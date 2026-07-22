Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

Entradas del Sporting Cristal vs RB Bragantino: precios y dónde comprar para asistir a los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026 El elenco de Roberto Mosquera asume su primer gran reto en el segundo semestre del año. El duelo tendrá lugar en el Estadio Nacional. Conoce cómo adquirir tu boleto para este esperado duelo

Sporting Cristal puso a la venta las entradas para el duelo ante RB Bragantino por los 'play-offs' de la Copa Sudamericana. Crédito: Joinnus.

Sporting Cristal afrontará uno de los partidos más importantes de su temporada cuando reciba a RB Bragantino por los 'play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026. El compromiso representará la primera gran prueba para el nuevo comando técnico encabezado por Roberto Mosquera, quien inició su segundo ciclo al frente del conjunto ‘rimense’ con el objetivo de devolver al equipo al protagonismo internacional. El estratega peruano buscará comenzar esta nueva etapa con un resultado que acerque a los ‘celestes’ a los octavos de final del certamen continental.