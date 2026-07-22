Se filtró la reunión clave en Alianza Lima que definirá las llegadas de Gallese y Soto: “La nueva junta de acreedores apoyará al área deportiva”

Alianza Lima concretó a mitad de año el regreso de Cristian Neira y recientemente aseguró la llegada del chileno Nicolás Díaz. Estos movimientos, impulsados por la directiva, buscan robustecer un plantel que apunta de lleno a conquistar el Torneo Clausura 2026. Sin embargo, el club todavía mantiene interés en sumar a Pedro Gallese, actual arquero de Deportivo Cali, y a Jhair Soto, zaguero de ADT, como parte de una estrategia para elevar el nivel competitivo del equipo en la recta final de la temporada.
El periodista José Varela detalló que las negociaciones por ambos futbolistas atraviesan un momento de análisis y cautela dentro de la institución. “¿Caso de Pedro Gallese? Todo se mantiene igual. También estuve averiguando la situación de Jhair Soto y todavía no hay ningún avance”, explicó en el programa de YouTube, Modo Fútbol.
PUBLICIDAD
El comunicador puntualizó que el acuerdo entre ADT y la entidad ‘blanquiazul’ parecía encaminarse, pero el escenario actual muestra una clara pausa en las gestiones. Pero no solo Alianza Lima figura entre los pretendientes de Jhair Soto, que también ha despertado el interés de otros clubes peruanos. Según Varela, “no me dijeron nombres, pero sí que son varios clubes y que no hay una aceleración en relación a su futuro”. El lateral sigue evaluando sus posibilidades, aunque el periodista remarcó que “consideran que es un buen jugador y que lo más conveniente para él es que siga jugando, que tenga regularidad”.
La decisión final sobre el futuro inmediato de Soto dependerá, en buena parte, de que el futbolista continúe sumando minutos y mantenga su desarrollo. De hecho, Varela subrayó que, en los planes de quienes asesoran al jugador, se contempla que “pueda ser una opción en la selección peruana” si logra consolidarse con continuidad.
PUBLICIDAD
En cuanto a Pedro Gallese, la situación no presenta mayores movimientos en comparación con días anteriores. El ‘Pulpo’ sigue atado a Deportivo Cali y cualquier intento de fichaje requeriría una inversión considerable. “Ambos jugadores tienen contrato con sus clubes y para ficharlos hay que desembolsar un dinero”, advirtió el periodista. Desde la directiva, la premisa es clara: Alianza Lima no va a hacer locuras para poder traer a alguno de ellos.
La reunión clave en Alianza Lima para definir los fichajes de cara al Torneo Clausura 2026
Mientras las especulaciones sobre altas y bajas circulan, Alianza Lima vivirá hoy una jornada decisiva. Según José Varela, “hoy es un día clave porque se dará la asunción de la nueva junta de acreedores”. Este cambio institucional no solo marcará un nuevo ciclo en la gestión económica, sino que influirá directamente en la política de contrataciones para el Torneo Clausura.
PUBLICIDAD
A partir de la oficialización de la nueva dirigencia, la responsabilidad de “aportar y de apoyar al área deportiva de Alianza Lima” recaerá sobre los flamantes acreedores. El área deportiva, comandada por los Navarra, que ha gozado de autonomía en sus decisiones, contará ahora con el respaldo formal de la nueva administración. Varela aclaró que “hay total autonomía para el área deportiva de Alianza Lima que está desarrollándose, pero a partir de ahora, también habrá el apoyo que debe tener por parte de esta nueva junta de acreedores”.
El reciente fichaje, Nicolás Díaz, fue presentado por Fernando Cabada, quien hasta hoy se desempeña como administrador general. Su lugar será ocupado por Alfredo Arosemena, mientras que Diego Guerrero asumirá la gerencia legal. Estos movimientos internos buscan fortalecer la estructura del club y dotar de mayor estabilidad a las decisiones deportivas y administrativas que se avecinan.
PUBLICIDAD
Según Varela, tras la consolidación de la nueva junta, “en los próximos días seguramente pueden haber novedades en relación a Pedro Gallese y a Jhair Soto”. El desenlace de ambas posibles incorporaciones dependerá, en buena medida, del margen de maniobra que otorgue la administración entrante y de la evaluación financiera que realicen sobre cada operación.
Más Noticias
Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026
El equipo comandado por Antonio Rizola arranca su participación con una exigente prueba ante un rival directo por la clasificación a semifinales. Revisa los detalles y sigue las incidencias en tiempo real
A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino HOY: partido por ‘play-offs’ ida de la Copa Sudamericana 2026
Los ‘celestes’ enfrentarán a uno de los retos más exigentes de la temporada cuando reciban al equipo brasileño en el Estadio Nacional. Conoce la programación oficial del compromiso
Triunfazo de Ignacio Buse para clasificar a cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026
El tenista peruano comenzó perdiendo ante Kilian Feldbausch, pero lo remontó en el Abierto de Generali
“Es un inmenso orgullo seguir siendo reconocido como leyenda”: Teófilo Cubillas valora su presencia en el Mundial 2026
El máximo ídolo del fútbol peruano agradeció a la FIFA por la invitación a la Copa del Mundo en Norteamérica y destacó el privilegio de seguir representando al país en el escenario más grande del fútbol internacional
Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026
El conjunto ‘rimense’ buscará dar el primer golpe ante su hinchada en el Estadio Nacional de Lima cuando juegue ante el ‘masa bruta’ que es cuarto en el Brasileirao. Sigue las incidencias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD