Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal y Red Bull Bragantino de Brasil afrontarán hoy, miércoles 22 de julio, el duelo de ida del ‘playoff’ de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Nacional de Lima, buscando sacar ventaja para el decisivo encuentro de vuelta en el país de la samba.
Sporting Cristal afrontará uno de los partidos más importantes de su temporada cuando reciba a RB Bragantino por los 'play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026. El compromiso representará la primera gran prueba para el nuevo comando técnico encabezado por Roberto Mosquera, quien inició su segundo ciclo al frente del conjunto ‘rimense’ con el objetivo de devolver al equipo al protagonismo internacional. El estratega peruano buscará comenzar esta nueva etapa con un resultado que acerque a los ‘celestes’ a los octavos de final del certamen continental.
Así llega Sporting Cristal
Sporting Cristal llega motivado tras vencer por 1-0 a Deportivo Garcilaso en el inicio del Torneo Clausura, aunque arrastra la baja del venezolano Juan Manuel Cuesta por lesión.
La escuadra dirigida por Roberto Mosquera reforzó su ofensiva con jugadores como Hernán Barcos y Michael Hoyos, mientras Yoshimar Yotún mantiene su rol clave en el mediocampo. También concretaron el fichaje del joven defensa nacional Anderson Villacorta.
Así llega Red Bull Bragantino
Red Bull Bragantino llega con una racha de cuatro partidos sin perder, incluyendo un empate 1-1 frente a Fluminense en el Brasileirao. Estos resultados le permiten ubicarse en el cuarto puesto con 30 puntos, a 11 del puntero Palmeiras.
El ‘toro loco’, que clasificó tras vencer 2-0 a Carabobo de Venezuela, cuenta con el delantero Isidro Pitta, mundialista con Paraguay, como alternativa en ataque.
Historial Sporting Cristal ante equipos brasileños
Sporting Cristal y Red Bull Bragantino no se han visto las caras en anteriores ocasiones, pero los ‘celestes’ sí han chocado con otros clubes brasileños en 32 oportunidades. No obstante, el balance es desfavorable para el conjunto peruano con solo cinco triunfos, 23 derrotas y cuatro empates.
El último enfrentamiento ocurrió el 5 de mayo del presente año ante Palmeiras, en el marco de la fecha 4 del grupo F de la Copa Libertadores. El estadio Alejandro Villanueva fue testigo de una victoria para el ‘verdao’ por 2-0 con los goles de José Manuel López y Ramón Sosa.
Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino: posibles alineaciones
Sporting Cristal: Diego Enriquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva, Ian Wisdom, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro, Santiago González y Hernán Barcos. DT: Roberto Mosquera
Red Bull Bragantino: Tiago Volpi, Agustín Sant’Anna, Alix Vinicius, Gustavo Marques, Caué, Eric Ramirez, Rodriguinho, José Maria Herrera, Fernando, Lucas Henrique Barbosa y Eduardo Sasha. DT: Vagner Mancini
Árbitro del Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino
Leandro Rey, árbitro de nacionalidad argentina, será el encargado de dirigir el compromiso entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino como juez principal. José Savorani y Sebastián Rainieri cumplirán funciones como asistentes, y María Laura Fortunato ocupará el rol de cuarto árbitro.
El sistema de videoarbitraje (VAR) estará bajo la supervisión del argentino Silvio Trucco, con la asistencia de Salomé Di Iorio. El uruguayo Fernando Falce actuará como asesor de árbitros.
Dónde ver Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino
El Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino, correspondiente al encuentro de ida de los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana 2026, contará con transmisión de ESPN en Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador y Chile, la señal estará a cargo de ESPN 2. En Brasil, el encuentro podrá seguirse a través de Paramount+. Además, Disney+ ofrecerá la transmisión en vivo para toda la región mediante su plataforma de streaming.
Por su parte, la página web de Infobae Perú realizará una cobertura en tiempo real que incluirá información previa, actualización minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y los datos más relevantes del partido.
A qué hora juega Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino
El encuentro entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino se realizará en el Estadio Nacional de Lima el miércoles 22 de julio a las 19:30 horas de Perú, misma franja horaria de Ecuador y Colombia. En Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami) comenzará una hora después.
La transmisión en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay se dará a laas 21:30 horas, mientras que en México está previsto para las 18:30 horas. En España el pitazo inicial será a las 02:30 horas de la madrugada del jueves 23 de julio.