Conoce los horarios para los corredores, Metropolitano, Línea 1 y otros transportes por el feriado del 23 de julio

La ATU pidió a los usuarios revisar los horarios y organizar sus viajes para evitar contratiempos durante la jornada no laborable - Créditos: Andina.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que este jueves 23 de julio los servicios de transporte público autorizado operarán con un horario especial debido al feriado por el Día de la Fuerza Aérea del Perú.

La medida comprende al sistema de buses, corredores complementarios, Metropolitano, Metro de Lima y Callao, así como a los taxis autorizados, con el objetivo de garantizar la movilidad de los usuarios durante la jornada no laborable.

Según la entidad, el transporte regular funcionará desde las 4:30 a.m. hasta las 12:00 a.m. (medianoche), aunque la atención estará sujeta a la demanda del servicio. En el caso de los taxis autorizados, la atención se mantendrá durante las 24 horas del día.

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Los corredores complementarios operarán entre las 5 a.m. y las 11 p.m. con sus recorridos habituales. Asimismo, el servicio Aerodirecto mantendrá sus rutas y horarios regulares, por lo que los pasajeros que se dirijan al aeropuerto podrán utilizarlo sin modificaciones en la programación.

Corredores Azul, Rojo y Morado mantendrán sus rutas habituales, pero con horario especial por feriado - Créditos: Andina.

Respecto al sistema ferroviario, la Línea 1 del Metro de Lima y Callao atenderá desde las 5:30 a.m. hasta las 10:00 p.m. La ATU precisó que la frecuencia de paso de los trenes variará entre 5 y 12 minutos, dependiendo de la franja horaria.

Por su parte, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao funcionará en su horario habitual, es decir, de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., sin cambios por el feriado.

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En cuanto al Metropolitano, los servicios regulares A, B y C operarán de 5 a. m. a 10 p. m. El servicio Expreso 1 atenderá de 6 a. m. a 9 p. m., mientras que el Expreso 5 circulará entre las 6 a. m. y las 8 p. m.

La institución también detalló que los buses alimentadores continuarán operando hasta las 11 p. m., con el fin de facilitar la conexión entre los distritos y las estaciones troncales.

El Metropolitano operará con cambios en sus servicios regulares y expresos, mientras que los alimentadores circularán hasta las 11 p. m.(Créditos: Agencia Andina)

La modificación de horarios responde a la programación especial establecida para los días feriados y busca adecuar la oferta de movilidad a la demanda esperada durante la fecha conmemorativa.

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Ante ello, la ATU recomendó a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación y considerar los horarios anunciados para evitar inconvenientes durante sus viajes. Además, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la institución, donde se publicarán eventuales actualizaciones sobre la operación de los servicios.

¿Cuánto me deben pagar si trabajo el 23 de julio?

Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), explicó que si un trabajador presta servicios durante este jueves y no recibe un descanso compensatorio posterior, tendrá derecho a obtener una triple remuneración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Decreto Legislativo N.º 713. Bajo ese escenario, el empleado recibirá tres conceptos:

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La remuneración correspondiente al feriado, que ya está incluida en su sueldo mensual

El pago por la jornada efectivamente realizada

Una sobretasa adicional del 100 % por haber trabajado en un día feriado.

“Si el trabajador percibe un sueldo mensual de S/3.000, su remuneración diaria será de S/100. En caso de trabajar el 23 de julio y no recibe un descanso sustitutorio, percibirá S/100 por el feriado; S/100 por el trabajo realizado y S/100 de sobretasa del 100 %”, explicó Gálvez.

Sin embargo, el representante de la CCL precisó que el monto extra que recibirá el trabajador será de S/ 200, debido a que los primeros S/ 100 corresponden al pago del feriado, importe que ya forma parte de la remuneración mensual.