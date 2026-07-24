Kiara Montes expone problemas de Perú en Copa Sudamericana de Vóley 2026: “Aguantamos maltratos y le decimos que sí a la selección”

La capitana se mostró incómoda con críticas que viene recibiendo por parte de los hinchas - Crédito: Cátedra Deportes.

Kiara Montes ha salido a dar la cara en nombre de la selección peruana tras la avergonzante eliminación en primera rueda de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. La hecatombe nacional ocasionó un fuerte dolor en el sexteto nacional y obliga a que cada una de las integrantes haga una consciente reflexión.

Bajo la lectura de Montes, la manera en cómo la ‘bicolor’ se presentó en el Coliseo Eduardo Dibós fue lastimera, sobre todo porque durante las últimas semanas cada una de las convocadas había entrenado con plena convicción bajo las órdenes de un cuestionado Antonio Rizola.

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Kiara Montes, de las más experimentadas con Perú. Crédito: VisualesIA ScribNews.

“Es penoso, porque sí nos hemos estado preparando bastante. Los resultados no se dieron como esperábamos. Somos totalmente responsables. Ayer [contra Chile] tuvimos un partido muy malo en actuación general, en la cual ni una de nosotras pudo destacar”, explicó.

A pesar de que Perú ha quedado fuera de carrera por el título, Kiara intenta rescatar lecciones que deberán ser reflejada en una recuperación futura, aunque advirtió que el derrape actual sucedió por falta de sinergia: “No pudimos destacar en ningún fundamento, pero creo que este torneo nos sirve para lo que queremos más adelante. Esperamos tener un plantel más amplio. Es un tema grupal del cual nadie está acostumbrada”.

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El cuadro peruano cayó 25-30 en el tercer set y las brasileñas se quedaron con el partido - Crédito: Latina.

Montes revela maltratos

Acaso el rostro con mayor visibilidad en el actual sexteto nacional ha sacado pecho por el compromiso de cada una de las presentes de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Comprende que haya una incomodidad por el deplorable desempeño en Lima, pero exige que el hincha se sitúe dentro de un contexto adecuado.

“Nosotras no nos debemos a nadie, nos debemos a nosotras mismas. Somos las 14 que estamos acá paradas representando, las que decimos sí a las convocatorias”, dijo Kiara.

El bloque de Perú que afronta la Copa Sudamericana de Vóley 2026. - Crédito: FPV

Además, Montes sorprendió al acusar de problemas que han alterado la armonía del bloque peruano: “Somos las que venimos tantos años aguantando tantos maltratos externos de internos. Seguimos acá y estamos dando pecho y tratando de representar de la mejor manera. Les guste o no, estamos las que estamos”.

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Añadió, finalmente, que “no hay problemas internos entre nosotras, porque tenemos un lindo grupo, pero no somos ajeno a la realidad que tenemos, de que muchos nos critican y sus jugadoras favoritas no están aquí; luego, tenemos otros temas también con nuestra Federación”.

La alegría de la selección chilena contrasta con la desolación del equipo peruano tras caer 3-0 en la Copa Sudamericana. El video muestra la jugada final, la celebración de las ganadoras y la reacción del equipo local ante la inesperada derrota. | Latina

Resistencia ante cuestionamientos

La cantidad de problemas que han condicionado el rendimiento de Perú ante los ojos de la región está afectando más de la cuenta a las voleibolistas y frente a ese escenario, Kiara Montes ha pedido empatía, dado que la configuración nacional siente un ataque desmedido.

“Hay algunas chicas que no pueden venir a entrenar todo el tiempo, son muchas cosas en general. Entonces, hay que respetar también nuestro proceso, porque es bastante duro. Nosotras aguantamos muchas cosas que nadie sabe”, sostuvo la punta receptora.

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Perú se dispone a cerrar su serie enfrentando a Bolivia. - Crédito: Difusión

Por último, Kiara remarcó que son conscientes de lo que atraviesan: “Nosotras sabemos lo que hemos hecho mal. No es necesario que los de afuera nos estén diciendo lo que estamos haciendo mal. Lo sabemos y queremos mejorarlo. Hay que hacerlo”.

La selección peruana ha perdido la chance de luchar por el título de la Copa Sudamericana de Vóley 2026, tras un rendimiento esperpéntico contra Chile y Brasil, rivales que marcaron su eliminación. Tendrá por delante un recorrido de cierre para determinar su posición definitiva.