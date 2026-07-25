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Brasil vs Argentina: día, hora y dónde ver partido por semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Los elencos de Wagner Fernandes y Facundo Morando se citan en el Coliseo Eduardo Dibós por un lugar en la final del certamen continental

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Brasil vs Argentina: día, hora y dónde ver partido por semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
Brasil vs Argentina: día, hora y dónde ver partido por semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 entra en su etapa decisiva y regalará un auténtico clásico del continente. Brasil y Argentina se enfrentarán por las semifinales del torneo en un duelo que reunirá a dos de las selecciones más importantes de Sudamérica y que pondrá en juego el primer boleto a la gran final del certamen que se disputa en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima.

El conjunto brasileño llega como el gran favorito después de completar una impecable fase de grupos. Las dirigidas por Wagner Fernandes fueron el único equipo que terminó la primera etapa con puntaje perfecto y sin ceder un solo set, una muestra de la superioridad que han exhibido desde el inicio del campeonato.

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Argentina, por su parte, también avanzó entre las cuatro mejores selecciones del torneo, aunque lo hizo como segunda del Grupo B tras caer en la última jornada frente a Colombia. El equipo de Facundo Morando buscará recuperarse rápidamente para dar el golpe ante una selección brasileña que ha mostrado un rendimiento muy sólido.

Las semifinales y partidos para definir los demás lugares de la Copa Sudamericana de vóley 2026 arrancan este sábado 25 de julio.
Las semifinales y partidos para definir los demás lugares de la Copa Sudamericana de vóley 2026 arrancan este sábado 25 de julio.

Aunque Brasil no cuenta con su plantel principal debido a que varias de sus figuras disputan la Volleyball Nations League (VNL), la profundidad del voleibol brasileño le ha permitido presentar una escuadra altamente competitiva. Esa capacidad para renovar generaciones sin perder nivel mantiene a la ‘canarinha’ como una de las grandes potencias del deporte.

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No por casualidad, Brasil y Argentina ocupan actualmente los dos primeros lugares del ranking sudamericano, por lo que el choque promete ser uno de los de mayor nivel técnico en toda la competición.

Brasil vs Argentina: día, hora y dónde ver partido por semifinales

El compromiso entre Brasil y Argentina se disputará este sábado 25 de julio desde las 16:15 horas de Perú, en el Coliseo Eduardo Dibós.

Estos son los horarios internacionales del encuentro:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 16:15 horas.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 17:15 horas.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 18:15 horas.
  • Miami (Estados Unidos): 17:15 horas.
  • Nueva York (Estados Unidos): 17:15 horas.
  • España: 00:15 horas del domingo 26 de julio.
Las semifinales de la Copa Sudamericana de vóley 2026 comenzarán este sábado 25 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós.
Las semifinales de la Copa Sudamericana de vóley 2026 comenzarán este sábado 25 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós. Créditos: Toño Indacochea.

Las semifinales y los partidos por las posiciones del quinto al octavo lugar serán transmitidos en Perú por Latina Televisión, a través de los canales 2 y 702 HD.

Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa del campeonato con la previa de cada encuentro, el minuto a minuto, las principales incidencias, resultados, estadísticas, declaraciones de las protagonistas y el análisis de la jornada.

¿Cómo llegan los equipos?

Brasil aterriza en las semifinales con números que respaldan su favoritismo. Ganó sus tres partidos de la fase de grupos por 3-0 frente a Bolivia, Perú y Chile, terminando como líder absoluto del Grupo A sin perder un solo set.

En su última presentación derrotó con autoridad a Chile. Sabrina lideró el ataque con 16 puntos, mientras Lanna aportó 10, Juju sumó 9 y Karina añadió 8 unidades para sellar otra actuación convincente del cuadro brasileño.

Más allá de las estadísticas, el equipo de Wagner Fernandes ha destacado por la regularidad de su juego. Su sólido bloqueo, la velocidad en la distribución y la profundidad de su plantel le han permitido dominar cada uno de sus compromisos sin pasar mayores sobresaltos.

En un partido lleno de tensión y grandes jugadas, Colombia logró una importante victoria contra Argentina. Observa el match point y la increíble celebración del equipo cafetero. | Latina TV

Argentina, en cambio, llega con la necesidad de recuperarse tras sufrir su primera derrota en el torneo. La ‘albiceleste’ cayó por 3-1 frente a Colombia en un intenso partido que definió el liderato del Grupo B.

En ese encuentro, Bianca Cugno volvió a ser la principal referencia ofensiva de las dirigidas por Facundo Morando al registrar 19 puntos, mientras Candelaria Herrera colaboró con 16 y Daniela Bulaich aportó 15. Sin embargo, la inspirada actuación de Ana Karina Olaya e Ivonee Montaño terminó inclinando la balanza a favor de las colombianas.

A pesar del tropiezo, Argentina demostró durante la fase de grupos que cuenta con recursos suficientes para competir ante cualquier rival. Antes de caer frente a Colombia había derrotado con autoridad a Venezuela y Ecuador, resultados que le permitieron asegurar con anticipación su clasificación a las semifinales.

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