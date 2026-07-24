ATU: Primeras mujeres seleccionadas para conducir el transporte público en Lima y Callao

Las mujeres elegidas deberán participar en la totalidad de las jornadas de capacitación, previstas hasta el 16 de agosto. (Foto: Puntal)

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la selección de la primera promoción de mujeres para incorporarse al transporte público, como parte de su programa Impulso Mujer.

La iniciativa, informada por la propia ATU, está orientada a “promover una mayor participación femenina en el transporte público y generar nuevas oportunidades de desarrollo profesional”.

Según detalló la Unidad Funcional de Formación, Investigación y Desarrollo (UFFID), nueve mujeres fueron seleccionadas tras un proceso de convocatoria y evaluación. Ellas recibirán capacitación y acompañamiento técnico durante varias semanas, con el fin de fortalecer competencias en áreas como seguridad vial, atención al usuario, primeros auxilios y normativa de transporte.

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El programa también incluye formación en igualdad de género, prevención del acoso y liderazgo, aspectos clave para desenvolverse en un entorno donde la presencia femenina sigue siendo minoritaria.

“Con Impulso Mujer, reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y la construcción de un sistema de movilidad más seguro e inclusivo”, manifestó la vocera de la ATU durante la presentación.

Las participantes que culminen la formación accederán a certificación oficial y serán incorporadas a bolsas de trabajo ofrecidas por operadores de transporte urbano, quienes ya manifestaron su interés en sumar talento femenino a sus equipos.

ATU busca mujeres para conducir el transporte urbano.

Capacitación, acompañamiento y oportunidades laborales

El proceso formativo se desarrollará hasta el 16 de agosto, periodo durante el cual las seleccionadas asistirán a sesiones teóricas y prácticas. La ATU enfatizó que el acompañamiento no termina con la capacitación, sino que se extiende a la etapa de inserción laboral, para facilitar el acceso de las participantes al mercado formal.

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La institución reconoció a sus aliados estratégicos, entre ellos Mercedes-Benz, Yutong, Cálidda y la Escuela de Conductores Profesionales A, quienes contribuyeron al desarrollo de esta primera edición del programa.

“El objetivo es que más mujeres puedan desempeñarse en el transporte público, con el respaldo y la capacitación necesarios para hacerlo en condiciones de igualdad y seguridad”, añadió la vocera de la ATU.

El contexto de desigualdad laboral en el Perú refuerza la relevancia de esta iniciativa. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las mujeres perciben en promedio el 75,7% del salario de los varones y cerca del 70% de la fuerza laboral femenina se concentra en sectores de servicios y comercio, con altos índices de informalidad y menor estabilidad.

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Brecha de género en el sector transporte

La ATU reveló que la participación femenina en puestos de conducción del transporte público sigue siendo muy reducida. En el caso del Metropolitano, solo existen cinco conductoras, cifra que representa menos del 1% del total. Para la institución, programas como Impulso Mujer buscan revertir esta tendencia y generar nuevas oportunidades para las mujeres en el sector.

La vocera de la ATU reconoció que “muchas mujeres enfrentan mayores responsabilidades familiares, lo que limita su acceso a estos empleos”. En ese sentido, la capacitación y el acompañamiento que ofrece el programa son clave para derribar barreras estructurales y avanzar hacia un transporte público más equitativo.

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