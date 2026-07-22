Minedu supervisa colegio de Surquillo: autoridades verifican protocolos tras denuncia de agresión entre alumnas

Día contra el bullying: Ministerio de Justicia brinda recomendaciones para actuar ante el acoso escolar. (Foto: Agencia Andina)

La Unidad de Gestión Educativa Local 07 (UGEL 07), en coordinación con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y la Defensoría del Pueblo, realizó una visita de supervisión a la institución educativa Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en Surquillo, luego de que se reportara una presunta agresión física entre alumnas fuera del plantel.

Durante la intervención, el equipo interinstitucional sostuvo una reunión con la directora del colegio para conocer de primera mano las acciones tomadas por la institución desde que se informó el caso. Según datos brindados por la dirección, el incidente fue conocido el 14 de julio, después de que un padre de familia alertó sobre una posible agresión ocurrida fuera de las instalaciones.

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Posteriormente, la madre de la estudiante afectada presentó el acta de denuncia oficial, lo que llevó a la activación inmediata de los protocolos internos para brindar atención y acompañamiento a la víctima.

Una niña de 11 años fue víctima de una brutal agresión por parte de cinco compañeros de su colegio en Surquillo. El ataque, grabado en video, fue motivado por un conflicto amoroso. La madre de la menor denuncia los hechos mientras otros padres de familia protestan exigiendo seguridad.| Video: ATV

Supervisión y reuniones

Como parte de la supervisión, los representantes de UGEL 07, DRELM y Defensoría del Pueblo revisaron la documentación asociada al caso y verificaron el cumplimiento de los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación (Minedu) para la atención de episodios de violencia entre escolares.

Además, el equipo entrevistó a las docentes tutoras de las estudiantes involucradas, quienes informaron que se han implementado sesiones de fortalecimiento del buen trato, convivencia escolar y prevención de la violencia, junto con tutorías individuales personalizadas.

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En el marco de la revisión, se constató que las estudiantes implicadas pertenecen a distintos grados del nivel secundaria y que, al momento de la visita, ambas asistían con regularidad a sus clases.

Tras analizar los documentos y las entrevistas, el equipo especializado emitió recomendaciones dirigidas a fortalecer la gestión institucional del colegio. Entre las sugerencias se encuentra la aplicación rigurosa de los protocolos indicados en la Resolución Ministerial N.° 383-2025-MINEDU, el cumplimiento estricto de los plazos para comunicar casos a las autoridades competentes y la realización de entrevistas formales con las familias de las partes implicadas.

Asimismo, se recomendó la implementación de un plan de contingencia que contemple acciones de acompañamiento no solo para las estudiantes, sino también para los docentes y padres de familia, con el fin de abordar integralmente la situación y prevenir nuevos episodios de violencia en la comunidad educativa.

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Canales de emergencia

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ofrece atención gratuita y confidencial a través de la Línea 100, disponible las 24 horas. Este canal brinda apoyo psicológico, legal y social a estudiantes y familias afectadas por violencia de cualquier tipo, incluyendo situaciones ocurridas en el entorno escolar.

El Ministerio de Educación pone a disposición de la comunidad educativa el sistemaSiseve(www.siseve.pe), una plataforma digital para reportar casos de violencia escolar de forma segura y confidencial. A través de este servicio, víctimas y testigos pueden registrar el caso.

La dirección del colegio es el primer punto de contacto institucional para atender situaciones de violencia entre estudiantes. Ante cualquier incidente, las familias pueden acudir directamente a la dirección para informar sobre el caso y solicitar la activación de los protocolos internos de atención.

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