la temporada y apunta a su segundo título en el W75 de Vacaria

Segundo Montalvo denuncia a José Balcázar ante la Fiscalía por compra de aviones F-16 y crisis de inseguridad

El legislador solicitó a la Fiscalía iniciar actuaciones contra altos funcionarios por presuntas irregularidades en adquisiciones y seguridad, y planteó que el proceso contra el mandatario continúe tras el fin de su mandato

Segundo Montalvo denuncia a José Balcázar ante la Fiscalía por compra de aviones F-16 y crisis de inseguridad

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

La ‘U’ buscará su segunda victoria en este certamen ante un rival que tiene viejos conocidos como Miguel Silveira y Javier Rabanal. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Gino Vegas y su contundente mensaje tras mala campaña de Perú en Copa Sudamericana de Vóley 2026: “Son las que dan la cara por el país”

El presidente de la Federación Peruana de Vóley se refirió a las derrotas ante Chile y Brasil en la previa del duelo ante Bolivia

Gino Vegas y su contundente mensaje tras mala campaña de Perú en Copa Sudamericana de Vóley 2026: “Son las que dan la cara por el país”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Así fue la juramentación de los 130 diputados: Fuerza Popular y Juntos por el Perú se enfrentaron en duelo de arengas

Así fue la juramentación de los 130 diputados: Fuerza Popular y Juntos por el Perú se enfrentaron en duelo de arengas

Jaime Quito juró por Pedro Castillo, rechazó que Miguel Torres le colocara la medalla y llamó “traidor” a José María Balcázar

Pedro Castillo en prisión: Las razones por las que la Comisión de Gracias Presidenciales rechazó su última solicitud

Ollanta Humala reaparece a días de que el TC publique fallo que podría devolverle su libertad

Senado de la República quedó constituido: 60 legisladores juramentaron para el periodo 2026-2031

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart revela cómo Erick Elera lo desplazó de la conducción de ‘Mande quien Mande’: “Queremos refrescar la pantalla”

Mario Hart revela cómo Erick Elera lo desplazó de la conducción de ‘Mande quien Mande’: “Queremos refrescar la pantalla”

Ale Fuller no se arrepiente de la polémica cena con Pablo Heredia y aclara que actor es su amigo: “Me da mucho pena”

Quién era ‘La Chocolatita’, mujer vinculada con Pedro Aquino que fue hallada sin vida en La Molina

Sigrid Bazán denuncia insultos en podcast de Yaco Eskenazi y el ‘Loco’ Wagner y expone eliminación de contenido tras su reclamo

Susana Alvarado revela la condición que le puso a Paco Bazán para ser su enamorada: “Fue hablar con mis papás”

DEPORTES

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Lucciana Pérez se instala en sus cuartas semifinales de la temporada y apunta a su segundo título en el W75 de Vacaria

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Gino Vegas y su contundente mensaje tras mala campaña de Perú en Copa Sudamericana de Vóley 2026: “Son las que dan la cara por el país”

Programación de las semifinales y definición de puestos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: partidos, horarios y canales TV