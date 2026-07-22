Se filtró la reunión clave en Alianza Lima que definirá las llegadas de Gallese y Soto: “La nueva junta de acreedores apoyará al área deportiva”

El periodista José Varela reveló detalles de la junta en el club 'blanquiazul' por el futuro de la institución de cara al Torneo Clausura. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

Alianza Lima concretó a mitad de año el regreso de Cristian Neira y recientemente aseguró la llegada del chileno Nicolás Díaz. Estos movimientos, impulsados por la directiva, buscan robustecer un plantel que apunta de lleno a conquistar el Torneo Clausura 2026. Sin embargo, el club todavía mantiene interés en sumar a Pedro Gallese, actual arquero de Deportivo Cali, y a Jhair Soto, zaguero de ADT, como parte de una estrategia para elevar el nivel competitivo del equipo en la recta final de la temporada.

El periodista José Varela detalló que las negociaciones por ambos futbolistas atraviesan un momento de análisis y cautela dentro de la institución. “¿Caso de Pedro Gallese? Todo se mantiene igual. También estuve averiguando la situación de Jhair Soto y todavía no hay ningún avance”, explicó en el programa de YouTube, Modo Fútbol.

PUBLICIDAD

El comunicador puntualizó que el acuerdo entre ADT y la entidad ‘blanquiazul’ parecía encaminarse, pero el escenario actual muestra una clara pausa en las gestiones. Pero no solo Alianza Lima figura entre los pretendientes de Jhair Soto, que también ha despertado el interés de otros clubes peruanos. Según Varela, “no me dijeron nombres, pero sí que son varios clubes y que no hay una aceleración en relación a su futuro”. El lateral sigue evaluando sus posibilidades, aunque el periodista remarcó que “consideran que es un buen jugador y que lo más conveniente para él es que siga jugando, que tenga regularidad”.

La decisión final sobre el futuro inmediato de Soto dependerá, en buena parte, de que el futbolista continúe sumando minutos y mantenga su desarrollo. De hecho, Varela subrayó que, en los planes de quienes asesoran al jugador, se contempla que “pueda ser una opción en la selección peruana” si logra consolidarse con continuidad.

PUBLICIDAD

Jhair Soto proviene de la reserva de ADT, aunque antes jugó en Deportivo Llacuabamba. - créditos: ADT

En cuanto a Pedro Gallese, la situación no presenta mayores movimientos en comparación con días anteriores. El ‘Pulpo’ sigue atado a Deportivo Cali y cualquier intento de fichaje requeriría una inversión considerable. “Ambos jugadores tienen contrato con sus clubes y para ficharlos hay que desembolsar un dinero”, advirtió el periodista. Desde la directiva, la premisa es clara: Alianza Lima no va a hacer locuras para poder traer a alguno de ellos.

La reunión clave en Alianza Lima para definir los fichajes de cara al Torneo Clausura 2026

Mientras las especulaciones sobre altas y bajas circulan, Alianza Lima vivirá hoy una jornada decisiva. Según José Varela, “hoy es un día clave porque se dará la asunción de la nueva junta de acreedores”. Este cambio institucional no solo marcará un nuevo ciclo en la gestión económica, sino que influirá directamente en la política de contrataciones para el Torneo Clausura.

PUBLICIDAD

A partir de la oficialización de la nueva dirigencia, la responsabilidad de “aportar y de apoyar al área deportiva de Alianza Lima” recaerá sobre los flamantes acreedores. El área deportiva, comandada por los Navarra, que ha gozado de autonomía en sus decisiones, contará ahora con el respaldo formal de la nueva administración. Varela aclaró que “hay total autonomía para el área deportiva de Alianza Lima que está desarrollándose, pero a partir de ahora, también habrá el apoyo que debe tener por parte de esta nueva junta de acreedores”.

Este programa de YouTube presenta una discusión con cuatro participantes. Tres hombres están en un estudio con micrófonos y audífonos, y uno de ellos se encuentra al aire libre. El formato es de debate periodístico, como lo indica el logo 'Doble Punto'. La conversación se centra en la situación financiera del club de fútbol Alianza Lima, abordando temas de deudas, acreencias y la gestión del club. Se mencionan los intereses de los hinchas y la participación de figuras como Paolo Guerrero y Salomón Lerner en este contexto. Youtube Horacio Zimmermann

El reciente fichaje, Nicolás Díaz, fue presentado por Fernando Cabada, quien hasta hoy se desempeña como administrador general. Su lugar será ocupado por Alfredo Arosemena, mientras que Diego Guerrero asumirá la gerencia legal. Estos movimientos internos buscan fortalecer la estructura del club y dotar de mayor estabilidad a las decisiones deportivas y administrativas que se avecinan.

PUBLICIDAD

Según Varela, tras la consolidación de la nueva junta, “en los próximos días seguramente pueden haber novedades en relación a Pedro Gallese y a Jhair Soto”. El desenlace de ambas posibles incorporaciones dependerá, en buena medida, del margen de maniobra que otorgue la administración entrante y de la evaluación financiera que realicen sobre cada operación.