Canal del río Huaycoloro es usado como 'vía expresa' por decenas de conductores al este de Lima

Transeúntes que frecuentan el puente Huaycoloro se encuentran atemorizados por el estado de la infraestructura. (Crédito: Andina)

En el distrito de Lurigancho-Chosica, al este de Lima, la reciente infraestructura destinada a canalizar la quebrada Huaycoloro enfrenta una situación inesperada. A pesar de haber sido concebida para proteger a más de treinta mil vecinos de los desbordes del río, la obra se ha convertido en una vía alternativa para decenas de conductores, quienes utilizan el canal como autopista improvisada.

Según reportó Latina Noticias, el fenómeno ocurre en el sector de Cajamarquilla, donde la obra inaugurada el año pasado ahora es el escenario de un uso no autorizado que expone tanto a la infraestructura como a quienes circulan por ella.

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La canalización de la quebrada Huaycoloro, que abarca 10 kilómetros de extensión, requirió una inversión de seiscientos noventa y dos millones de soles. El objetivo fue crear un canal capaz de resistir caudales de hasta doscientos metros cúbicos por segundo, con muros de contención de casi cinco metros, según detalló Latina Noticias. Esta infraestructura buscaba reducir el riesgo de huaicos y proteger a las comunidades de Campoy, Nevería, Huachipa y Cajamarquilla.

Personal de la Municipalida de Lima inspeccionando el antiguo puente Huaycaloro, en SJL. (Crédito: MML)

Sin embargo, el canal ha empezado a ser utilizado por todo tipo de vehículos, incluidos minivans, mototaxis, motocicletas y camionetas. De acuerdo con el reporte del medio, se ha detectado el ingreso de conductores a través de al menos cuatro accesos no controlados a lo largo de la canalización. Esta práctica se ha vuelto frecuente en semanas recientes, hecho que puede observarse tanto en recorridos presenciales como en videos difundidos en redes sociales.

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Ahorrar tiempo

Los testimonios recogidos reflejan que los conductores eligen esta ruta para reducir el tiempo de trayecto entre Cajamarquilla y la avenida Ramiro Prialé. Mientras que el recorrido por las vías oficiales puede demorar hasta cuarenta y cinco minutos, el cruce por el canal permite completar el trayecto en solo quince a veinte minutos.

Un conductor entrevistado admitió que atraviesa la canalización en cinco minutos, reconociendo que no está permitido hacerlo: “Un mea culpa. No podría transitar por acá, ¿verdad? Sí, sí, así es”, declaró ante las cámaras del medio.

El mismo conductor explicó que su vehículo presenta daños por las piedras del camino y que la situación en la avenida Cajamarquilla, donde la vía permanece sin asfaltar y con presencia de piedras y tierra, complica el tránsito habitual, sobre todo para vehículos particulares y camiones que circulan por la zona industrial.

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Las comunidades de Campoy, Nevería, Huachipa y Cajamarquilla dependen de la infraestructura de Huaycoloro para enfrentar desbordes y huaicos.

Falta de control

A pesar de la presencia de serenos del distrito en las áreas laterales, principalmente en la avenida Cajamarquilla, los ingresos al canal carecen de medidas de seguridad eficaces. Latina Noticias constató que el flujo de vehículos es constante, con unidades pasando cada diez o quince minutos por la infraestructura diseñada para el cauce del río.

El uso indebido del canal ha generado preocupación por accidentes de tránsito reportados desde la inauguración de la obra en septiembre del año anterior. Los periodistas del medio señalaron que el paso de vehículos va deteriorando el asfalto y los muros de la canalización, infraestructura que fue concebida para resistir las inclemencias del clima y no el tránsito vehicular.

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Durante la cobertura de Latina Noticias, se observaron vehículos de pasajeros y particulares cruzando a través del canal, incluso en presencia de los reporteros. La estructura, que da la impresión de una vía expresa por su asfalto y dimensiones, fue diseñada exclusivamente para contener los desbordes del río Huaycoloro. No obstante, la falta de control en los accesos ha permitido su uso como alternativa vial, lo que incrementa el desgaste de la obra y eleva el riesgo para quienes la utilizan y para los habitantes de la zona.

Los ríos Rímac, Chillón y Huaycoloro se encuentran en alerta roja por incremento de sus caudales.

La obra fue pensada para soportar fenómenos naturales como los huaicos que han afectado al este de Lima en años recientes. El canal fue equipado con muros de concreto y capacidad de absorción de grandes volúmenes de agua, características cruciales para la protección de las viviendas y la integridad de las comunidades cercanas.

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Llamado a las autoridades

El reporte de Latina Noticias concluyó con un llamado a las autoridades para reforzar el control en los accesos a la canalización e intervenir en la mejora de la avenida Cajamarquilla, cuya condición actual favorece que los conductores busquen rutas alternativas. Se subrayó que la situación evidencia la necesidad de soluciones integrales que permitan preservar la función original de la infraestructura y garantizar la seguridad vial en la zona.