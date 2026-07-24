Antonio Rizola reconoció errores tras eliminación y reveló si Coraima Gómez jugará en Perú vs Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley 2026

El técnico de la selección peruana de vóley reconoció errores en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. (Latina TV)

La selección peruana ha quedado sin posibilidades de acceder a las semifinales de la Copa Sudamericana de vóley 2026 tras las derrotas sufridas ante Chile y Brasil en la etapa de grupos. Ambos rivales se aseguraron el pase a la siguiente ronda al lograr dos victorias cada uno, lo que dejó al equipo dirigido por Antonio Rizola fuera de la pelea por los primeros lugares.

La mala campaña de la ‘blanquirroja’ generó muchas críticas por el bajo nivel de juego pese a que hubo una cierta mejora frente las brasileñas. Lo cierto es que el combinado nacional no ha sumado ningún set ganado, y los cuestionamientos apuntan a las jugadoras y DT.

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Por ello, el estratega brasileño salió al frente para asumir y reconocer los errores que hicieron que su equipo no pueda tener una buena presentación. Sin embargo, resaltó los cambios que se vieron en sus voleibolistas, tanto en juego como en actitud.

“Altamente positivo. Salir de la condición en la que salimos con Chile, que jugamos muy mal. Hay que ser fuerte para asumir los errores. Nuestra reunión, nuestro trabajo con psicólogo fue exactamente esto: valorar cada punto que hicimos de bueno y reconocer cada error que tuvimos. Cuando se pierde, como perdemos, no se reconocen algunas cosas de buena. Y esto valorizamos hoy. Mejoró mucho la comunicación del equipo, mejoró mucho la disposición del equipo y esto nos ha hecho jugar contra Brasil a un nivel altísimo. Claro que golpeó. Golpeó más que la derrota; cómo jugamos, eso nos golpeó mucho”, apuntó el DT en conversación con Latina TV.

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El cuadro peruano cayó 25-30 en el tercer set y las brasileñas se quedaron con el partido - Crédito: Latina.

¿Coraima Gómez jugará en Perú vs Bolivia?

Hoy, viernes 24 de julio, la ‘blanquirroja’ cerrará su participación ante Bolivia por la fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Y hay mucha expectativa por conocer si Coraima Gómez estará presente en el duelo debido a que fue una de las grande ausentes en el choque con Brasil.

La opuesta nacional estuvo calentando con el equipo, pero luego apareció con hielo en la rodilla generando la preocupación de los hinchas. Antonio Rizola reveló qué pasó con la jugadora de Circolo Sportivo Italiano y si será tomada en cuenta ante las altiplánicas.

“No se descarta. Exactamente, no jugó hoy porque se sintió incómoda ayer después del partido. Ella ha hecho un buen partido ayer, jugó muy bien, pero se sintió incómoda. No es momento; contra Brasil usted tiene que jugar a ciento por ciento para poder ganar. Ahí decidimos no hacerla jugar hoy para poder jugar mañana (hoy)”, añadió el estratega.

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Coraima Gómez fue elegida MVP del duelo entre Perú Olímpico y Perú Mundialista por la Copa Latina de Vóley 2026. Crédito: FPV

El nuevo reto de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 adquiere un valor estratégico para la selección peruana, más allá de la disputa por el título. El torneo, que se desarrolla en Lima, entrega plazas directas para el Campeonato Sudamericano previsto para septiembre en Brasil.

El desafío inmediato para Perú consiste en finalizar entre los seis mejores equipos de la competencia. Solo de esa manera asegurará su presencia en el certamen continental, que a su vez será determinante en la carrera por un cupo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y tres plazas para el Mundial absoluto, evento al que la selección nacional no logra acceder desde 2010.

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El bloque de Perú que afronta la Copa Sudamericana de Vóley 2026. - Crédito: FPV