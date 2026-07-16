Eddie Fleischman hizo crítico análisis sobre cambios en la directiva de Alianza Lima: “Hay grupos que se sienten cómodos que el club siga endeudado”

Este programa de debate televisado presenta a tres comentaristas, Erick Rasmussen, Eddie Fleischman y Gabriel Riesco, quienes discuten sobre la situación financiera del club Alianza Lima. En el panel central, un balón de fútbol plateado con el logo de 1XBET acompaña a los participantes. La conversación aborda temas como la deuda concursal, los acreedores y la transparencia en la gestión del equipo. Se mencionan figuras como Paolo Guerrero y Fernando Cabada, así como la participación de Sunat en el proceso concursal del club.

Los últimos días en Alianza Lima han estado marcados por una profunda incertidumbre. Los cambios recientes en la administración del club han generado inquietud en la afición e incluso han puesto en duda la continuidad del técnico Pablo Guede. En medio de este clima tenso, las declaraciones del periodista deportivo Eddie Fleischman han encendido el debate sobre el futuro institucional y financiero de la entidad victoriana.

“No se puede comparar el tema con Cristal porque a Cristal lo adquirieron, compraron el club”, sostuvo en el programa Full Deporte, remarcando que en Sporting Cristal la operación fue directa, con la venta de la institución a un nuevo grupo encabezado por Joel Raffo e Innova Sports. En cambio, advirtió que en la institución ‘íntima’ el contexto es diferente: “En este caso, no se está comprando Alianza Lima, nadie está vendiendo Alianza Lima, hay acreedores”.

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El comunicador fue enfático al señalar que existen intereses particulares detrás del manejo de la deuda: “Diera la impresión de que hay grupos que se sienten muy cómodos con Alianza teniendo deuda, se sienten muy cómodos con que Alianza no termine de pagar su deuda concursal, la extienda”. Según Fleischman, estos grupos se benefician de la situación porque “venden sus acreencias, compran otros las acreencias, negocian con las acredencias, el club no lo termina de pagar y ellos siguen manejándolo”.

Fernando Cabada dejará sus funciones como administrador de Alianza Lima, que empezaron en enero del 2025 y terminará en julio del 2026. - créditos: Alianza Lima

Eso no fue todo, ya que Eddie Fleischman subrayó: “Las cosas se tienen que hacer absolutamente transparentes”, recordando que, aunque Alianza Lima es una institución privada, su relevancia social exige claridad en cada decisión.

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El consejo de Eddie Fleischman a Paolo Guerrero para comprar acreencias de Alianza Lima

La figura de Paolo Guerrero ha cobrado protagonismo en el debate institucional. El ‘Depredador’ expresó su interés, junto a un grupo de inversionistas, en adquirir acreencias del club. Eddie Fleischman opinó sobre el camino que debería seguir el veterano delantero: “Veo que Paolo Guerrero y el grupo de inversionistas que quiere adquirir acreencias no saben a quién acudir, vayan a SUNAT, que es uno de los acreedores”.

El periodista deportivo sugirió que, aunque no conoce el detalle de la composición de la deuda, la SUNAT fue la entidad que llevó a Alianza Lima al proceso concursal y debería tener información clave sobre los acreedores actuales. Así, Fleischman recomendó que el futbolista de 42 años y quienes lo acompañan busquen en la vía formal la manera de participar en la reestructuración financiera del club, enfatizando la necesidad de actuar con transparencia y dentro del marco legal.

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El delantero e histórico capitán Paolo Guerrero ha confirmado su interés en adquirir el 100% de las acreencias de Alianza Lima. Conoce los detalles de esta operación valorizada entre 8 y 10 millones de dólares que busca transformar el futuro del club.

Fernando Cabada sobre continuidad de Pablo Guede y opinión de Paolo Guerrero

En una conferencia de prensa, Fernando Cabada —administrador saliente de Alianza Lima— abordó los temas que más preocupan al entorno íntimo. Cabada fue categórico al negar que exista una renuncia de Pablo Guede: “Con respecto a Pablo Guede, oficialmente no hay nada. Todo lo que se comenta son especulaciones. No tengo ninguna carta de renuncia de Pablo. El área deportiva tampoco me ha comunicado su renuncia, por lo tanto, cualquier cosa al respecto son solo especulaciones y, en algunos casos, morbo. Eso no está ocurriendo”.

Sobre el caso de Paolo Guerrero y su interés en adquirir acreencias, Cabada reafirmó el derecho del futbolista a invertir y tomar decisiones financieras: “Paolo Guerrero es un ídolo de Alianza Lima y del fútbol peruano, y en la cancha seguramente lo seguirá siendo siempre. Fuera de la cancha, Paolo es una persona que tiene derecho a comprar, vender, alquilar y manejar sus finanzas como desee. No se vulnera ninguna regla ni contrato porque alguien tenga la intención de realizar una compra o negocio”.

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Cabada también anunció que el financiamiento para el Centro de Alto Rendimiento ya está asegurado, enfatizando que los fondos existen sin haber generado una nueva deuda para el club. El proyecto contempla seis canchas y un edificio de cuatro mil metros cuadrados, destinado tanto al primer equipo como a las divisiones menores.