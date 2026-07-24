Susana Alvarado revela la condición que le puso a Paco Bazán para ser su enamorada: “Fue hablar con mis papás”

Susana Alvarado reveló la “estricta condición” que le puso a Paco Bazán antes de formalizar una relación. La cantante de Corazón Serrano contó que, si el conductor quería algo serio, debía dar un paso que para ella es básico: hablar con sus padres.
La confesión la hizo en el pódcast 'La Linares’, conducido por la periodista Verónica Linares, donde también habló sobre cómo inició el vínculo, los detalles que él tiene con ella y por qué asegura que la diferencia de edad no ha sido un problema.
“Le dije: ‘Cuando uno va a algo serio, se habla con los papás’ y me miró y me dijo: ‘¿Cómo a la antigua?’ y le dije: ‘Sí’ y viajó“, relató.
PUBLICIDAD
Según su testimonio, Bazán aceptó la condición, viajó a Piura y compartió un almuerzo con los padres de la cantante, en el que dejó clara su intención.
“Cuando uno va a algo serio, se habla con los papás”
Susana explicó que planteó esa exigencia desde el inicio, como un filtro para saber si la otra persona realmente iba en serio. En el pódcast, recordó el momento en que se lo dijo a Bazán y la reacción de él ante una idea que, según ella, se vive “a la antigua”.
“Entonces también yo le dije cuando uno, este, va con algo, con algo serio con alguien, también se habla con los papás y se dice estas cosas, ¿no? Él me miró y me dijo: ¿Como la antigua? Y yo digo: Sí, sí”.
PUBLICIDAD
La cantante añadió que, tras aceptar, Bazán se reunió con su familia y expresó su postura frente a sus padres.
“Entonces, este, y ya, pues nosotros también almorzamos con mis papás y él le dijo: Pues no, yo voy en serio con su hija, este, yo la respeto a ella, todo esto y ya mis papás”.
Ese gesto, según Susana, fue determinante para dar el paso hacia una relación más formal.
“Desde el inicio hablamos serio”: qué buscaba Susana en una relación
Además de la condición familiar, Susana Alvarado contó que tuvo conversaciones directas con Paco Bazán sobre qué esperaba ella de una relación. Según dijo, él le preguntaba qué le gustaba y qué buscaba, y ella respondió con una reflexión sobre cómo percibe los vínculos actuales.
PUBLICIDAD
“Creo que desde el inicio hablamos serio. Él me decía: ‘¿Qué te gusta o qué te gustaría?’. Yo le dije: ‘Siento que hoy por hoy las relaciones son muy efímeras, porque todo pasa, es rápido. Ya no hay cartas, no hay citas y se ha perdido la ilusión del amor’”.
En esa misma línea, afirmó que Bazán respondió con hechos: atención constante, gestos románticos y detalles que ella valora.
Cartas y flores: “Hasta el día de hoy guardo las cartas”
Susana sostuvo que el conductor ha sido detallista y que eso cumplió con lo que ella esperaba. Incluso contó que conserva las cartas que él le envía y que las flores han llegado a donde ella esté, incluido un viaje fuera del país.
PUBLICIDAD
“Él es muy atento y hasta el día de hoy guardo las cartas que me mandan. Me manda flores al lugar que esté. Hasta el Miami me llegaron mis flores amarillas en septiembre”, relató.
La cantante presentó estos gestos como una forma de sostener la ilusión en la relación, algo que, según su mirada, se ha perdido con la rapidez de los vínculos actuales.
La diferencia de edad: “No la siento”
Uno de los temas inevitables fue la diferencia de edad entre ambos. Susana indicó que tiene 28 años y Paco Bazán 45, pero afirmó que no lo vive como un obstáculo.
“No la siento, porque él es bien jovial, gracioso, divertido”.
En el diálogo, reforzó que el carácter de Bazán y la forma en la que se comporta hacen que la brecha no se sienta en el día a día. Además, mencionó un punto que, según ella, es importante para su tranquilidad: que él “ya no sale” y que esa etapa “ya la quemó”.
PUBLICIDAD
“No me gustaría salir con alguien que, mientras yo trabajo, él esté en una discoteca”
Susana también explicó que ese estilo de vida coincide con lo que ella busca actualmente. Señaló que respeta que otras parejas tengan acuerdos distintos, pero que en su caso no le agradaría estar con alguien que salga a discotecas mientras ella trabaja.
“Él tampoco sale. Ya quemó esa etapa y creo que es lo que yo busco. Tampoco me gustaría salir con alguien que, mientras yo trabajo, él esté en una discoteca”.
En otro tramo del pódcast, ella amplió la idea y explicó que está en una etapa en la que no busca ese tipo de dinámica, y que cada relación se sostiene en acuerdos.
PUBLICIDAD
“Exacto, cada pareja los acuerdos también que tengan, ¿no? Y eso”.
El “puntito” y la prueba: el gesto que le confirmó el interés de Bazán
En un relato más personal, Susana contó que al inicio se estresaba porque no escuchaba bien el audio del teléfono de Bazán. Le dijo que, cuando tuviera un teléfono “bien” para escucharlo, la llamara. Al día siguiente, según narró, él le mandó un mensaje y luego la llamó con una sorpresa.
“De pronto a las cuatro de la tarde me llama y me dice: ¿Ya me escuchas bien? Y yo le digo: Sí, ya. Me dice: Ya me compré un teléfono para que me puedas escuchar bien y poder hablar”.
PUBLICIDAD
Para ella, ese gesto fue una señal clara. Incluso contó que se lo comentó a su hermana y que lo tomó como una prueba. “Y yo le dije a mi hermana y le dije: Voy a probarlo”. Luego, cuando su hermana le preguntó qué había pasado, respondió: “Pasó la prueba”.
Más Noticias
Temblor hoy en Perú: Últimos sismos y reporte del IGP del jueves 23 de julio de 2026
El Instituto Geofísico del Perú registró cinco eventos sísmicos en pocas horas, con epicentros en la sierra central y la costa sur, generando inquietud y activando protocolos de prevención
Programación de semifinales de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos, horarios y canales TV
La fase final de la VNL Femenina 2026 entra en su etapa decisiva con Brasil, Italia, Turquía y China como las cuatro selecciones que siguen en carrera por el título. Conoce los cruces, horarios y dónde ver en vivo la definición
El contundente mensaje de Rafael Dudamel a Alianza Lima por Pedro Gallese: “Vamos muy bien en esa línea”
El DT de Deportivo Cali confirmó que el equipo ‘grone’ sí consultó por el arquero peruano y lanzó un mensaje directo. Recordó la cláusula de rescisión y defendió su plan deportivo
Fenómeno El Niño costero afecta a lobos marinos y aves: Serfor intensifica monitoreo en playas del sur
El monitoreo forma parte de la respuesta del Midagri frente a las alteraciones del ecosistema marino provocadas por el calentamiento anómalo del océano
López Aliaga señala que Alisson está “aceitado por Odebrecht” y pide revisar “qué pasa de noche” en la comuna de Bruce
Durante un acto partidario en Surco, el exalcalde lanzó acusaciones contra ambos aspirantes a la Alcaldía de Lima y volvió a rechazar el cobro de peajes
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD