Fiestas Patrias 2026: estos son los destinos preferidos por los peruanos para viajar

Las ciudades de Arequipa y Cusco muestran sus principales atractivos arquitectónicos y naturales, lugares destacados para el turismo interno durante las Fiestas Patrias en Perú.

El feriado de Fiestas Patrias volverá a poner en movimiento aeropuertos, terminales y carreteras de todo el país. Para miles de familias, los últimos días de julio serán una oportunidad para reencontrarse, hacer una pausa fuera de la ciudad o conocer destinos que normalmente quedan fuera de los viajes cortos del año.

La mayor movilización turística se concentrará entre el 25 y el 29 de julio, un periodo en el que los viajeros buscarán alternativas de playa, naturaleza, gastronomía y patrimonio cultural. Las regiones del sur mantienen un lugar importante entre las preferencias, pero el norte, la Amazonía y los destinos cercanos a Lima también atraerán una parte significativa del flujo.

PUBLICIDAD

Los datos disponibles muestran que los circuitos tradicionales, como Cusco y Arequipa, conservarán su protagonismo. Sin embargo, ciudades como Piura, Cajamarca, Pucallpa y Tumbes también ganan espacio entre quienes aprovecharán el descanso para recorrer el país.

Fiestas Patrias movilizaría a 1,9 millones de turistas internos y generaría un impacto económico cercano a los US$254 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fiestas Patrias movilizaría a 1,9 millones de turistas

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) estima que alrededor de 1,9 millones de turistas internos viajarán durante el feriado largo, generando un impacto económico cercano a los US$254 millones. La cifra supera los US$223 millones registrados en 2025, debido principalmente a una mayor permanencia en los destinos y al incremento del gasto durante el viaje.

El gasto promedio proyectado es de S/547 por persona, destinado al transporte, alojamiento, alimentación, compras, recreación y otros servicios relacionados con la actividad turística. El estudio fue elaborado a partir de 1.350 encuestas realizadas a personas mayores de 18 años residentes en zonas urbanas del país.

PUBLICIDAD

Las vacaciones, la recreación y el ocio representan el principal motivo para viajar, con el 64,3% de las preferencias. Otro 29,2% se desplazará para visitar a familiares o amigos, una dinámica especialmente frecuente durante las celebraciones nacionales.

El feriado largo por Fiestas Patrias impulsa el turismo interno y el movimiento económico en distintas regiones del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima encabeza la lista de destinos elegidos, con el 13,4% de las menciones, seguida de Cusco, con 10,7%; Arequipa, con 10,4%; Ica, con 7,6%; Piura, con 7,3%; y Cajamarca, con 7,2%. También aparecen La Libertad, Áncash, Lambayeque y Junín.

La mayoría de los viajeros, el 66,2%, planea regresar a un lugar que ya conoce, mientras que el 33,8% visitará un destino por primera vez. Entre los aspectos que más influyen en la elección se encuentran la variedad de atractivos, la historia, el patrimonio cultural, el clima y la gastronomía.

PUBLICIDAD

El bus interprovincial seguirá siendo el principal medio de transporte, utilizado por el 50,1% de los turistas. Los vuelos concentrarán el 18,2% de los traslados, por encima del vehículo propio y de las movilidades contratadas mediante agencias.

Cusco lidera la demanda aérea y Pucallpa registra el mayor crecimiento

Dentro del movimiento aéreo previsto para estas fechas, SKY proyecta transportar a más de 72 mil pasajeros en sus rutas nacionales entre el 23 y el 29 de julio. La estimación corresponde exclusivamente a las operaciones domésticas de la aerolínea y no al total de viajeros que se movilizarán por vía aérea en el país.

Cusco concentraría la mayor demanda de la compañía, con más de 18 mil pasajeros distribuidos en 60 vuelos. La cifra representa un crecimiento de 5% frente al mismo periodo de 2025.

PUBLICIDAD

Arequipa aparece en segundo lugar, con cerca de 11 mil viajeros en 35 operaciones y un aumento de 25%. Iquitos, por su parte, recibiría a más de 5 mil pasajeros mediante 16 vuelos, un incremento de 9% respecto al año anterior.

El gasto promedio proyectado para los viajes de Fiestas Patrias es de S/547 por persona en transporte, alojamiento, alimentación, compras y recreación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tarapoto y Piura también se encuentran entre las rutas con mayor movimiento. Cada destino movilizaría alrededor de 5 mil pasajeros, a través de 16 y 14 vuelos, respectivamente.

Aunque presentan un volumen menor, Pucallpa y Tumbes registran los mayores crecimientos de la temporada. La demanda hacia Pucallpa aumentaría 36% frente a 2025, mientras que Tumbes mostraría una subida de 28%.

PUBLICIDAD

A estas rutas se suma Chiclayo, destino que la aerolínea comenzó a operar el 13 de julio. Para la semana de Fiestas Patrias, la compañía calcula transportar a más de 2 mil pasajeros hacia la capital de Lambayeque.

“El feriado del 23 de julio, sumado a las celebraciones del 28 y 29, permitirá que muchos peruanos organicen periodos de descanso más largos y aprovechen para recorrer el país”, señaló Vania Cáceres, subgerente de Ventas de SKY en Perú.

Cusco y Arequipa concentran el mayor porcentaje de pasajeros nacionales durante el año, consolidándose como destinos líderes.