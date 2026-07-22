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Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

El conjunto ‘rimense’ buscará dar el primer golpe ante su hinchada en el Estadio Nacional de Lima cuando juegue ante el ‘masa bruta’ que es cuarto en el Brasileirao. Sigue las incidencias

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08:14 hsHoy

Sporting Cristal y Red Bull Bragantino de Brasil afrontarán hoy, miércoles 22 de julio, el duelo de ida del ‘playoff’ de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Nacional de Lima, buscando sacar ventaja para el decisivo encuentro de vuelta en el país de la samba.

08:13 hsHoy

Entradas del Sporting Cristal vs RB Bragantino: precios y dónde comprar para asistir a los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026

El elenco de Roberto Mosquera asume su primer gran reto en el segundo semestre del año. El duelo tendrá lugar en el Estadio Nacional. Conoce cómo adquirir tu boleto para este esperado duelo

Sporting Cristal puso a la venta las entradas para el duelo ante RB Bragantino por los 'play-offs' de la Copa Sudamericana. Crédito: Joinnus.
Sporting Cristal puso a la venta las entradas para el duelo ante RB Bragantino por los 'play-offs' de la Copa Sudamericana. Crédito: Joinnus.

Sporting Cristal afrontará uno de los partidos más importantes de su temporada cuando reciba a RB Bragantino por los 'play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026. El compromiso representará la primera gran prueba para el nuevo comando técnico encabezado por Roberto Mosquera, quien inició su segundo ciclo al frente del conjunto ‘rimense’ con el objetivo de devolver al equipo al protagonismo internacional. El estratega peruano buscará comenzar esta nueva etapa con un resultado que acerque a los ‘celestes’ a los octavos de final del certamen continental.

Leer la nota completa
08:13 hsHoy

Así llega Sporting Cristal

Sporting Cristal llega motivado tras vencer por 1-0 a Deportivo Garcilaso en el inicio del Torneo Clausura, aunque arrastra la baja del venezolano Juan Manuel Cuesta por lesión.

La escuadra dirigida por Roberto Mosquera reforzó su ofensiva con jugadores como Hernán Barcos y Michael Hoyos, mientras Yoshimar Yotún mantiene su rol clave en el mediocampo. También concretaron el fichaje del joven defensa nacional Anderson Villacorta.

Sporting Cristal se impuso por la mínima diferencia a Deportivo Garcilaso en su debut en la Liga 1. A pesar de un claro dominio y múltiples ocasiones de gol, el equipo rimense consiguió los tres puntos gracias a una genialidad de Távara. ¡Mira el resumen completo!
08:13 hsHoy

Así llega Red Bull Bragantino

Red Bull Bragantino llega con una racha de cuatro partidos sin perder, incluyendo un empate 1-1 frente a Fluminense en el Brasileirao. Estos resultados le permiten ubicarse en el cuarto puesto con 30 puntos, a 11 del puntero Palmeiras.

El ‘toro loco’, que clasificó tras vencer 2-0 a Carabobo de Venezuela, cuenta con el delantero Isidro Pitta, mundialista con Paraguay, como alternativa en ataque.

08:13 hsHoy

Historial Sporting Cristal ante equipos brasileños

Sporting Cristal y Red Bull Bragantino no se han visto las caras en anteriores ocasiones, pero los ‘celestes’ sí han chocado con otros clubes brasileños en 32 oportunidades. No obstante, el balance es desfavorable para el conjunto peruano con solo cinco triunfos, 23 derrotas y cuatro empates.

El último enfrentamiento ocurrió el 5 de mayo del presente año ante Palmeiras, en el marco de la fecha 4 del grupo F de la Copa Libertadores. El estadio Alejandro Villanueva fue testigo de una victoria para el ‘verdao’ por 2-0 con los goles de José Manuel López y Ramón Sosa.

Las anotaciones para el triunfo del 'verdao' contra los 'rimenses' en Matute. (Video: Conmebol)
08:13 hsHoy

Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enriquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva, Ian Wisdom, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro, Santiago González y Hernán Barcos. DT: Roberto Mosquera

Red Bull Bragantino: Tiago Volpi, Agustín Sant’Anna, Alix Vinicius, Gustavo Marques, Caué, Eric Ramirez, Rodriguinho, José Maria Herrera, Fernando, Lucas Henrique Barbosa y Eduardo Sasha. DT: Vagner Mancini

08:13 hsHoy

Árbitro del Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino

Leandro Rey, árbitro de nacionalidad argentina, será el encargado de dirigir el compromiso entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino como juez principal. José Savorani y Sebastián Rainieri cumplirán funciones como asistentes, y María Laura Fortunato ocupará el rol de cuarto árbitro.

El sistema de videoarbitraje (VAR) estará bajo la supervisión del argentino Silvio Trucco, con la asistencia de Salomé Di Iorio. El uruguayo Fernando Falce actuará como asesor de árbitros.

El argentino Leandro Rey será el árbitro del Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana 2025. - créditos: Difusión
El argentino Leandro Rey será el árbitro del Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino por Copa Sudamericana 2025. - créditos: Difusión
08:13 hsHoy

Dónde ver Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino

El Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino, correspondiente al encuentro de ida de los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana 2026, contará con transmisión de ESPN en Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador y Chile, la señal estará a cargo de ESPN 2. En Brasil, el encuentro podrá seguirse a través de Paramount+. Además, Disney+ ofrecerá la transmisión en vivo para toda la región mediante su plataforma de streaming.

Por su parte, la página web de Infobae Perú realizará una cobertura en tiempo real que incluirá información previa, actualización minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y los datos más relevantes del partido.

08:13 hsHoy

A qué hora juega Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino

El encuentro entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino se realizará en el Estadio Nacional de Lima el miércoles 22 de julio a las 19:30 horas de Perú, misma franja horaria de Ecuador y Colombia. En Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami) comenzará una hora después.

La transmisión en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay se dará a laas 21:30 horas, mientras que en México está previsto para las 18:30 horas. En España el pitazo inicial será a las 02:30 horas de la madrugada del jueves 23 de julio.

Canal TV del Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino por Copa Sudamericana 2026. - créditos: Conmebol
Canal TV del Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino por Copa Sudamericana 2026. - créditos: Conmebol

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