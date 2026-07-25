A qué hora juega Sporting Cristal vs Melgar HOY: partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal afrontará hoy, sábado 25 de julio, uno de los desafíos más exigentes en el arranque del Torneo Clausura 2026. El cuadro dirigido por Roberto Mosquera visitará a Melgar en el estadio Monumental de la UNSA, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la segunda jornada por enfrentar a dos equipos llamados a pelear por los primeros lugares de la Liga 1.
Los ‘celestes’ buscarán prolongar el buen inicio que tuvieron en el Clausura tras imponerse a Deportivo Garcilaso, mientras que el ‘dominó’ intentará hacerse fuerte en Arequipa luego de un sólido estreno en condición de visitante. Además de los tres puntos, ambos clubes pondrán en juego un envión anímico importante de cara a una temporada en la que aspiran a luchar por el título nacional.
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A qué hora juega Sporting Cristal vs Melgar por Torneo Clausura 2026
El encuentro entre Sporting Cristal y Melgar se disputará desde las 20:00 horas de Perú en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa.
Estos son los horarios en los demás países de Sudamérica:
- Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 21:00 horas.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:00 horas.
Canal TV de Sporting Cristal vs Melgar por Torneo Clausura 2026
El compromiso será transmitido en exclusiva por L1 MAX, canal oficial de la Liga 1 que posee los derechos televisivos del campeonato peruano.
La señal está disponible a través de los operadores DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Win y Best Cable. Asimismo, quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante la plataforma Liga 1 Play, compatible con teléfonos móviles, tabletas y computadoras.
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Como es habitual, Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial con la previa del partido, el minuto a minuto, las alineaciones confirmadas, los goles, las principales incidencias y las declaraciones de los protagonistas una vez concluido el compromiso.
Este duelo será parte de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Créditos: L1 Max.
¿Cómo llegan los equipos?
Sporting Cristal inició el Torneo Clausura con una ajustada pero valiosa victoria por 1-0 sobre Deportivo Garcilaso en el estadio Alberto Gallardo. El único tanto del encuentro fue obra de Martín Távara, quien resolvió el compromiso con un preciso tiro libre que dejó sin opciones al guardameta rival.
Más allá del resultado, el conjunto rimense mostró pasajes de buen fútbol y consiguió comenzar con el pie derecho una competencia en la que buscará mejorar la imagen dejada durante el Apertura.
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Melgar también llega en un gran momento. El equipo dirigido por Miguel Rondelli dio un golpe de autoridad en la primera fecha al derrotar 3-1 a Cienciano en el clásico del sur disputado en Cusco.
Los arequipeños construyeron su triunfo gracias a los goles de Nicolás Quagliata, Jefferson Cáceres y Jhonny Vidales, demostrando una gran eficacia ofensiva para sumar tres puntos importantes fuera de casa antes de su estreno como local en el Clausura.
Con ambos equipos debutando con victoria, el choque en Arequipa pondrá frente a frente a dos planteles que llegan con confianza y que buscarán mantenerse en el grupo de líderes del campeonato.
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¿Cómo quedaron en el Torneo Apertura?
El último enfrentamiento entre Sporting Cristal y Melgar dejó uno de los partidos más emocionantes del Torneo Apertura. El duelo, disputado en el estadio Alberto Gallardo, tuvo un desenlace dramático que terminó favoreciendo al conjunto arequipeño.
El ‘dominó’ abrió el marcador gracias a Bernardo Cuesta, quien aprovechó una de las primeras ocasiones claras del encuentro para adelantar a su equipo. Cuando parecía que los tres puntos viajarían a Arequipa, Felipe Vizeu apareció en los minutos finales para igualar el marcador y desatar la celebración de los hinchas rimenses.
Sin embargo, todavía quedaba una última emoción. En la acción final del compromiso, Cristian Bordacahar encontró un espacio dentro del área y anotó el 2-1 definitivo para darle una agónica victoria a Melgar, resultado que ahora Sporting Cristal intentará revanchar en una nueva edición de uno de los duelos más atractivos de la Liga 1 2026.
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