“Es un inmenso orgullo seguir siendo reconocido como leyenda”: Teófilo Cubillas valora su presencia en el Mundial 2026

Teófilo Cubillas volvió a estar presente en el escenario más importante del fútbol mundial. El histórico exfutbolista peruano asistió como invitado de la FIFA a la Copa del Mundo 2026 y, tras la final del certamen, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde expresó el orgullo que siente por seguir siendo reconocido como una leyenda de este deporte y representar al Perú en un evento de semejante magnitud.

El ‘Nene’, considerado uno de los mejores futbolistas en la historia del país, aseguró que cada Mundial tiene un significado especial, aunque vivir una final siempre deja recuerdos imborrables. Por ello, agradeció la oportunidad de haber formado parte, una vez más, de la máxima fiesta del balompié.

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“Qué honor tan grande haber podido asistir a otra Final de la Copa del Mundo. Cada Mundial es especial, pero vivir una final siempre será una experiencia inolvidable”, escribió en su publicación.

Cubillas también dedicó unas palabras a la selección española, que se consagró campeona del torneo tras vencer a Argentina. “Mis felicitaciones a España por conquistar la Copa del Mundo. Con una gran combinación de jóvenes talentos y jugadores de experiencia, demostraron el excelente momento que vive el fútbol español. Sin duda, serán protagonistas durante muchos años”, señaló.

Teófilo Cubillas estuvo presente en la final entre España y Argentina del Mundial 2026. Crédito: Facebook

Un Mundial lleno de recuerdos

Más allá de lo deportivo, el exjugador de la selección peruana explicó que esta edición del Mundial tuvo un valor especial por celebrarse en Estados Unidos, un país con el que mantiene una estrecha relación desde hace varias décadas.

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Durante su estadía pudo reencontrarse con la legendaria Mia Hamm, considerada una de las mejores futbolistas de todos los tiempos y con quien integró un comité de la FIFA. Asimismo, volvió a coincidir con Bora Milutinović, reconocido entrenador serbio.

“Fue una alegría reencontrarme con la legendaria Mia Hamm, con quien tuve el honor de formar parte de un comité de FIFA, y con el profesor Bora Milutinović, con quien tuve la oportunidad de colaborar durante el proceso de preparación de la selección de Estados Unidos rumbo al Mundial de 1994. Volver a encontrarnos tantos años después hizo este momento aún más especial”, expresó.

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Además, Cubillas envió un mensaje de reconocimiento a las 48 selecciones que participaron en el campeonato y resaltó el privilegio que representa vestir la camiseta de un país en una Copa del Mundo.

“Para cualquier futbolista, vestir la camiseta de su país en un Mundial es el mayor honor que puede existir. Todos ustedes han escrito una página muy especial en la historia del fútbol”, manifestó.

Teófilo Cubillas es el mejor futbolista de todos los tiempos en Perú. - Crédito: AFP

El orgullo de representar al Perú

En la parte final de su publicación, el máximo goleador peruano en la historia de los mundiales agradeció a la FIFA por las atenciones recibidas durante toda la competencia y aseguró que continúa siendo un honor representar al Perú en el máximo escenario del fútbol internacional.

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“Por último, quiero agradecer de corazón a FIFA por el trato excepcional que recibí durante todo este Mundial. Es un inmenso orgullo seguir siendo reconocido como una Leyenda FIFA y continuar representando a mi querido Perú en el escenario más importante del fútbol mundial”, concluyó.

Cubillas cerró su mensaje con un esperanzador “¡Hasta el próximo Mundial!”, dejando en evidencia que, más de cuatro décadas después de haber brillado con la selección peruana, su figura continúa siendo una de las más respetadas por la FIFA y por el fútbol internacional. Su presencia en la Copa del Mundo 2026 ratifica el legado que construyó dentro de las canchas y el reconocimiento que sigue recibiendo como uno de los grandes referentes históricos del deporte peruano.

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